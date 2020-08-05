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05 августа 23:31

ВАДА выразило обеспокоенность рекомендацией наблюдательного совета РУСАДА уволить Гануса

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отреагировало на решение наблюдательного совета РУСАДА рекомендовать учредителям рассмотреть вопрос увольнения гендиректора организации Юрия Гануса.

«После публикации учредителями конфиденциального аудиторского отчета о внутренних процессах организации ВАДА направило председателю наблюдательного совета РУСАДА Александру Ивлеву письмо, в котором выразило обеспокоенность по поводу возможного вмешательства в деятельность РУСАДА и попыталось выяснить, как и почему был проведен этот аудит. ВАДА получило ответ от г-на Ивлева 21 июля, но на вопросы агентства в нем не ответили, и наши опасения сохранились.

Сегодняшняя рекомендация поставила дополнительные очень важные вопросы относительно законности судебного процесса, который был соблюден, и мотивов, стоящих за рекомендацией. Соответственно, ВАДА снова направило г-ну Ивлеву письмо с просьбой дать подробные объяснения и запросило копию официальной рекомендации», - говорится в заявлении ВАДА, опубликованном на официальном сайте агентства.

Напомним, что в среду наблюдательный совет РУСАДА по итогам обсуждения аудита, выявившего нарушения в деятельности руководства агентства, рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения Гануса.

источник: WADA
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ВАДА выразило обеспокоенность рекомендацией наблюдательного совета РУСАДА уволить Гануса
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автор: Виктор Шарафудинов
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