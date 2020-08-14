«Спартак» ни разу не победил этим летом с Тедеско на скамейке: попытка № 7. Интриги 2-го тура РПЛ

УВИДИТ ЛИ ТЕДЕСКО ПЕРВУЮ ЛЕТНЮЮ ПОБЕДУ СВОЕЙ КОМАНДЫ С БРОВКИ?
В первом туре красно-белые стали единственной командой, которой удалось забить на своем поле. Но даже двух голов не хватило москвичам для того, чтобы победить «Сочи». На последней минуте, как известно, судья Василий Казарцев ошибочно назначил пенальти в ворота Александра Максименко, а видеоассистент Алексей Еськов оставил это решение в силе.
Скандал – скандалом, а, между прочим, этим летом «Спартак» до сих пор не одержал ни одной (!) победы, когда командой с бровки руководил главный тренер Доменико Тедеско. Все три случая, когда красно-белые брали три очка (в гостях у «Арсенала» и «Рубина», дома – у «Ахмата») пришлись на игры, которые немец смотрел с трибуны по причине своих дисквалификаций за желтые и красную карточки. Обязанности Тедеско исполнял его соотечественник Андреас Хинкель.
И вот, 14 августа – очередной (седьмой с учетом Кубка) заход «Спартака» на первую летнюю победу с Тедеско на скамейке. Снова в Москву пожаловал «Ахмат», который в конце прошлого сезона был бит при Хинкеле со счетом 3:0. Если сейчас красно-белые не справятся с грозненцами, впору будет говорить не о судьях, а о «тлетворном влиянии» Тедеско на команду. Может, эмоциональному специалисту действительно лучше смотреть матчи с трибуны, как делал его легендарный предшественник Константин Бесков?
Пока же констатируем, что в пятницу «Спартаку» опять не помогут оба летних новичка – Александр Кокорин, восстановление которого после мышечной травмы отодвинуто еще на 10 дней, и Остон Урунов, не преодолевший до конца последствия коронавируса. В любом случае красно-белых ждало бы непростое испытание. Андрей Талалаев в июле чуть не победил в Москве «Локомотив» с «Крыльями» (1:1). Так почему бы не попробовать уже с «Ахматом» отобрать очки у «Спартака»? Зная амбиции Талалаева, для него это задача-минимум.
ПРОДОЛЖАТ ЛИ ФЕЕРИТЬ РЫБЧИНСКИЙ И КАБЕЛЛЯ?
В самом статусном матче второго тура сойдутся два представителя России в Лиге чемпионов – «Локомотив» и «Краснодар». Соперники порадовали на старте яркой игрой в гостях: у москвичей в Казани феерил 21-летний Дмитрий Рыбчинский (две голевые передачи), у «быков» в Уфе – Реми Кабелля (2 гола). При этом краснодарцы одержали затем еще одну «победу», не выходя на поле. Благодаря удачному раскладу в проходящем в эти дни «Финале восьми» Лиги Европы, подопечные Мурада Мусаева автоматически переместились из третьего квалификационного раунда ЛЧ-2020/21 в четвертый. До группы, где Россию пока представляют «Зенит» и «Локо», им осталось преодолеть единственный барьер…Дмитрий Рыбчинский - новый лидер «Локомотива».
Ну а в субботу, 15 августа, «Краснодар» попробует отстоять лидирующую позицию в РПЛ. Для этого, правда, придется прервать беспроигрышную серию Марко Николича в премьер-лиге. С момента назначения на пост главного тренера «Локо» серб прошел без поражений девять матчей. А проиграл в России он только «Зениту» - в Суперкубке. При этом в отличие от недавней игры в Казани, в его распоряжении будет полный комплект Миранчуков: к Алексею присоединится его младший брат-близнец Антон, отбывший дисквалификацию.
На старте сезона обе команды показали приличную «химию» в нападении – и если сейчас в Черкизове их группы атаки будут так же здорово взаимодействовать, то мы вправе ожидать сверхрезультативный футбол. Да, в предыдущих 12 матчах «Локо» и «Краснодара» забивалось не более трех голов. Но почему бы не нарушить традицию?
ПРЕРВЕТ ЛИ КАРПИН СУПЕРСЕРИЮ СЕМАКА?
Авторы внутрироссийского требла-2020 (победы в РПЛ, Кубке и Суперкубке) пожалуют в Ростов-на-Дону. К матчу против команды Валерия Карпина Сергей Семак подошел с серией из шести побед во всех турнирах. В случае очередного успеха Семак обновит личный рекорд за время руководства «Зенитом». А не проигрывают сине-бело-голубые в РПЛ – страшно подумать! – аж с 28 сентября 2019 года, когда уступили 0:1 в Москве «Локомотиву» Юрия Семина. Набралось уже 20 туров без поражений!Валерий Карпин и Сергей Семак
Тем престижнее для Карпина поставить чемпиону подножку. В заключительном туре РПЛ-2019/20 желто-синие не удержали дома победу над немотивированным «Зенитом» (1:2), пропустив в конце от Эмилиано Ригони и Сердара Азмуна. Но до этого Карпин довольно успешно играл против питерцев на «Ростов Арене»: 0:0, 3:1 (в Кубке) и 1:0. Можно представить, насколько велико желание Валерия Георгиевича отобрать три очка у Артема Дзюбы и компании, учитывая его «теплое» отношение к лидеру зенитовских атак. Для Дзюбы «Ростов», кстати, довольно удобный соперник: в 11 матчах он записал на свой счет 6 голов (с хет-триком) и 5 голевых передач.