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«Александр Валерьевич Дюков, уберите этих нелюдей из футбола навсегда!» Открытое письмо Ловчева
10 августа 11:03
автор: Евгений Ловчев,

«Александр Валерьевич Дюков, уберите этих нелюдей из футбола навсегда!» Открытое письмо Ловчева

Постоянный автор «Советского спорта», известный в прошлом футболист «Спартака» и сборной Евгений Ловчев обратился к футбольному руководству после скандала в матче «Спартак» - «Сочи» (2:2).

- Я сегодня не спал… А как тут уснешь, когда у тебя всю ночь звонит телефон? И в трубку несется мат-перемат. О руководителях РФС, о судейском корпусе, о заговоре против «Спартака», об этом венгре Викторе Кашшаи, чьи нелепые, бездарные объяснения не выдерживают никакой критики…

Я нечастый гость на стадионах. Но постоянно участвую в телевизионных эфирах, чтобы поговорить об игре, о тактике, технике, всем том, из чего состоит футбол. И меня сложно упрекнуть в критике в адрес судей, что они работают предвзято. Однако всему есть предел. После увиденного вчера я понимаю людей, которые мне сейчас звонят, возмущаются. Я и сам возмущен. И этому возмущению нет предела.

Когда-то мальчишкой я приехал в столицу из Подмосковья, прошел детские и юношеские уровни и, в конце концов, Никита Палыч Симонян пригласил меня в «Спартак». Являясь болельщиком этой команды с ранних лет, я впитывал все, что связано с футболом и «Спартаком», из уст Николая Петровича Старостина и его братьев. И я всегда понимал, что на футбольном поле каждый может ошибиться. В том числе и судья. Но то, что я вижу все последнее время, - это не ошибки, это беспредел. И меня как председателя Международного физкультурно-спортивного общества «Спартак», все это не может не затрагивать.

Евгений Ловчев

Я обращаюсь с этим открытым письмом к президенту РФС Александру Валерьевичу Дюкову, футбольному сообществу и руководству всей страны. Хотя понимаю, что государственные органы не вправе вмешиваться, иначе РФС ждут санкции ФИФА. Но оставлять все, как есть, нельзя! Нужны решительные, незамедлительные действия!

Федун сказал, что в понедельник объявит о снятии «Спартака» с чемпионата. Конечно, не Леонид Арнольдович создавал «Спартак» - и не ему закрывать клуб. Но я прекрасно его понимаю. Недавно мы с коллегами подсчитывали число спартаковских болельщиков по России. Их 25 – 30 миллионов. В стране с населением около 150 миллионов. И вот эти 30 миллионов сегодня не спали, не могли уснуть, потому что их команду, народную команду, на глазах у всех взяли и похоронили.

Так давайте наведем порядок в головах у людей, которые становятся «могильщиками» не только «Спартака», но и многих других клубов! Эти люди – наши судьи – должны оставаться порядочными, понимающими, сострадающими и в то же время профессионалами, от которых многое зависит.

Когда Саша Соболев вчера забил гол, то снял майку, под которой была другая – с фотографией его мамы, которая недавно умерла. Вся страна об этом знала. Соболев плакал, партнеры его обнимали. Но нашелся один нелюдь, Василий Казарцев, который додумался показать парню желтую карточку. Да он бы заслужил всеобщее уважение, если бы не стал выносить предупреждение и потом объяснил почему. Никто бы его за это не упрекнул. Какие упреки? Соболев отдавал память самому святому человеку на земле – своей матери.

Этот эпизод обнажил всю суть этих людей. Ну а дальше начался тот самый беспредел. Хорошо, я бы мог допустить ошибку Казарцева в эпизоде со вторым пенальти. Но для чего тогда придумали VAR? Для того, чтобы другой нелюдь - Алексей Еськов - просто сидел у телевизора и получал за это деньги?

Нет, с этим надо что-то делать. И я полностью поддерживаю возмущение Федуна, демарш, которым он пригрозил. Такие судьи, как Еськов и Казарцев, должны быть пожизненно отстранены от футбола. Повторяю – пожизненно!

Кто заказал «Спартак»?

Любому футбольному человеку понятно, когда судья ошибается, а когда осознанно принимает решение против одной из команд. И именно из-за таких арбитров, как Казарцев и Еськов, мы слышим отовсюду постоянные упреки в адрес Питера, «Зенита», на благо которого якобы работает наш футбол. Такие арбитры в первую очередь бьют по репутации руководителей РФС. Хотя сам я не имею ничего против футбольных людей из моего любимого Петербурга. В этом городе у меня много друзей. И я ни секунды не сомневаюсь в их порядочности.

Я уверен, что им тоже не нравится происходящее. И не нравится читать о себе то, что пишут после таких матчей, как «Спартак» - «Сочи».

Так давайте не будем молчать. Призываю болельщиков «Спартака» и других команд взять ручку, бумагу и слать на адрес РФС письма со словами возмущения и требованиями навести порядок. Хватит терпеть наплевательское отношение к себе. Хватит предавать футбол.

Ваш заслуженный мастер спорта, лучший футболист СССР 1972 года, участник прощального матча Гарринчи в составе сборной мира, бронзовый призер Олимпиады в Мюнхене, первый отечественный футболист, получивший желтую карточку на чемпионате мира, Евгений Серафимович Ловчев.

«Они выполнили чье-то поручение либо не умеют судить». Хусаинов об арбитрах матча «Спартак» – «Сочи»

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