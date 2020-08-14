Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 2-го тура РПЛ

Во втором туре РПЛ-2020/21 общедоступный «Матч» покажет две игры:
14 августа
19.00 (мск)
«Сочи» - «Химки» (комментаторы - Шнякин, Неценко)
15 августа
19.00 (мск)
«Локомотив» - «Краснодар» (комментаторы - Черданцев, Аксенов)
Во втором туре РПЛ-2020/21 общедоступный «Матч» покажет две игры:
14 августа
19.00 (мск)
«Сочи» - «Химки» (комментаторы - Шнякин, Неценко)
15 августа
19.00 (мск)
«Локомотив» - «Краснодар» (комментаторы - Черданцев, Аксенов)
Пять матчей будет транслировать платный «Матч Премьер»:
14 августа
18.00 (мск)
«Арсенал» - «Уфа» (комментаторы - Журавель, Керимов)
20.00 (мск)
«Спартак» - «Ахмат» (комментаторы - Казанский, Жичкин)
15 августа
15.30 (мск)
«Динамо» - «Ротор» (комментаторы - Поленов, Меламед)
18.00 (мск)
ЦСКА - «Тамбов» (комментаторы - Арустамян, Зигаев)
20.00 (мск)
«Ростов» - «Зенит» (комментаторы - Генич, Нагучев)
Еще один матч покажет платный «Матч Футбол 1»:
15 августа
15.30 (мск)
«Рубин» - «Урал» (комменатор - Титов)
Турнирная таблица