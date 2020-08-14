Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 2-го тура РПЛ

Глушаков будет смотреть матч «Спартак» – «Ахмат» с трибуны. А где он начнет сезон?

Экс-капитан «Спартака» не стал продлевать контракт с «Ахматом», но до сих пор не определился с новым местом работы. «Советский спорт» перебрал варианты для 33-летнего полузащитника.