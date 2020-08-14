ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 2-го тура РПЛ
14 августа 10:22
автор: Иван Сергеев

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 2-го тура РПЛ

Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр российской футбольной премьер-лиги.

Во втором туре РПЛ-2020/21 общедоступный «Матч» покажет две игры:

14 августа

19.00 (мск)
«Сочи» - «Химки» (комментаторы - Шнякин, Неценко)

15 августа

19.00 (мск)
«Локомотив» - «Краснодар» (комментаторы - Черданцев, Аксенов)

Пять матчей будет транслировать платный «Матч Премьер»:

14 августа

18.00 (мск)
«Арсенал» - «Уфа» (комментаторы - Журавель, Керимов)

20.00 (мск)
«Спартак» - «Ахмат» (комментаторы - Казанский, Жичкин)

15 августа

15.30 (мск)
«Динамо» - «Ротор» (комментаторы - Поленов, Меламед)

18.00 (мск)
ЦСКА - «Тамбов» (комментаторы - Арустамян, Зигаев)

20.00 (мск)
«Ростов» - «Зенит» (комментаторы - Генич, Нагучев)

Еще один матч покажет платный «Матч Футбол 1»:

15 августа

15.30 (мск)
«Рубин» - «Урал» (комменатор - Титов)

Турнирная таблица

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Леонид Федун: «Спартак» продолжает участие в турнирах сезонаТурнир WTA в Праге начался с поражения КудерметовойКасаткина из-за травмы снялась с турнира в ПрагеЦСКА посмеялся над арбитром матча "Спартак" - "Сочи" КазарцевымТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размера
Глушаков будет смотреть матч «Спартак» – «Ахмат» с трибуны. А где он начнет сезон?
Глушаков будет смотреть матч «Спартак» – «Ахмат» с трибуны. А где он начнет сезон?
Экс-капитан «Спартака» не стал продлевать контракт с «Ахматом», но до сих пор не определился с новым местом работы. «Советский спорт» перебрал варианты для 33-летнего полузащитника.
14.08.2020 10:51
Футбол
автор: Артем Зибрак
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 2-го тура РПЛ
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 2-го тура РПЛ
Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр российской футбольной премьер-лиги.
14.08.2020 10:22
Футбол
автор: Иван Сергеев
«Спартак» ни разу не победил этим летом с Тедеско на скамейке: попытка № 7. Интриги 2-го тура РПЛ
«Спартак» ни разу не победил этим летом с Тедеско на скамейке: попытка № 7. Интриги 2-го тура РПЛ
«Советский спорт» представляет очередной тур российской футбольной премьер-лиги.
14.08.2020 10:08
Футбол
автор: Иван Сергеев
«Лейпциг» выбил «Атлетико», Свечников – первая звезда, Серена обыграла Винус
«Лейпциг» выбил «Атлетико», Свечников – первая звезда, Серена обыграла Винус
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
14.08.2020 09:01
Футбол
автор: Олег Чикирис
Полуфинал нуворишей. «Лейпциг» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов и вышел на «ПСЖ» (видео)
Полуфинал нуворишей. «Лейпциг» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов и вышел на «ПСЖ» (видео)
Немецкий клуб, входящий в финансовую империю «Ред Булла», одержал сенсационную победу в 1/4 финала главного еврокубка над маститыми мадридцами.
14.08.2020 00:47
Футбол
автор: Артем Зибрак
Полиграфы Полиграфовичи победили «Спартак»
Полиграфы Полиграфовичи победили «Спартак»
Судей скандального матча 1-го тура РПЛ «Спартак» - «Сочи» (2:2) проверили на детекторе лжи, но это скорее замыливание проблемы, чем ее решение.
13.08.2020 16:19
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Доменико Тедеско: Уйдет ли «Спартак» с поля в случае плохого судейства? Я понимаю эту угрозу Федуна
Доменико Тедеско: Уйдет ли «Спартак» с поля в случае плохого судейства? Я понимаю эту угрозу Федуна
Главный тренер красно-белых рассказал о подготовке к матчу второго тура РПЛ против «Ахмата».
13.08.2020 15:47
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Андрей Тихонов: «Спартаку» вредили в прошлом сезоне. Вредят и сейчас
Андрей Тихонов: «Спартаку» вредили в прошлом сезоне. Вредят и сейчас
Бывший полузащитник красно-белых – про «Спартак», судей, Хабиба и Тайсона.
13.08.2020 15:00
Футбол
автор: Владислав Усачев
Ловрена и Гайча пишем, Кокорин и Жоаозиньо в уме. Состоявшиеся и предстоящие дебюты в командах РПЛ
Ловрена и Гайча пишем, Кокорин и Жоаозиньо в уме. Состоявшиеся и предстоящие дебюты в командах РПЛ
В стартовом туре свои первые матчи за новые команды в премьер-лиге провели более 30 футболистов. Во втором туре ждем новых дебютов.
13.08.2020 09:48
Футбол
автор: Артем Зибрак
Судьба вернула «ПСЖ» все долги в день 50-летия клуба, Неймар и Мбаппе – в полуфинале ЛЧ (видео)
Судьба вернула «ПСЖ» все долги в день 50-летия клуба, Неймар и Мбаппе – в полуфинале ЛЧ (видео)
Парижский суперклуб проигрывал «Аталанте» до 90-й минуты, но умудрился одержать победу в основное время четвертьфинала Лиги чемпионов.
13.08.2020 00:48
Футбол
автор: Артем Зибрак
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика