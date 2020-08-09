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Месси – Роналду – 35:33. Аргентинец уходит от португальца в отрыв по числу «жертв» в Лиге чемпионов
09 августа 09:39
автор: Иван Сергеев,

Месси – Роналду – 35:33. Аргентинец уходит от португальца в отрыв по числу «жертв» в Лиге чемпионов

Лидер «Барселоны» Лионель Месси поразил ворота уже 35-го по счету соперника в матчах главного футбольного еврокубка.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Месси обеспечил своей команде домашнюю победу над «Наполи» (3:1), которая вывела «Барсу» в лиссабонский «Финал восьми», так как в первой игре, еще до пандемии, была зафиксирована ничья 1:1. На пустом «Камп Ноу» Лео забил изумительный по красоте гол (чудом устоял на ногах после столкновения и, уже падая, закрутил мяч в дальний угол), а также заработал пенальти, реализованный Луисом Суаресом.

Гол в ворота Давида Оспины стал для Месси 115-м в Лиге чемпионов. По этому показателю он уступает Роналду (130), который накануне отгрузил дубль «Лиону», что, впрочем, не помогло «Ювентусу» выйти в четвертьфинал (туринцы уступили французам по сумме двух встреч - 0:1, 2:1, после чего отправили в отставку Маурицио Сарри - того сменил Андреа Пирло). Зато Месси опережает Криштиану по числу соперников, которым забивал в ЛЧ. «Наполи» стал 35-й «жертвой» Лео, тогда как нападающий «Юве» огорчал на лигочемпионском уровне «только» 33 команды...

Команды, пропускавшие от Месси в Лиге чемпионов

  • «Арсенал»: 9 голов в 6 матчах
  • «Селтик»: 8 в 6
  • «Милан»: 8 в 8
  • «Байер»: 7 в 3
  • «Аякс»: 6 в 3
  • «Ман Сити»: 6 в 6
  • «Лион»: 5 в 6
  • ПСВ: 4 в 2
  • «Спартак»: 4 в 2
  • «Панатинаикос»: 4 в 3
  • «Бавария»: 4 в 5
  • «МЮ»: 4 в 6
  • «ПСЖ»: 4 в 7
  • АПОЭЛ: 3 в 2
  • «Виктория»: 3 в 2
  • «Копенгаген»: 3 в 2
  • «Шахтер»: 3 в 3
  • «Штутгарт»: 3 в 3
  • «Челси»: 3 в 10
  • «Базель»: 2 в 1
  • БАТЭ: 2 в 1
  • «Тоттенхэм»: 2 в 1
  • «Динамо» К: 2 в 2
  • «Реал»: 2 в 2
  • «Ливерпуль»: 2 в 4
  • «Рома»: 2 в 4
  • «Ювентус»: 2 в 4
  • «Боруссия» Д: 1 в 1
  • «Боруссия» М: 1 в 1
  • «Вердер»: 1 в 2
  • «Наполи»: 1 в 2
  • «Олимпиакос»: 1 в 2
  • «Рейнджерс»: 1 в 2
  • «Славия»: 1 в 2
  • «Спортинг»: 1 в 3

В четвертьфинале «Барселона» сыграет с «Баварией». Эта дуэль будет состоять из одного матча, как и все остальные в рамках «Финала восьми», который пройдет на двух стадионах в Лиссабоне - домашних аренах «Бенфики» и «Спортинга». Из участников мини-турнира Месси не забивал в рамках ЛЧ «Атлетико», «Аталанте» и «Лейпцигу». С одной из этих команд «Барса» встретится не ранее финала 23 августа. В этот день число «жертв» Лео в главном еврокубке может увеличиться до 36.

Любопытно, что среди соперников, которые пересекались с Месси в ЛЧ, но не пропускали от него, числится казанский «Рубин» (0 голов аргентинца в 2 матчах). Также подобным достижением могут похвастать «Атлетико», «Интер» (по 4 матча), «Бенфика» и «Удинезе» (по 1).

Добавим, что в текущем розыгрыше у Месси всего 3 гола в Лиге чемпионов. А возглавляет бомбардирскую гонку с огромным запасом Роберт Левандовски из «Баварии». В ответном матче с «Челси» (4:1) поляк оформил дубль и довел число своих мячей в ЛЧ-2019/20 до 13. Хоть этот индивидуальный приз от Левандовски в нынешнем году уже точно не уплывет (ближайший преследователь Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии» сошел с дистанции еще до пандемии).

Лучшие бомбардиры ЛЧ-2019/20

  • 13: Роберт Левандовски (»Бавария»)
  • 10: Эрлинг Холанд (»Боруссия» Д/»Зальцбург»)
  • 6: Серж Гнабри (»Бавария»), Мемфес Депай (»Лион»), Габриэл Жехус (»Ман Сити»), Гарри Кейн (»Тоттенхэм»), Дрис Мертенс (»Наполи»), Рахим Стерлинг (»Ман Сити»)

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи

«Барселона» - «Наполи» - 3:1 (3:1), первый матч - 1:1
Голы: Лангле, 10 - 1:0. Месси, 23 - 2:0. Суарес, 45+1 - с пенальти - 3:0. Мертенс, 45+5 - с пенальти - 3:1.

«Бавария» - «Челси» - 4:1 (2:1), первый матч - 3:0
Голы: Левандовски, 10 - с пенальти - 1:0. Перишич, 24 - 2:0. Абрахам, 44 - 2:1. Толиссо, 76 - 3:1. Левандовски, 83 - 4:1.

Четвертьфиналы: 12 августа - «Аталанта» - «ПСЖ», 13 августа - «Лейпциг» - «Атлетико», 14 августа - «Барселона» - «Бавария», 15 августа - «Ман Сити» - «Лион».

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