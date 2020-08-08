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Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 1-го тура РПЛ
08 августа 11:11
автор: Иван Сергеев,

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 1-го тура РПЛ

Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр российской футбольной премьер-лиги.

В стартовом туре РПЛ-2020/21 общедоступный «Матч» покажет две игры:

9 августа

20.00 (мск)
«Спартак» - «Сочи» (комментаторы - Шмурнов, Журавель)

11 августа

18.00 (мск)
«Ротор» - «Зенит» (комментаторы - Трушечкин, Арустамян)

Еще пять матче будет транслировать платный «Матч Премьер»:

8 августа

16.00 (мск)
«Химки» - ЦСКА (комментаторы - Казанский, Неценко)

18.30 (мск)
«Тамбов» - «Ростов» (комментатор - Нагучев)

9 августа

17.00 (мск)
«Уфа» - »Краснодар» (комментаторы - Поленов, Кочешев)

19.00 (мск)
«Арсенал» - «Ахмат» (комментаторы - Кривохарченко, Зигаев)

10 августа

17.00 (мск)
«Урал» - «Динамо» (комментатор - Аксенов)

11 августа

20.00 (мск)
«Рубин» - «Локомотив» (комментаторы - Генич, Меламед)

Турнирная таблица

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