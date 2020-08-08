Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 1-го тура РПЛ

В стартовом туре РПЛ-2020/21 общедоступный «Матч» покажет две игры:
9 августа
20.00 (мск)
«Спартак» - «Сочи» (комментаторы - Шмурнов, Журавель)
11 августа
18.00 (мск)
«Ротор» - «Зенит» (комментаторы - Трушечкин, Арустамян)
В стартовом туре РПЛ-2020/21 общедоступный «Матч» покажет две игры:
9 августа
20.00 (мск)
«Спартак» - «Сочи» (комментаторы - Шмурнов, Журавель)
11 августа
18.00 (мск)
«Ротор» - «Зенит» (комментаторы - Трушечкин, Арустамян)
Еще пять матче будет транслировать платный «Матч Премьер»:
8 августа
16.00 (мск)
«Химки» - ЦСКА (комментаторы - Казанский, Неценко)
18.30 (мск)
«Тамбов» - «Ростов» (комментатор - Нагучев)
9 августа
17.00 (мск)
«Уфа» - »Краснодар» (комментаторы - Поленов, Кочешев)
19.00 (мск)
«Арсенал» - «Ахмат» (комментаторы - Кривохарченко, Зигаев)
10 августа
17.00 (мск)
«Урал» - «Динамо» (комментатор - Аксенов)
11 августа
20.00 (мск)
«Рубин» - «Локомотив» (комментаторы - Генич, Меламед)
Турнирная таблица