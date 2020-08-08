Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 1-го тура РПЛ

Роналду и «Реал» покинули Лигу чемпионов в один день, а Гвардиола вышел на «Лион» (видео)

Главный еврокубок возобновился ответными матчами 1/8 финала, по итогам которых «Ювентус» и «Реал» уступили путевки в четвертьфинал соответственно «Лиону» и «Ман Сити».