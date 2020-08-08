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Фанаты назвали Кикнадзе быдлом, а тот сказал, что никуда не уйдет. Гендир «Локо» поговорил народом
08 августа 16:30
автор: Юлия Григорьевская,

Фанаты назвали Кикнадзе быдлом, а тот сказал, что никуда не уйдет. Гендир «Локо» поговорил народом

Встреча «Локомотива» с болельщиками после вручения серебряных медалей за прошлый сезон получилась жаркой. Приводим фрагменты диалога с Василием Кикнадзе.

Вопросы в этом «интервью» задавали болельщики.

- На прошлой встрече с болельщиками вы многое обещали. Что было сделано из того, что декларировалось? Вы говорили, что обеспечите нормальную работу лифтов на стадионе, проход по всей арене, приведете в надлежащие состояние Баковку, создадите системупросмотра в онлайн-режиме лучших моментов игр «Локомотива»...
- Что касается Баковки, сделаны проект, который проходит госэкспертизу. В середине декабря приступим к реализации. По Черкизово есть вопросы, какой проект выбрать. Возможно, даже появится автомобильная стоянка под полем. Будем делать газонные отопители, более комфортные сидения, улучшенную систему питания. Но все это реализуемо только в ходе комплексной программы. А сейчас вмешался ковид. За год-полтора мы все планы точно не выполним. И программу цифровизации, которая уже разработана, можно будет внедрять только по завершении реконструкции стадиона.

- Прошел Суперкубок, команда уступила «Зениту» 1:2, а нам на трибунах чего-то не хватало. Вернее - кого-то. Юрия Семина, семейной атмосферы. Мы с вами как будто по разные стороны баррикад. Почему вы так относитесь к болельщикам, к истории клуба? Почему неприличные жесты в прошлом сезоне показывали?
- Слушайте, я единственный раз это себе позволил, не сдержался, когда меня провоцировали. Давайте не будем опять об этом. Еще одно такое выступление - и наша встреча закончена.

- Давайте тогда еще раз об обещаниях. Год назад вы повысили стоимость абонементов на 30 процентов, чтобы сделать подогрев на стадионе. Но он же не появился! Кейтеринг в Черкизове тоже не улучшился. После возобновления чемпионата еда вообще пропала на стадионе. И обещанного нового сайта у «Локомотива» нет. Единственное обещание, которое вы выполнили – обеспечить более ранний выход с южной трибуны. Люди уходят на 20-й минуте. Спасибо вам.
- Я не согласен с тем, что вы сейчас сказали. На этом точка.

- Василий Александрович, вы даже ведете себя как быдло. На каком основании вы убрали Семина, который за уши вытащил наш клуб? Вы одним разом все разрушили. Мы вам деньги за это платим. Мы тоже люди и любим свой клуб. Куда Семин делся?
- Я давно объяснил, куда делся Семин. И я слышу, когда вы кричите мне уйти из клуба. Но я не уйду, слышите?! Не уйду! И сделаю так, что этот клуб будет самым сильным, насколько это возможно. А то, что делаете вы, это позор, на мой взгляд. Кричите, что хотите. Все равно не вы принимаете решения кадровые. Вы не можете оказывать влияние на клуб. И позор вам за, что уходили с матчей на 20-й минуте и оставляли команду без поддержки.
Я только и слышу вокруг: «Уберите Кикнадзе!» Можете визжать, что хотите. Я пришел пообщаться, а вы - чтобы дернуть меня. Не получится это у вас... Я не вижу предпосылок, чтобы совет директоров поставил вопрос по моей кандидатуре.

- У вас есть спортивные амбиции, чтобы «Локомотив», наконец, вышел из группы в Лиге чемпионов?
- Для меня главное, чтобы команда играла, билась так, чтобы нельзя никому было предъявить претензии. И за прошлый, позапрошлый годы «Локомотив» не заслужил упрека за Лигу чемпионов. Мы набили шишки. Надеюсь, тот опыт поможет нам в предстоящем сезоне показать боле высокий результат.

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Фанаты назвали Кикнадзе быдлом, а тот сказал, что никуда не уйдет. Гендир «Локо» поговорил народом
Фанаты назвали Кикнадзе быдлом, а тот сказал, что никуда не уйдет. Гендир «Локо» поговорил народом
Встреча «Локомотива» с болельщиками после вручения серебряных медалей за прошлый сезон получилась жаркой. Приводим фрагменты диалога с Василием Кикнадзе.
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