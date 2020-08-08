Смолов призвал прекратить разборки, Миранчук рассказал о будущем. «Локо» встретился с болельщиками

- Рад вернуться в самый лучший коллектив, мой родной «Локомотив», - заявил Лысцов. - Приятно снова видеть родные лица, стадион. В юности я тренировался рядом с этой ареной, мечтал оказаться в главной команде, и вот я здесь. Мечты сбываются. Надеюсь, «Локо» будет на первом месте.

- Ощущаете давление? - спросили узбекского новобранца. - Вы же в списках самых перспективных тинейджеров... - Значит, придется работать в два раза больше. Такие ребята, как Леша Миранчук, будут помогать мне в «Локомотиве» расти.

- Я знаю, какие здесь замечательные болельщики. Буду делать все, чтобы их радовать. Алексей Миранчук – мой кумир, - признался Жалолиддинов.

Перед встречей игроки «Локо» провели 40-минутную восстановительную тренировку после случившегося накануне поражения от «Зенита» в матче за Суперкубок России (1:2). Занятие прошло под аплодисменты примерно 300 болельщиков, пришедших в Черкизово. Церемония включила в себя вручение команде Марко Николича серебряных медалей за второе место в РПЛ-2019/20 и презентацию новичков стартующего сезона-2020/21 - полузащитника Жасура Жалолиддинова , защитника Виталия Лысцова и нападающего Виталия Лисаковича.

- Это были незабываемые три с половиной года, - отметил перуанец. - Желаю «Локомотиву» успехов. Он навсегда останется в моем сердце.

- В Москве не думаете остаться? Какие ближайшие планы?

- Сложно загадывать, пока не знаю, что мне готовит будущее. Сейчас просто хочу пожелать всем моим московским друзьям удачи.

Потом началось общение команды непосредственно с болельщиками.

- Какая атмосфера царит в команде после поражения от «Зенита»? – спросили у Николича.

- Никто не может быть счастлив, когда проигрывает. Но в футболе надо смотреть в будущее, и сейчас мы уже готовимся к следующему матчу с «Рубином».

- Два года команда попадала в Лигу чемпионов, но не выходила в плей-офф. В этом сезоне выйдете?

- Не могу давать обещания. Но только я отвечаю за игру и результат.

- Перед приходом в «Локомотив» вас представляли как тренера, делающего акцент на атаку. Но создается впечатление, что вы сторонник совсем другого, более прагматичного футбола.

- Посмотрите вчерашний матч. У нас было все. И передачи, и удары по воротам, просто счет оказался 2:1 в пользу «Зенита». Я сторонник баланса между обороной и атакой. И я отталкиваюсь от результата. Стиль команды не может быть привлекательным, если он не приводит к победам. И мы сделаем все, чтобы команда побеждала. Параллельно омолаживая состав.

Затем слово взял Дмитрий Баринов.

- Я эмоциональный человек, – начал полузащитник. - Вчера при счете 2:1 болельщики должны были гнать нас вперед - тогда бы мы забрали Суперкубок. А на трибунах опять какие-то акции против руководства клуба. Мы этого не заслужили. Почему к игрокам такое отношение?

- Я бы хотел добавить, - взял слово нападающий Федор Смолов. - Я благодарен за теплый прием. Но вчера пошел разминаться во втором тайме и слышал с трибуны скептические выкрики. Дескать, а хочет ли «Локомотив» выиграть матч? Когда вы нас поддерживаете - это очень помогает. Когда слышишь гадости – это отвлекает и влияет на игру негативно. Мы хотели бы видеть, что мы вам тоже интересны. Не надо устраивать тут разборки. Давайте чаще общаться после матчей, мы будем подходить к трибунам.

- Каково было играть в Испании? – спросили у Смолова, который, провел концовку прошлого сезона в аренде в «Сельте».

- Это незабываемо. Важный опыт в моей карьере. Неспроста чемпионат Испании считается одним из лучших. Для меня было важно там сыграть.

- Ходят слухи, что вас могут снова отдать в аренду, теперь в Турцию. Это так?

- Это не соответствует действительности. «Фенербахче» проявлял интерес, но я игрок «Локомотива», и у меня еще два года контракта. Буду играть здесь.

- Собираетесь ли вы покинуть команду и уехать в Европу? - спросили Алексея Миранчука.

- Пока никакой конкретики нет. Есть определенные намерения, но никто лично со мной не разговаривал. Я футболист «Локомотива», хочу выступать в этой команде, играть в Лиге чемпионов и не довольствоваться вторыми местами.