«Спартак» ни разу не победил этим летом с Тедеско на скамейке: попытка № 7. Интриги 2-го тура РПЛ

УВИДИТ ЛИ ТЕДЕСКО ПЕРВУЮ ЛЕТНЮЮ ПОБЕДУ СВОЕЙ КОМАНДЫ С БРОВКИ?

В первом туре красно-белые стали единственной командой, которой удалось забить на своем поле. Но даже двух голов не хватило москвичам для того, чтобы победить «Сочи». На последней минуте, как известно, судья Василий Казарцев ошибочно назначил пенальти в ворота Александра Максименко, а видеоассистент Алексей Еськов оставил это решение в силе.

Скандал – скандалом, а, между прочим, этим летом «Спартак» до сих пор не одержал ни одной (!) победы, когда командой с бровки руководил главный тренер Доменико Тедеско. Все три случая, когда красно-белые брали три очка (в гостях у «Арсенала» и «Рубина», дома – у «Ахмата») пришлись на игры, которые немец смотрел с трибуны по причине своих дисквалификаций за желтые и красную карточки. Обязанности Тедеско исполнял его соотечественник Андреас Хинкель.

И вот, 14 августа – очередной (седьмой с учетом Кубка) заход «Спартака» на первую летнюю победу с Тедеско на скамейке. Снова в Москву пожаловал «Ахмат», который в конце прошлого сезона был бит при Хинкеле со счетом 3:0. Если сейчас красно-белые не справятся с грозненцами, впору будет говорить не о судьях, а о «тлетворном влиянии» Тедеско на команду. Может, эмоциональному специалисту действительно лучше смотреть матчи с трибуны, как делал его легендарный предшественник Константин Бесков?

Пока же констатируем, что в пятницу «Спартаку» опять не помогут оба летних новичка – Александр Кокорин, восстановление которого после мышечной травмы отодвинуто еще на 10 дней, и Остон Урунов, не преодолевший до конца последствия коронавируса. В любом случае красно-белых ждало бы непростое испытание. Андрей Талалаев в июле чуть не победил в Москве «Локомотив» с «Крыльями» (1:1). Так почему бы не попробовать уже с «Ахматом» отобрать очки у «Спартака»? Зная амбиции Талалаева, для него это задача-минимум.