ЦСКА выпустил полностью российский состав, легко победил «Химки» и снова потерял Дзагоева (видео)

Забегая вперед, отметим, что ближе к концу первого тайма в Химках как раз Дзагоев метров с шести не попал в пустые ворота после эффектной комбинации накоротке с участием Федора Чалова и Марио Фернадеса . К тому моменту гости вели 1:0. Первый гол получился курьезным. Дальний удар Ивана Облякова блокировал защитник Егор Данилкин , который мог подарить дополнительное время в финале Кубка России с «Зенитом». В Екатеринбурге мяч приняла на себя штанга, на этой раз он отскочил прямо на ход Константину Кучаеву . Тот технично с левой уложил мяч в дальний нижний угол.

В итоге красно-синие вышли на поле вовсе не чужой для себя арены – там они шесть лет принимали соперников – вообще без легионеров. Чего не случалось с апреля 1999 года, когда команду возглавлял Олег Долматов . В резерве Гончаренко оставил сразу четверых иностранцев, в том числе и пропустившего концовку прошлого сезона исландского полузащитника Арнора Сигурдссона . Точно такой же состав провел в прошлое воскресенье контрольный матч в Ватутинках против «Ротора». Тогда москвичи довольствовались сухой ничьей, а самый реальный шанс забить упустил Алан Дзагоев.

Аргентинский форвард-новичок армейцев Адольфо Гайч не попал в стартовый состав. А их лучший игрок в прошлом сезоне Никола Влашич – в заявку. Пресс-служба ЦСКА объяснила, что у хорвата легкая мышечная травма.

Наблюдавший за игрой с трибуны главный тренер сборной Станислав Черчесов лишь головой покачал – ведь именно он в бытность наставником «Динамо» отправил Данилкина в большое футбольное плавание.

ДЗАГОЕВА ЗАБИЛ И ПОПРОСИЛ ЗАМЕНУ

Если Гайч остался в запасе, то хозяева с первых минут показали своего новичка Брайана Идову, накануне матча перешедшего из «Локомотива» на правах аренды. Нигериец занял позицию левого центрального защитника и должен был страховать Кирилла Боженова, которому предстояло противодействовать Фернандесу. Получалось не очень.

Идову заменил в составе капитана команды Евгения Гапона, чей неаккуратный подкат стоил «Химкам» пенальти в финале Кубка. Неужели в подмосковному клубе сделали оргвыводы?

К слову, Гапон, Василий Березуцкий, Игорь Акинфеев, Дзагоев, а также судья Владислав Безблородов принимали участие в предыдущей встрече соперников в далеком 2009 году. Тогда армейцы в Лужниках одержали натужную победу 2:1. Недавно Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб красно-синих. Его уроки впитывают в себя как губка молодые защитники Игорь Дивеев и Вадим Карпов. А на поле роль дядьки-наставника доверена ветерану Кириллу Набабкину, с которым ЦСКА продлил контракт.

Если армейцы получали удовольствие от игры, то химчане выглядели скованно. Подопечные Дмитрия Гунько в первой половине имели только один запоминающийся момент у владений Акинфеева. Пришедший на подмогу обороне Кучаев в центре штрафной неловко обработал мяч, который отскочил прямо на ногу Аршака Коряна, но тот подарка не ожидал и пробил выше перекладины.

А на последней минуте перед перерывом Дзагоев, наконец, осуществил задуманное. Получив пас с правого фланга от Кучаева, армейская «десятка» изящно обманул защитника и бережно уложил мяч в дальний нижний угол. Эх, забей Дзагоев в похожей ситуации «Рубину» на финише прошлого сезона, быть ЦСКА-2019/20 в бронзе. Но Алан, как известно, не знал вкуса голов за армейцев с весны 2018-го...

На 52-й минуте автор второго гола на ровном месте вдруг схватился за заднюю поверхность бедра и попросил замену. Неужели Дзагоева ждет очередной простой?

СЕЙВ АКИНФЕЕВА

После перерыва ничего на поле не изменилось. Гости продолжали доминировать, хозяева почти всей командой держали оборону.

На 67-й минуте Гунько бросил в бой форварда-гренадера Мохамеда Конате, заменив бездействовавшего на правом фланге Илью Кухарчука. Ивуариец с «гвардейцем» Владимиром Дядюном должен был оказывать давление на молодую оборону гостей, особенно на втором этаже. Однако замысел так и остался замыслом, поскольку мячом владели армейцы.

Вышедший с лавки Сигурдссон должен был забивать третий гол, но промахнулся с козырной позиции. Фанаты ЦСКА начали скандировать имя Гайча, который усиленно разминался прямо под ними, однако аргентинец их то ли не понял, то ли не расслышал.

На 80-й минуте пробил его час. Гончаренко сделал тройную замену. Вышли сразу три рослых иностранца, включая аргентинца. С Сигурдссоном их стало четыре.

Трибуны – они вместили без малого 5000 зрителей – встретили Гайча восторженно. Правда, было непонятно, кто же в отсутствие Дзагоева и Облякова станет снабжать мячами новичка. Да, замены – не самая сильная сторона Гончаренко...

Как и в кубковом финале, химчане в последние десять минут оживились и насели на ворота гостей. Удар из кучи-малы Дядюна едва не привел к голу. Мяч после рикошета каким-то неимоверным образом зацепил рукой Акинфеев. Как и недавнем дерби со «Спартаком», на выручку вратаря пришла штанга (тогда бил Наиль Умяров).

А на третьей добавленной минуте Гайч мог стать героем, но замыкая прострел с левого фланга Наира Тикнизяна с линии вратарской угодил в перекладину.

Впрочем, и 2:0 - нормальный результат для старта. Осталось выяснить степень повреждения Дзагоева...

РПЛ. 1-й тур

«Химки» - ЦСКА - 0:2 (0:2)

Голы: Кучаев, 18 - 0:1. Дзагоев, 45 - 0:2.