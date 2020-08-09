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Удивить весь мир. Чемпионат уникальных непредсказуемостей
09 августа 08:09
автор: Анастасия Лукачи,

Удивить весь мир. Чемпионат уникальных непредсказуемостей

В традиционной рубрике «Спорт глазами женщины» автор ставит честные вопросы и дает нелицеприятные оценки по главной теме последнего времени - далеко ли осталось до окончательного дна русскому футболу.

САМАЯ ТЕМНАЯ НОЧЬ

Футбол вернулся к нам в конце июня, а кажется, прошла уже вечность, да и карантина как будто и не было. И все наши надежды и чаяния – речь тут исключительно о спортивных журналистах – теперь видятся смешными и иллюзорными. Всего каких-то 50 дней, а какая глубина падения: от розовых революционных мечт о том, что перед лицом коварной заразы произойдёт всеобщее сплочение и автоматическое повсеместное улучшение, до состояния философского принятия, что у русского футбола свой особенный путь. Сколько было красивых и логичных рассуждений о том, что подобного рода форс-мажор ну не может не излечить наш футбол от разного рода болячек, индустрия будет вынуждена почиститься и оздоровиться, и случится то, о чем мы все так давно мечтали: случится умный и красивый футбол.

Ведь все мы в курсе, что самая темная ночь бывает перед рассветом. А куда уж было темнее, чем во время массового мирового карантина? Но, мы справились и с этим. Выступили, как та пресловутая обезьяна с гранатой. Нашу траекторию никто просчитать не смог, удивили не только всех, но и сами себя. Под конец «ковидного сезона», как его сразу окрестили, мы успели столько, что остаётся только удивляться пылкости русского футбола.

ПРОГИБ ПЕРЕД ТЕМИ, КОМУ ФУТБОЛ НЕ НУЖЕН

Эх, эту бы энергию, да в правильное русло. Ну, что уж теперь. Не успели отдышаться, а пора кидаться в новый сезон и снова смотреть в будущее. Другой вопрос, что мы надеемся там увидеть. Только честно! Каким мы, журналисты, болельщики, хотели бы дальше видеть наш футбол? А самое главное – каким этот самый футбол хотели бы видеть все те, кто к нему в нашей стране, так или иначе причастен? Ведь после попыток федерального канала прогнуть футбольных чиновников на отмену дополнительного времени в матче за Суперкубок, только лишь потому, что «сеточку» неохота оперативно перекраивать, хочется уточнить, что есть «дно» бардака в российском футболе, нащупали ли мы уже его или есть ещё к чему стремиться? Глобально, многие согласны, что лишние полчаса футбольной тягомотины «выставочного» матча погоды никому не сделают. Не эль классико, в конце концов, и даже не дерби. Но принципиально: как такой прецедент вообще стал возможен, когда телевизионщики за день до матча пытаются диктовать условия футбольным управленцам? Ладно бы, футбол действительно был зависим от них, зарабатывал на телетрансляциях, или хотя бы болельщики перед телевизором с семейством собирались бы, как много десятилетий назад, но нет же. Две параллельные реальности, на самом деле. Пересекающиеся от силы два-три раза в год.

Но почему они, собственно, должны играть по правилам, когда видят, что нет на самом деле никаких правил в российском футболе? Когда регламент может быть переписан в угоду тем или иным ситуациям, за час до матча, во время матча и даже после него? Когда об этом супергеройском навыке спокойно шутит (или не шутит?) в интервью президент Российской премьер-лиги. Когда правила — точнее, не правила, а законы — настолько незаконны, что перед лицом невиданного еще нашим футболом форс-мажора, главная управляющая организация благородно позволила клубам самим решать эти «ковидные» головоломки, по принципу, кто наглее, тот и прав.

БОРЬБА СО СЛЕДСТВИЕМ, А НЕ С ПРИЧИНОЙ

Главное правило «Бойцовского клуба» — нет никаких правил. И создаётся ощущение, что и никакой логики. Последнее заседание РПЛ и принятие новых поправок в существующий регламент – очередное яркое тому доказательство. Она, логика, может и есть, но только сиюминутная, реактивная. Все увидели позор в матче «Сочи» - «Ростов», где на поле пришлось выпускать детей, против которых играл зэк Кокорин и прежде втаптывавший в грязь женщин Новосельцев – вписали пункт о запрете на выход на поле более двух игроков 18 лет и младше. То есть не с первопричиной разобрались, а со следствием.

А когда ранее вводили жесткий лимит на легионеров, чем этот бред объясняли? Как раз необходимостью растить свои таланты! Как это сочетается одно с другим?

И что теперь? Каковы шансы, в процентном отношении, что очередной сезон хоть на толику приблизит нас к новому качеству нашего футбола? Так что, уважаемые господа-управленцы, определитесь уже, каким вы все-таки хотите видеть российский чемпионат. Успешным бизнес-проектом, государственным имиджевым проектом (и чтобы при этом со спортивной интригой в обоих вариантах!) или все-таки чемпионатом неравных возможностей и уникальных непредсказуемостей, чтобы хоть этим удивлять весь остальной футбольный мир.

источник: «Советский спорт»
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Удивить весь мир. Чемпионат уникальных непредсказуемостей
Удивить весь мир. Чемпионат уникальных непредсказуемостей
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