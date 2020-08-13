Доменико Тедеско: Уйдет ли «Спартак» с поля в случае плохого судейства? Я понимаю эту угрозу Федуна

- Александр Кокорин пропустил первый тур и теперь не сыграет не только с «Ахматом», но и с «Уфой». Вы уверены, что через десять дней он полностью восстановится?

- У Кокорина небольшие проблемы с мышцами. Мы внимательно отслеживает динамику улучшения его состояния. Он на постоянной связи с врачами. Точных прогнозов я сейчас дать не готов, но расчитываю на его скорейшее выздоровление.

- Получается, вы не можете использовать обоих летних новичков: у Кокорина травма, у Остона Урунова - последствия коронавируса...

- Веселого мало, что нам не могут помочь два таких сильных футболиста. Но форсировать возвращение в строй того и другого мы не собираемся. Пусть ребята наберут форму. У нас есть кому сыграть на этих позициях.

- Чувствуете отголоски судейского скандала в матче с «Сочи», когда из-за ошибочно назначенного пенальти «Спартак» потерял дома два очка на последней минуте?

- Все нормально. На следующий день мы провели разбор игры. И я ни словом не обмолвился о работе судей. Мы анализировали свои ошибки. Разобрали начало атаки, прессинг, расстановку игроков в нападении. В целом матч с «Сочи» получился неплохим. Но были и недочеты, которые надо исправлять.

- Леонид Федун сказал, что в случае очередной грубой ошибки судей против «Спартака» команда уйдет с поля. Вы это обсуждали с президентом?

- Федун очень эмоционален, когда речь заходит об интересах кулуба. Я понимаю его реакцию на вещи, которые могут казаться не совсем справедливыми по отношению к нам. Федун очень сильно любит «Спартак». Вы знаете, сколько сил он вложил в клуб. И раз он так высказывается, значит, имеет для этого веские причины. В то же время, наш тренерский штаб продолжает работать в прежнем режиме. Мы не отовим себя к каким-то экстраординарным событиям. А что касается арбитров... В Германии есть поговорка: если после игры о них не говорят, значит, они хорошо поработали. Надеюсь, после предстоящей игры с «Ахматом» о судьях никто говорить не будет.

- Вас устроили объяснения Василия Казарцева и Алексея Еськова, которые они дали на ТВ? И как отнеслись к тому, что РФС признала ошиочность второго пенальти в ворота «Спартака» и заставила арбитров пройти проверку на полиграфе?

- Я не смотрю телевизионные передачи - только матчи «Спартака». И давайте уже оставим тему судейство. Что было - то было. Оно осталось в прошлом. Сейчас мы мотивированы игрой против «Ахмата».