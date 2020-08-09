Удивить весь мир. Чемпионат уникальных непредсказуемостей

САМАЯ ТЕМНАЯ НОЧЬ

Футбол вернулся к нам в конце июня, а кажется, прошла уже вечность, да и карантина как будто и не было. И все наши надежды и чаяния – речь тут исключительно о спортивных журналистах – теперь видятся смешными и иллюзорными. Всего каких-то 50 дней, а какая глубина падения: от розовых революционных мечт о том, что перед лицом коварной заразы произойдёт всеобщее сплочение и автоматическое повсеместное улучшение, до состояния философского принятия, что у русского футбола свой особенный путь. Сколько было красивых и логичных рассуждений о том, что подобного рода форс-мажор ну не может не излечить наш футбол от разного рода болячек, индустрия будет вынуждена почиститься и оздоровиться, и случится то, о чем мы все так давно мечтали: случится умный и красивый футбол.

Ведь все мы в курсе, что самая темная ночь бывает перед рассветом. А куда уж было темнее, чем во время массового мирового карантина? Но, мы справились и с этим. Выступили, как та пресловутая обезьяна с гранатой. Нашу траекторию никто просчитать не смог, удивили не только всех, но и сами себя. Под конец «ковидного сезона», как его сразу окрестили, мы успели столько, что остаётся только удивляться пылкости русского футбола.

ПРОГИБ ПЕРЕД ТЕМИ, КОМУ ФУТБОЛ НЕ НУЖЕН

Эх, эту бы энергию, да в правильное русло. Ну, что уж теперь. Не успели отдышаться, а пора кидаться в новый сезон и снова смотреть в будущее. Другой вопрос, что мы надеемся там увидеть. Только честно! Каким мы, журналисты, болельщики, хотели бы дальше видеть наш футбол? А самое главное – каким этот самый футбол хотели бы видеть все те, кто к нему в нашей стране, так или иначе причастен? Ведь после попыток федерального канала прогнуть футбольных чиновников на отмену дополнительного времени в матче за Суперкубок, только лишь потому, что «сеточку» неохота оперативно перекраивать, хочется уточнить, что есть «дно» бардака в российском футболе, нащупали ли мы уже его или есть ещё к чему стремиться? Глобально, многие согласны, что лишние полчаса футбольной тягомотины «выставочного» матча погоды никому не сделают. Не эль классико, в конце концов, и даже не дерби. Но принципиально: как такой прецедент вообще стал возможен, когда телевизионщики за день до матча пытаются диктовать условия футбольным управленцам? Ладно бы, футбол действительно был зависим от них, зарабатывал на телетрансляциях, или хотя бы болельщики перед телевизором с семейством собирались бы, как много десятилетий назад, но нет же. Две параллельные реальности, на самом деле. Пересекающиеся от силы два-три раза в год.