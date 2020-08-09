Месси – Роналду – 35:33. Аргентинец уходит от португальца в отрыв по числу «жертв» в Лиге чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Месси обеспечил своей команде домашнюю победу над «Наполи» (3:1), которая вывела «Барсу» в лиссабонский «Финал восьми», так как в первой игре, еще до пандемии, была зафиксирована ничья 1:1. На пустом «Камп Ноу» Лео забил изумительный по красоте гол (чудом устоял на ногах после столкновения и, уже падая, закрутил мяч в дальний угол), а также заработал пенальти, реализованный Луисом Суаресом.

Messi score in Napoli beat down

GOAT#Messi pic.twitter.com/swxMaaKwJ2 — Erick Roman (@_Eric_Roman_) August 8, 2020

Гол в ворота Давида Оспины стал для Месси 115-м в Лиге чемпионов. По этому показателю он уступает Роналду (130), который накануне отгрузил дубль «Лиону», что, впрочем, не помогло «Ювентусу» выйти в четвертьфинал (туринцы уступили французам по сумме двух встреч - 0:1, 2:1, после чего отправили в отставку Маурицио Сарри - того сменил Андреа Пирло). Зато Месси опережает Криштиану по числу соперников, которым забивал в ЛЧ. «Наполи» стал 35-й «жертвой» Лео, тогда как нападающий «Юве» огорчал на лигочемпионском уровне «только» 33 команды...

Команды, пропускавшие от Месси в Лиге чемпионов

«Арсенал»: 9 голов в 6 матчах

«Селтик»: 8 в 6

«Милан»: 8 в 8

«Байер»: 7 в 3

«Аякс»: 6 в 3

«Ман Сити»: 6 в 6

«Лион»: 5 в 6

ПСВ: 4 в 2

«Спартак»: 4 в 2

«Панатинаикос»: 4 в 3

«Бавария»: 4 в 5

«МЮ»: 4 в 6

«ПСЖ»: 4 в 7

АПОЭЛ: 3 в 2

«Виктория»: 3 в 2

«Копенгаген»: 3 в 2

«Шахтер»: 3 в 3

«Штутгарт»: 3 в 3

«Челси»: 3 в 10

«Базель»: 2 в 1

БАТЭ: 2 в 1

«Тоттенхэм»: 2 в 1

«Динамо» К: 2 в 2

«Реал»: 2 в 2

«Ливерпуль»: 2 в 4

«Рома»: 2 в 4

«Ювентус»: 2 в 4

«Боруссия» Д: 1 в 1

«Боруссия» М: 1 в 1

«Вердер»: 1 в 2

«Наполи»: 1 в 2

«Олимпиакос»: 1 в 2

«Рейнджерс»: 1 в 2

«Славия»: 1 в 2

«Спортинг»: 1 в 3

В четвертьфинале «Барселона» сыграет с «Баварией». Эта дуэль будет состоять из одного матча, как и все остальные в рамках «Финала восьми», который пройдет на двух стадионах в Лиссабоне - домашних аренах «Бенфики» и «Спортинга». Из участников мини-турнира Месси не забивал в рамках ЛЧ «Атлетико», «Аталанте» и «Лейпцигу». С одной из этих команд «Барса» встретится не ранее финала 23 августа. В этот день число «жертв» Лео в главном еврокубке может увеличиться до 36.

Любопытно, что среди соперников, которые пересекались с Месси в ЛЧ, но не пропускали от него, числится казанский «Рубин» (0 голов аргентинца в 2 матчах). Также подобным достижением могут похвастать «Атлетико», «Интер» (по 4 матча), «Бенфика» и «Удинезе» (по 1).

Добавим, что в текущем розыгрыше у Месси всего 3 гола в Лиге чемпионов. А возглавляет бомбардирскую гонку с огромным запасом Роберт Левандовски из «Баварии». В ответном матче с «Челси» (4:1) поляк оформил дубль и довел число своих мячей в ЛЧ-2019/20 до 13. Хоть этот индивидуальный приз от Левандовски в нынешнем году уже точно не уплывет (ближайший преследователь Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии» сошел с дистанции еще до пандемии).

Лучшие бомбардиры ЛЧ-2019/20

13: Роберт Левандовски (»Бавария»)

Роберт Левандовски (»Бавария») 10: Эрлинг Холанд (»Боруссия» Д/»Зальцбург»)

Эрлинг Холанд (»Боруссия» Д/»Зальцбург») 6: Серж Гнабри (»Бавария»), Мемфес Депай (»Лион»), Габриэл Жехус (»Ман Сити»), Гарри Кейн (»Тоттенхэм»), Дрис Мертенс (»Наполи»), Рахим Стерлинг (»Ман Сити»)

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи

«Барселона» - «Наполи» - 3:1 (3:1), первый матч - 1:1

Голы: Лангле, 10 - 1:0. Месси, 23 - 2:0. Суарес, 45+1 - с пенальти - 3:0. Мертенс, 45+5 - с пенальти - 3:1.

«Бавария» - «Челси» - 4:1 (2:1), первый матч - 3:0

Голы: Левандовски, 10 - с пенальти - 1:0. Перишич, 24 - 2:0. Абрахам, 44 - 2:1. Толиссо, 76 - 3:1. Левандовски, 83 - 4:1.

Четвертьфиналы: 12 августа - «Аталанта» - «ПСЖ», 13 августа - «Лейпциг» - «Атлетико», 14 августа - «Барселона» - «Бавария», 15 августа - «Ман Сити» - «Лион».