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Тедеско не хочет говорить о судьях, а Федотов считает, что первый гол «Спартака» был «с душком»
09 августа 23:31
автор: Юлия Григорьевская,
автор фото: Александр Ступников

Тедеско не хочет говорить о судьях, а Федотов считает, что первый гол «Спартака» был «с душком»

Главные тренеры «Спартака» и «Сочи» подвели итоги матча 1-го тура РПЛ, в котором была зафиксирована ничья 2:2 при скандальном судействе Василия Казарцева.

- Хорошо начали матч, забили два гола, после чего немного потеряли в плане прессинга. Чуть снизили скорость, - сказал Тедеско. - Второй тайм также отлично провели, старались не играть на удержание счета, атаковали, были хорошие моменты, контрвыпады, хорошо сработала группа нападения. Нужно было забить третий мяч, моменты были, но игра закончилась вничью, 2:2.

- Сейчас Леонид Федун сказал, что он готов снять команду с чемпионата. Что об этом думаете? Начинается новый чемпионат, и опять мы разговариваем о судействе.
- Хотел бы извиниться перед командой и болельщиками. Так получается, что происходят такие матчи. Это не первая подобная игра. В том сезоне у нас был ряд матчей с похожими обстоятельствами. Внутри команды мы не говорим о судействе, а говорим, что надо забить три-четыре мяча, чтобы победить... Сегодня была хорошая игра, моменты у Максима Глушенкова, Эсекиэля Понсе, Джордана Ларссона.

- Глушенков останется в «Спартаке»?
- Это интересный игрок. Мы заметили это еще на зимних сборах, но тогда было принято решение отпустить его в аренду в Самару. Он прогрессирует. Посмотрим, сможет ли закрепиться на позиции, где конкуренция в «Спартаке» очень высокая.

- Состояние Зелимхана Бакаева оставляет желать лучшего. И что скажете о новичках Александре Кокорине и Остоне Урунове? Почему они не играли сегодня?
- Бакаев неплохо сыграл, показал хороший матч. Вы знаете, что он эмоциональный человек, поэтому бурно среагировал на замену. Но Бакаев пожал мне руку, проблем нет. Он понимает, почему его заменили. В игре всякое может произойти. Нужно в определенный момент усилить позицию.
Что касается Кокорина, то у него небольшая травма, поэтому вчера он не тренировался. Сегодня я говорили с ним, и он сказал, что не сможет сыграть .Я уважаю его мнение. Ну а Урунову нужна дополнительная работа, поскольку он переболел коронавирусом и три недели не тренировался.

- Начали неплохо, затем было стандартное положение – угловой, мы потеряли бдительность, и сразу пропустили второй мяч, – заявил Федотов. - Не сумели сконцентрироваться. Вернулись в игру, заработали пенальти и на перерыв ушли с комфортным счетом. В перерыве поговорили, сделали корректировки и играли очень организовано, не позволяли сопернику что-то создать у ворот. Имели свои полумоменты. Старание, самоотдача и мастерство вылилось в пенальти, с которого мы сравняли счет.

- Пенальти вы успели посмотреть? Федун сказал после матча, что «Спартак» готов сняться с чемпионата. Еще ни один эксперт не сказал, что второй пенальти был.
- Не хочу об этом говорить. Вы говорите о пенальти и втягиваете меня в какую-то авантюру. Я этого делать не буду. Первый гол «Спартака» тоже «с душком», там лежали руки на плечах, но об этом никто не говорит. Есть судьи и VAR. Они все смотрели, и делали выводы. Мне нечего сказать. Перед пресс-конференциями я не смотрю, что там было. Это бесполезно. Мне надо заниматься игрой и футболистами, делать анализ и двигаться дальше.

У судьи Казарцева – ни сердца, ни совести. «Спартак» без Кокорина упустил победу над «Сочи» (видео)

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Тедеско не хочет говорить о судьях, а Федотов считает, что первый гол «Спартака» был «с душком»
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