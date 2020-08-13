Андрей Тихонов: «Спартаку» вредили в прошлом сезоне. Вредят и сейчас

– Удивило, что в том эфире не обсуждали момент с первым пенальти. Неужели там все «очевидно»? – А вы слышали, как обсуждался второй пенальти?

– Насколько вас устроили объяснения Леонида Калошина, Алексея Еськова и Казарцева? – Совершенно не устроили. Есть моменты и ошибки, которые нужно признавать. Это тот самый случай. Нужно признать ошибку, а не высасывать что-то из пальца. В моем понимании это явно не пенальти. Кто-то сомневается, но большинство уверено, что пенальти не было.

– После матча «Спартак» – «Сочи» вы эмоционально назвали судейство «издевательством над красно-белыми». Уже прошло некоторое время. Мнение изменилось? – Нет, не изменилось. Как бы Василий Казарцев ни объяснял свое видение момента, есть даже не мнение общественности, а мнение других специалистов, которые судьями работали. Все говорят, что пенальти не было. Решение арбитра высосано из пальца. В прошлом году были моменты, когда «Спартаку» вредили. И сейчас история продолжается.

На пресс-конференции, организованной букмекерской компаний Parimatch, Андрей Тихонов рассказал о матче красно-белых с «Сочи» (2:2) в 1-м туре РПЛ, выразил отношение к мнениям арбитров, объяснил, какой футбол показывает московский клуб, и назвал любимых боксеров.

– Конечно. Не покидало чувство недоумения.

– Мы сидели в студии, когда арбитры выходили в эфир. И мы тоже ничего не поняли. Последняя фраза: «Продолжай матч». Что продолжай? Угловой или пенальти? Первый пенальти для меня также спорный. Ни с одной камеры не видно, было касание или нет.

«СЛОВА ФЕДУНА – ЭМОЦИИ»

– «Спартак» не стал сниматься с чемпионата, но нужно ли как-то жестко проявить свою позицию? Например, «Спартак» и «Рубин», который также недоволен судейством, могли бы покинуть матчи 2-го тура РПЛ в полных составах после стартового свистка.

– Нет. Так делать нельзя. Я понимаю эмоции. Но это техническое поражение и последующие санкции. Футбол – для болельщиков. Для тех, кто приходит на стадион. Нужно становиться сильнее как с профессиональной точки зрения, так и с игровой. Есть моменты, которые влияют на результаты, но у меня есть надежда, что после поднявшегося резонанса что-то изменится в лучшую сторону.

– Вам не кажется, что протокол VAR специально устроен таким образом, чтобы судьи могли оправдать любую предвзятость или некомпетентность? И именно поэтому во время переговоров используются трактовки, «одобренные протоколом», а не «человеческий язык»?

– Раньше судьям было тяжело. Не было возможности проверить свое решение. Сейчас есть VAR. Надо расширить полномочия VAR, чтобы избежать нюансов. Сейчас непонятная ситуация: там смотрят, а здесь нет. Еще есть сложные эпизоды. Если момент оценивается как 50 на 50, он должен быть просмотрен. Быстро, профессионально и четко.

– Когда Леонид Федун заявил, что «Спартак» снимется с чемпионата, сердце не екнуло?

– Нет. Я понимал, что это эмоции. Такого не будет. Про Федуна говорят, что он – очень эмоциональный человек. Он управляет командой с самой большой аудиторией болельщиков в стране. Конечно, ему тяжело. Конечно, он переживает. Отсюда такие высказывания в критические минуты. Время прошло, человек остыл. «Спартак» не снялся, но обратил на себя внимание. Власти увидели, что происходит с судейством, и их реакция должна быть соответствующей.

«ФУТБОЛ «СПАРТАКА» ПОНЯТЕН»

Parimatch. На фото Андрей Тихонов

– Про судей, пожалуй, достаточно. А вам понятно, в какой футбол играет «Спартак» и что требует Доменико Тедеско?

– Это уже всем понятно. С прошлого сезона. У него есть определенное видение футбола. У Тедеско есть свое направление, куда нужно идти. Многие команды понимают, за счет чего играет «Спартак». Они подстраиваются и некоторые переигрывают красно-белых тактически. Нужно иметь более гибкую схему, чтобы была возможность что-то поменять или чтобы соперники сталкивались с нестандартными моментами вследствие определенных заготовок. Чтобы тебя не знали от и до.

– Приведите пример.

– Допустим матч с ЦСКА. Виктор Гончаренко сказал, что знает, во что играет «Спартак». Осталось только подготовиться к нему, подготовить определенные моменты, чтобы противодействовать сопернику и обыграть его. Во что играет «Спартак», видят даже болельщики, что уж говорить про тренеров и специалистов, которые по косточкам разбирают любую команду?

– Вас главным образом не устраивает предсказуемость?

– Не так. Пусть она будет, у «Спартака» появляется свой стиль, свое лицо. Есть негативные моменты с отмененными голами, назначенными пенальти. Это сильно влияет на общую картину, как в команде, так и среди болельщиков.

«ТЕДЕСКО НАМЕКАЕТ НА ПОКУПКУ ЗАЩИТНИКА»

– Александр Кокорин и Остон Урунов - усиление для «Спартака»?

– Кокорин – да. Урунова? Будем смотреть. Молодой и перспективный. Все зависит от него.

– Роман Зобнин сыграл на позиции правого защитника. Тедеско тем самым подчеркнул, что ему нужен новый футболист этого амплуа?

– Конечно. Он намекает на это. Все-таки игрок сборной России, пусть может и не основного состава, играет на несвойственной ему позиции. Да, у Романа есть скорость и огромный объем работы. Он умеет играть в футбол. В данный момент , не люблю это слово, Тедеско затыкает «дыру». Позиция Зобнина – центральный полузащитник. Там уже можно варьировать, ближе к воротам или центру поля, но правый фланг обороны – не его место точно.

– В начале прошлого сезона вы жестко прошлись про Джордану Ларссону. Сейчас ваше мнение изменилось?

– Смотрите, когда в команду покупают иностранного футболиста за очень хорошие деньги, чего ждут от «Спартака» болельщики? Побед, побед и побед. Они не ждут, что футболист начнет играть через полгода. Сейчас Ларссон выглядит супер?

– Он выглядит очень хорошо.

– Вопросов нет. А что он делал первые три-четыре месяца? Давайте возьмем в команду еще десять человек, которые заиграют через полгода. Болельщиков это устроит? Тогда скажите: «Мы собираем молодую команду. Даем ей год для организации». Скажите, что готовитесь к 2022 году, и претензий не будет. Образно говоря.

Я ни в коем случае не умаляю достоинств Ларссона. Сейчас он выглядит очень хорошо. Играет, забивает - и сам положительный парень. Но мы как болельщики «Спартака» сразу обращаем внимание на качества игрока. Гус Тил – хороший футболист?

– Пока так сказать нельзя.

– И я не могу так сказать. Пока он не проявил себя. Что это означает?

– Надо дать время?

– Сколько?

– Когда вы играли в «Спартаке»…

– Нам никто не давал времени.

– А Робсон сразу заиграл?

– Это другая ситуация. Робсон был одним из первых иностранцев. Олег Романцев нас сразу попросил его поддержать. Парень из трущоб. Чуть ли не седьмой ребенок в семье. Ему нужно было помочь освоиться. В команде он быстро стал своим. Мы его поддержали. У нас была хорошая команда.

В какую команду попал Ларссон? В команду, которая только что лишилась многих лидеров. Я бы не сказал, что на тот момент «Спартак» выделялся игрой или занимаемым местом. Когда берут молодого иностранца в такой ситуации, лучше сразу сказать: «Сейчас мы взяли семь человек, которые помогут нам в будущем, но в данный момент – 50 на 50».

«ЦЕПЛЯЕТ АЖИОТАЖ ПЕРЕД БОЯМИ ММА»

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Фото: GettyImages

– Поскольку разговор проходит в рамках пресс-конференции Parimatch, где присутствуют бойцы ММА Петр Ян и Арман Царукян, хочется спросить, насколько вам близок этот вид спорта?

– Я смотрю в основном только большие бои.

– Что запомнилось в первую очередь?

– Конечно, встреча Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. После нее я посмотрел еще несколько боев. Мне интересен ажиотаж вокруг таких событий. Это «поджигает». Есть люди со своей историей, есть слова, поведение…

– То есть, вы смотрели пресс-конференции, которые они давали?

– Конечно. Именно это подогревает интерес. Люди «дубасят» друг друга на словах несколько месяцев. Могут кинуть стул или дать пощечину. Это создает ажиотаж перед боем. Мне было интересно, как люди, которые морально уничтожали друг друга до боя, поведут себя в октагоне.

– И вам понравилось увиденное?

– Да. Были неправильные моменты, когда упоминали родственников и что-то еще. Лучше обходиться без этого.

– Почему развивается популярность UFC?

– Сам спорт развивается. Много людей стали увлекаться смешанными единоборствами. Например, Петр Ян недавно стал чемпионом. Это дает огромный толчок к развитию спорта. Это реклама, эфиры. Но самое главное – победы наших бойцов.

«ЛУЧШЕ БЫ ШИРОКОВ ЭТОГО НЕ ДЕЛАЛ»

– Станут ли смешанные единоборства популярнее футбола?

– Надеюсь, бойцы меня простят, но футбол везде номер один. Хотя при этом мы смотрим бои, это мужской вид спорта.

– Ваш коллега Роман Широков недавно «проявил» себя в борьбе. Это желание переквалифицироваться в бойца ММА?

– Лучше бы этого не было. Но Роман мог бы выступать в ММА. Парень вырос в области, в сложное время и районе. В Дедовске таких вещей тогда происходило очень много. Но я не говорю, что такие вещи надо делать на улице. Ни в коем случае. Лучше в ринге. Там можно доказывать, кто сильнее.

«ЖДУ ТАЙСОНА»

– А про бокс что-то вспомнить можете?

– Жду возвращения Майка Тайсона. 20 лет назад, когда он был в порядке, то был интересен всем. Даже сейчас люди пересматривают его нокауты. Это до сих пор интересно. Конечно, в последних боях Тайсон уже не был «железным» Майком. Но сейчас он будет драться со своим сверстником. Думаю, что людям постарше - Тайсон и Рой Джонс - были интересны тогда и будут интересны сейчас. Это величайшие боксеры своей эпохи.

– Можете назвать пятерку любимых боксеров из той эпохи?

– Попробую. Тайсон, Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд с откушенным ухом. Конечно, Константин Цзю. Можно включить Владимира Кличко. Он тоже выдающийся боксер. Наш боксер «Каменная башка» – Николай Валуев. Все были узнаваемы. О них говорили, что они были на вершине. Сейчас на ней находится Петр Ян.

– Вы видели его титульный бой?

– Частично. Я был немного занят.

– Можете в заключение сказать несколько слов болельщикам «Спартака»?

– Конечно. Нужно перетерпеть нынешние трудности. Мы все переживаем на нашу команду. «Спартак» становится сильнее с каждым матчем. Все, что происходит за пределами игры, пройдет. И придет то время, когда мы будем наслаждаться каждым матчем нашей любимой команды. Все будет хорошо.