ВАДА выразило обеспокоенность рекомендацией наблюдательного совета РУСАДА уволить Гануса

«После публикации учредителями конфиденциального аудиторского отчета о внутренних процессах организации ВАДА направило председателю наблюдательного совета РУСАДА Александру Ивлеву письмо, в котором выразило обеспокоенность по поводу возможного вмешательства в деятельность РУСАДА и попыталось выяснить, как и почему был проведен этот аудит. ВАДА получило ответ от г-на Ивлева 21 июля, но на вопросы агентства в нем не ответили, и наши опасения сохранились.

Сегодняшняя рекомендация поставила дополнительные очень важные вопросы относительно законности судебного процесса, который был соблюден, и мотивов, стоящих за рекомендацией. Соответственно, ВАДА снова направило г-ну Ивлеву письмо с просьбой дать подробные объяснения и запросило копию официальной рекомендации», - говорится в заявлении ВАДА, опубликованном на официальном сайте агентства.

Напомним, что в среду наблюдательный совет РУСАДА по итогам обсуждения аудита, выявившего нарушения в деятельности руководства агентства, рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения Гануса.