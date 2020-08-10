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Шамиль Газизов: После матча «Спартак» – «Сочи» пять часов пытался заснуть. Не получилось
10 августа 18:01
автор: Юлия Григорьевская,
автор фото: Александр Ступников

Шамиль Газизов: После матча «Спартак» – «Сочи» пять часов пытался заснуть. Не получилось

Генеральный директор красно-белых прокомментировал скандальные события 1-го тура РПЛ на канале «Матч Премьер».

О НОЧИ ПОСЛЕ МАТЧА
- Спалось не очень. Мне кажется, что где-то часов пять я пытался заснуть. Не получилось. Сны были не очень хорошие. Снились разные моменты. Много противоречий.

ОБ УГРОЗЕ ФЕДУНА СНЯТЬСЯ С ЧЕМПИОНАТА
- Я не обсуждаю слова владельца. Мы всю ночь находились на связи. Это больно, когда такое происходит в футболе. Каждый из нас борется любыми возможными способами. Мы не позволим, чтобы так обращались со «Спартаком».

О СУДЬЯХ МАТЧА С «СОЧИ»
- Я общался с коллегами, и все возмущены судейством Василия Казарцева. Все понимают, что на поле происходил беспредел. И что делал VAR в эпизоде со вторым пенальти, никто не понимает. Это все против здравого смысла. Поэтому Алексей Еськов должен, как и Казарцев, понести ответственность. Оба этих судьи должны быть отстранены от футбола пожизненно. «Спартак» будет этого добиваться.

О ЗАГОВОРЕ ПРОТИВ «СПАРТАКА»
- Если я кого-то напрямую обвиню, то на меня в суд подадут. Есть компетентные органы, и они, считаю, в состоянии во всем разобраться. Мы думали, что прошлый сезон закончился - и этот начнем с чистого листа. Но когда в первом же туре видишь то же самое, что было в концовке предыдущего сезона, значит, есть повод всерьез задуматься, провести расследование. Надеюсь, коллеги из РФС нас в этом поддержат и дадут объективную оценку происходящему с соответствующими оргвыводами. Если Казарцева и Еськова дисквалифицируют бессрочно, можно будет сказать, что с этой плохой историей покончено. Если человек судит на таком низком уровне, как он может работать в РПЛ?

ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ЗАЯВЛЕНИИ «СПАРТАКА»
- Скоро оно будет опубликовано. Это будет консолидированная позиция руководства клуба, болельщиков, ветеранов. Все настроены предельно серьезно. И знаете, есть уверенность, что эта ситуация сделает «Спартак» только сильнее. Мы и так сильные, но преодолев это испытание, еще больше закалимся.

О ТРАНСФЕРНЫХ ЗАДАЧАХ
- Александр Кокорин и Остон Урунов - не последние новички, будут другие. Мы серьезно работаем над укреплением позиции правого защитника. Нападение? Оно хорошо укомплектовано. Я доволен.

«Александр Валерьевич Дюков, уберите этих нелюдей из футбола навсегда!» Открытое письмо Ловчева

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