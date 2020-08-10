«Они выполнили чье-то поручение либо не умеют судить». Хусаинов об арбитрах матча «Спартак» – «Сочи»

- После таких матчей, как «Спартак» - «Сочи» (2:2. - прим. ред.) не уснешь. Это, конечно, эмоции. Хотя футбол – всегда эмоции, он ведь сродни искусству. Хороший спектакль вызывает положительные эмоции, плохой – отрицательные. Когда общался с артистами, они не раз рассказывали, что после спектаклей не могут заснуть до утра. Может ли такое быть? Может! Даже есть не сможешь, если относишься к своим обязанностям с высокой долей ответственности.

- За что переживаете вы?

- У меня много друзей в мире футбола – тренеры, игроки, болельщики со стажем. Они звонят мне после матча с одним и тем же вопросом: «Серега, как же так?» Если уж этих людей даже затронуло, значит, действительно произошло что-то невероятное. Что такое надо сделать, чтобы всколыхнуть всю футбольную общественность.

- Что же было сделано?

- Судьи очень неквалифицированно разобрались в обоих игровых эпизодах с назначением пенальти в ворота «Спартака». Ладно бы арбитр допустил ошибку, но ведь есть еще и второй – за VAR. И оба высокой категории ФИФА. И оба приняли одинаковые решения. Ребята, вы либо выполняете чье-то поручение, во что слабо верится, либо вы такие, как и есть. Тогда извините, тогда у вас очень низкое судейское образование.

- Давайте проанализируем оба этих эпизода.

- Что такое пенальти? Пенальти – это нарушение правил, произошедшее в штрафной площади. В первом случае это был игровой эпизод – Павел Маслов и Кирилл Заика тянутся к мячу, спартаковец успевает первым. С позиции Василия Казарцева и Алексея Еськова выглядело это так – Маслов наступил на ногу Заике. Это взгляд обывателя.

До работы в судействе мне довелось быть студентом и преподавателем кафедры футбола, поэтому я знаю методику, согласно которой удар по мячу делится на три фазы: разбег, удар (опорная нога на земле, бьющая нога наносит удар) и проводка – движение бьющей ноги по инерции в силу скорости, силы мышц и прочего. Движение Маслова – проводка в чистом виде. Да, бывают такие столкновения, но это часть футбола, и в этом нет нарушения правил.



Судьи, видимо, этого не понимают, чему подтверждением второй пенальти. Анатолий Немченко наносит удар. Самюэль Жиго устремляется перекрыть рамку ворот, чтобы заблокировать удар. И он движется не навстречу сопернику, а влево. Что делает Немченко? Наносит удар и по инерции несет свое тело в Жиго. Он не может никуда уйти от столкновения, как и Жиго. Это естественное столкновение, в котором никто не нарушал правил. Увы, арбитр в поле и – самое страшное – тот, который на VAR, приняли одинаковое решение.



Показательный и значительный для понимания квалификации арбитров эпизод произошел в районе 30-й минуты. Выносится мяч от ворот. Александр Соболев выпрыгивает в борьбе за мяч между двух соперников, один из которых пятится спиной и его видеть не может. А за Соболевым с нарушением правил выпрыгивает Миха Мевля – он локтем толкает нападающего. И получается – первый защитник пытается сыграть затылком, форвард – пытается сыграть лбом, а ему сзади в шею еще наносится удар. Неприятное столкновение, все падают. Что делает арбитр? Он возобновляет игру… спорным мячом. То есть для него этот очевидный фол со стороны Мевли – китайская грамота. Он просто не знает, что это нарушение. Более того, спорный мяч ввели с преимуществом для «Сочи».

Это говорит, что Казарцев не виноват – он так обучен, он так трактует. Поэтому не стал бы говорить, что это заговор против «Спартака». Но эти низкоквалифицированные действия дают повод для таких рассуждений.

- Как арбитр РПЛ и категории ФИФА может быть столь низко квалифицированным?

- Это результат образования по тем лекалам, по которым их обучали наставники, тренеры, преподаватели и руководители. В том, что они так обучены, виновата система, которая преподнесла им такие знания и отобрала для работы. Такое происходит уже на протяжении 20 лет – интересному квалифицированному арбитру не пробиться, потому что принцип отбора основывается на не спортивной составляющей, а на основании «свой-чужой». Это правда жизни.

- Все арбитры – плоды этой системы. Нам стоит ждать такое качество судейства постоянно?

- Да. Посмотрите, не было ни одного тура, когда отсутствовало бы какое-нибудь абсурдное решение.

- А зачем болельщикам, командам, тренерам, президентам клубов, болельщикам и всем остальным этот чемпионат?

- Нужно очень серьезное собрание клубов. Одни изподволь эту систему пестовали и пришли к этому состоянию, когда надо что-то делать. А делать надо много. Система не соответствует требованиям современного футбола.

- Между назначением и исполнением первого пенальти была очень короткая пауза. VAR минут пять может проверять, а тут даже непонятно было, была ли проверка вообще.

- Не могу знать, почему так. Только догадываюсь, что Еськов и Казарцев одинаково трактуют такие эпизоды.

- После первого гола Соболев получил желтую карточку. По букве закона это правильно, но в данном случае имела место личностная подоплека: игрок снял футболку, чтобы показать фото своей мамы, которой не стало 1 августа...

- Можно быть дпсником, а можно быть человеком в полицейской форме. То же самое и арбитр. Никаких угроз нарушение правил не представляло, история была публичной. Возьми на себя это, морально будь выше буквы закона.

Да, тебе потом предъявят – что ты там карточку не показал. Но вот другой момент. Во втором тайме за срыв атаки этот же арбитр просто назначает штрафной удар. Разница между футболкой и тактическим фолом колоссальная! Футболка – это протокольное дело, а тут игровое действие. Казарцев вновь подчеркнул свою низкую квалификацию. Если ты там поступил по букве закона, почему тут ее проигнорировал? Будь последовательным. Увы.

- Каким должна быть реакция департамента судейства?

- Тормознуть следующее назначение автоматом, а там посмотреть. В отношении обоих арбитров – Казарцева и Еськова.

- Что следует предпринять, чтобы судейство становилось лучше, а таких матчей – не было вообще?

- В данной ситуации что-то кардинальное предпринять невозможно. Их руководитель назначен, арбитры обучены, отобраны и утверждены. Система отбора, подготовки, обучения должна быть кардинально изменена. Надо пересмотреть систему назначений на матчи. Кто руководит этими процессами?

Затем нужно заняться вопросом специализации арбитров – разделение на тех, кто работает главным, и тех, кто сидит за монитором. Есть же специализация – главный и его ассистент. Коли пошла такая драка, надо пойти дальше, чтобы арбитр-варовец сидел только за VAR. Это может быть человек, который в силу каких-то физических причин не может хорошо бегать по футбольному полю, зато прекрасно разбирается в правилах.

А арбитр в поле – отдельная специализация. Потому что тот, кто регулярно судит в поле, повышает свою квалификацию именно в поле. А сейчас появилась схема – сегодня VAR, завтра в поле. Результат – низкая квалификация.

Почему человек пошел судить? Может, у него не сложилась карьера игрока. Например, из-за травмы. И он решил продолжить жизнь в футболе через судейство. Надо таким помогать. Начать со здоровья, чтобы как в отряде космонавтов – слух, зрение, реакция. Ведь не секрет, что приходят: «Хочу посудить». А он слышит плохо, видит плохо, здоровья нет, нормативы не может сдать. У него реакция на объекты недостаточная – видит только один объект, не обладая периферическим зрением.

Когда тебе говорят, что варовец подстрахует, концентрация на игровой эпизод снижается. Игрок себе такое позволить не может – сразу будет голевая ошибка. Показательно, как в Лиге чемпионов защитник «Реала» Рафаэль Варан совершил две глупейшие ошибки. Супердорогой игрок, качественный, но отсутствие концентрации подвело. Но если игрока может подстраховать партнер, то судье на такую помощь полагаться нельзя. Так что нужно учитывать еще психоаналитические способности кандидата в судьи.

Это большая программа, но ею надо заниматься. А для руководителей лиги, судейского корпуса не барское это дело.

- Хочется позитивного завершения. Чего пожелаете всем небезразличным к российскому футболу на старте нового сезона?

- А что тут можно пожелать? Дорогие друзья, это всего-навсего игра. Жизнь продолжается!