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Доменико Тедеско: Уйдет ли «Спартак» с поля в случае плохого судейства? Я понимаю эту угрозу Федуна
13 августа 15:47
автор: Юлия Григорьевская

Доменико Тедеско: Уйдет ли «Спартак» с поля в случае плохого судейства? Я понимаю эту угрозу Федуна

Главный тренер красно-белых рассказал о подготовке к матчу второго тура РПЛ против «Ахмата».

- Александр Кокорин пропустил первый тур и теперь не сыграет не только с «Ахматом», но и с «Уфой». Вы уверены, что через десять дней он полностью восстановится?
- У Кокорина небольшие проблемы с мышцами. Мы внимательно отслеживает динамику улучшения его состояния. Он на постоянной связи с врачами. Точных прогнозов я сейчас дать не готов, но расчитываю на его скорейшее выздоровление.

- Получается, вы не можете использовать обоих летних новичков: у Кокорина травма, у Остона Урунова - последствия коронавируса...
- Веселого мало, что нам не могут помочь два таких сильных футболиста. Но форсировать возвращение в строй того и другого мы не собираемся. Пусть ребята наберут форму. У нас есть кому сыграть на этих позициях.

- Чувствуете отголоски судейского скандала в матче с «Сочи», когда из-за ошибочно назначенного пенальти «Спартак» потерял дома два очка на последней минуте?
- Все нормально. На следующий день мы провели разбор игры. И я ни словом не обмолвился о работе судей. Мы анализировали свои ошибки. Разобрали начало атаки, прессинг, расстановку игроков в нападении. В целом матч с «Сочи» получился неплохим. Но были и недочеты, которые надо исправлять.

- Леонид Федун сказал, что в случае очередной грубой ошибки судей против «Спартака» команда уйдет с поля. Вы это обсуждали с президентом?
- Федун очень эмоционален, когда речь заходит об интересах кулуба. Я понимаю его реакцию на вещи, которые могут казаться не совсем справедливыми по отношению к нам. Федун очень сильно любит «Спартак». Вы знаете, сколько сил он вложил в клуб. И раз он так высказывается, значит, имеет для этого веские причины. В то же время, наш тренерский штаб продолжает работать в прежнем режиме. Мы не отовим себя к каким-то экстраординарным событиям. А что касается арбитров... В Германии есть поговорка: если после игры о них не говорят, значит, они хорошо поработали. Надеюсь, после предстоящей игры с «Ахматом» о судьях никто говорить не будет.

- Вас устроили объяснения Василия Казарцева и Алексея Еськова, которые они дали на ТВ? И как отнеслись к тому, что РФС признала ошиочность второго пенальти в ворота «Спартака» и заставила арбитров пройти проверку на полиграфе?
- Я не смотрю телевизионные передачи - только матчи «Спартака». И давайте уже оставим тему судейство. Что было - то было. Оно осталось в прошлом. Сейчас мы мотивированы игрой против «Ахмата».

- Не кажется ли вам, что Алексу Кралу сложно закрывать опорную зону?
- Крал – яркий пример того, как наши игроки прогрессируют. Он сильно прибавил за этот неполный год во всех компонентах. И Крал одинаково эффективен в схеме как с одним опорником, так и с двумя. Я абсолютно в нем уверен.

- Ждете ли вы усиления состава в трансферное окно, которое будет открыто до конца сентября?
- Мы много общаемся с Шамилем Газизовым. Но я бы не хотел сейчас обсуждать трансферы. У нас хорошая команда на данный момент. И мы готовы играть этим составом.

- Когда мы увидим стабильное позиционное нападение «Спартака». Даже с «Сочи» голы забивались в контратаках.
- Нельзя опираться на голую статистику. Если мы не забиваем в позиционных атак, это не значит, что они у нас плохие. Порой команде не хватает терпения в завершающей стадии, но сам розыгрыш мяча стал гораздо лучше за последние месяцы. Но откуда взяться терпению у молодых игроков? Так что все нормально. Мы набираемся опыта и прогрессируем.

- Следят ли за вашей работой в «Спартаке» на родине, в Германии?
- Конечно. Не только семья, но и друзья переживают, звонят, чтобы узнать последние новости. Армия спартаковских болельщиков в Германии постоянно растет. Я уже прикупил футболок на заказ.

- С какой музыкальной группой могли бы сравнить «Спартак»?
- Это точно не классическая музыка. Скорее, что-то из хард-рока.

- Какую последнюю книгу вы прочитали?
- Последние книги были на футбольную тематику. Читал Клоппа, Гвардиолу и Моуринью. Очень понравилась книга Массимилиано Аллегри. Там двадцать четыре футбольных правила. Очень рекомендую.

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