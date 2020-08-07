Мы ждем перемен. Коронавирусный сезон № 2 начинается

Но этого им самим мало. Новый гендир москвичей Шамиль Газизов намекает: аппетиты его босса Леонида Федуна не ограничиваются путевкой в ЛЧ. Обиженный итогами прошлого сезона (7-е место и пролет мимо Европы) владелец «Спартака», судя по всему, готовится к мести всем, кто оказался выше, и в первую очередь - «Зениту». Именно о титуле прямо сейчас грезит Федун. И Газизов уверен, что спартаковское чемпионство-2020/21 действительно возможно…

Из прекрасного отметим завершившуюся эпопею с супертрансфером освободившегося от питерских обязательств Александра Кокорина в «Спартак». Переезд в хорошо знакомую бывшему узнику Бутырки столицу наряду с покупкой у «Уфы» 19-летнего узбекского таланта Остона Урунова возводит красно-белых в ранг реальных кандидатов на место в Лиге чемпионов.

Думать так заставляют и события сверхкороткого межсезонья. Длилось оно менее двух недель, но за это время мы стали свидетелями целого ряда топ-новостей, далеко не всегда с позитивным оттенком.

Не улеглись еще страсти после окончания сезона-2019/20, финиш которого был на редкость скандальным, а на носу – продолжение «сериала». И судя по всему, новые эпизоды обещают получиться не менее шумными и проблемными. С разборками клубов с клубами, клубов с лигой и отдельных личностей между собой.

«ЗЕНИТ» НЕ СТАЛ СИЛЬНЕЕ

Будет замечательно, если на золото замахнутся сразу несколько клубов. 15-очковый отрыв сине-бело-голубых от второго места стал не лучшей рекламой РПЛ-2019/20. Совсем не хочется повторения сценария, когда месяцами болельщики не видели даже подобия чемпионской интриги.

И «Зенит» сам дал повод для разговоров о том, что его можно потеснить с трона. Чемпионы не стали сильнее на фоне усиления конкурентов. Отпустив Кокорина, Олега Шатова, Игоря Смольникова и Бранислава Ивановича, команда Сергея Семака пополнилась пока лишь одним твердым игроком основы – экс-защитником «Ливерпуля» Деяном Ловреном. Этого мало с учетом проблем на левом фланге атаки, дефицита справа в обороне и перебора легионеров в условиях нового лимита («8+17» в заявке вместо «6+5» на поле).

Да, времени для дозаявок много (трансферное окно продлено до конца сентября), но селекционный отдел «Зенита» подозрительно безмолвствует. Тем временем к слухам о нездоровой атмосфере в руководстве клуба накануне Суперкубка добавились коронавирусные домыслы – о якобы семи заболевших (включая, между прочим, Юрия Жиркова). Клуб оперативно все опроверг. В соцсетях появились сканы с «чистыми» тестами. Но посмотрим, какой будет заявка питерцев на сегодняшний матч с «Локо». Если в ней не окажется Жиркова, неудобных вопросов Семаку на пресс-конференции не избежать.

Так или иначе, «Зениту» в сезоне-2020/21, по крайней мере поначалу, будет непросто. Календарь первого месяца у сине-бело-голубых на редкость насыщенный. До конца августа - 7 матчей (с учетом Суперкубка). Вполне можно забуксовать на старте, что даст лишний повод для оптимизма соперникам.

ЧЕТЫРЕ МАТЧА «С ДУШКОМ»

В число претендентов на трон входят не только «Зенит» со «Спартаком». ЦСКА обрел нового генерального спонсора - IT-компанию «ИКС Холдинг», немного поправив свои финансовые проблемы. Наконец-то армейцы нашли напарника Федору Чалову – аргентинца-гренадера Адольфо Гайча - и ведут активные поиски защитника-легионера. «Локо» пока сохранил Алексея Миранчука, вернул из испанской аренды Федора Смолова и пополнил состав парой перспективных игроков. Посмотрим теперь, как проявит себя Марко Николич, успешно доработавший прошлый сезон «на багаже» Юрия Семина. Для серба начинается самостоятельное плавание.

Обозначил свою позицию бронзовый призер чемпионата «Краснодар». Клуб Сергея Галицкого не первый год имеет вполне конкурентный состав, показывает в ряде матчей отличный футбол, но никак не может расстаться с ролью провинциала. Сейчас же «быки» набычились вместе с большинством других участников премьер-лиги на нехорошую практику содержания некоторыми грандами «фарм-клубов». РПЛ уже приняла поправки в регламент: с нового сезона запрещено отдавать в аренду одной команде более двух игроков, причем эти арендованные смогут без всяких ограничений (не выплачивая многомиллионные компенсации) выходить на поле в матчах против клубов, которым принадлежат.

РФС, как уже сообщал «Советский спорт», намерен изучить «подозрительные» отношения между «Спартаком» и «Химками». Поводом стали высказывания Сергея Юрана, который обвинил в своем увольнении из подмосковной команды Газизова и утверждал, что красно-белым гарантированы в новом сезоне 12 очков – в матчах с «Уфой», где ранее работал нынешний гендир «Спартака», и как раз «Химками». В общем, скандальный фон обеспечен как минимум четырем матчам с участием команды Доменико Тедеско, если, конечно, немец сумеет удержаться в своем «электрическом кресле» до конца турнира.

СНИМУТ ЛИ ПРЯДКИНА?

Уставшие от череды скандалов клубы РПЛ, по некоторым данным, хотят инициировать отставку президента премьер-лиги Сергея Прядкина. Якобы против него настроено большинство участников. При этом глава РФС Александров Дюков не намерен проявлять инициативу в этом вопросе. Публично Прядкина поддержали гендиректор «Зенита» Александр Медведев и руководители «Урала». Гендир ЦСКА Роман Бабаев тактично ушел от конкретного ответа, подчеркнув, что никаких разговоров на официальном уровне на эту тему не было. Хотя имена потенциальных кандидатов на президентский пост всем давно известны - Илья Геркус, Александр Алаев и Дмитрий Иванов.

И претензий Прядкину, на самом деле, масса. Причем довольно значительных. Если вспомнить, каким бардаком завершался сезон-2019/20 в РПЛ, когда до последнего тура было неизвестно, кто покинет лигу, а кто в нее войдет. Сильно ударила по имиджу организации и непоследовательность в принятии решений при массовых заражениях в клубах РПЛ. А также постоянные судейские скандалы, не прекращавшиеся до заключительного тура.

Говоря о непоследовательности лиги, показательна история с выступлением в РПЛ «Тамбова», который несмотря на все последние китайские предупреждения продолжает играть в чужом городе – Нижнем Новгороде. Тамбовская арена который год на реконструкции, и конца и края этому ремонту не видно. Прядкин зимой обещал исключить клуб из премьер-лиги, если до лета «Тамбов» не исправит ситуацию. Лето наступило - и тамбовчане... получили новую отсрочку. Теперь до 31 декабря. Интересно, если и к этому сроку вопрос с ареной не будет решен, ряды РПЛ поредеют прямо в разгар сезона?

10 ИЛИ 50 ПРОЦЕНТОВ?

Еще одна интрига коронавирусного сезона № 2 – с каким количеством зрителей на трибунах пройдет турнир. Любопытно, решится ли наша лига на увеличение до 50 процентов заполняемости стадионов. В доигровку количество болельщиков на трибунах не превышало 10 процентов. Согласно июльскому постановлению мэра Москвы Сергея Собянина, эта доля может возрасти. Но пока РПЛ на новый стандарт не перешла, ожидая решения властей.

Кстати, немецкая бундеслига тоже хочет открыть стадионы для болельщиков с нового сезона, который стартует 18 сентября. И так же ждет отмашки от политиков. А пробный шар немцы хотят запустить на игре своей сборной в Лиге наций 3 сентября – против Испании…

Германия решила пойти на новые риски, досконально продумав протокол по безопасности. Бундеслигу вообще можно ставить в пример всему спортивному миру по части организации соревнований в условиях пандемии. Летняя часть чемпионата прошла без сучка и задоринки, в отличие от погрязшей в оргскандалах РПЛ.

Для возвращения зрителей на немецкие стадионы основным требованием станет обеспечение социальной дистанции – о полном заполнении трибун речь не идет. Помимо других ограничений, клубы обязаны будут отслеживать состояние здоровья обладателей персонализированных онлайн-билетов для прохода на арену. Если кто-то из болельщиков подхватит вирус, клуб обязан будет оперативно связаться с фанатом и предпринять меры, чтобы остановить цепочку возможного заражения.

Сможем ли мы такое повторить? Конечно, нет. Для РПЛ подобные вещи слышатся, наверное, дико. Нам никто так до сих не рассказал даже о «цепочке» футболиста «Ростова» Хорена Байрамяна, после заражения которого возник первый настоящий корона-скандал в российском футболе...

Впрочем, еще важнее - не повторить за самими собой все то, что случилось летом в РПЛ-2019/20. По заверениям руководителей лиги, они заранее не готовят план Б на весьма вероятный случай второй волны коронавируса в стране. Но при этом убеждены, что, в случае чего, выправить ситуацию в «ручном режиме» им поможет накопленный за предыдущие полтора месяца опыт.

Что ж, поживем – увидим. Хорошо хоть, с переносами РПЛ определилась. Их в новом сезоне не будет. Любая подхватившая СOVID-19 команда, не способная выставить на матч основной состав, будет получать в таблицу техническое поражение. И использовать в игре более двух футболистов не старше 18 лет теперь нельзя. То есть, по крайней мере, повторения цирка в Сочи, когда одноименный клуб громил ростовских «школьников» со счетом 10:1, мы не увидим.