Глушаков будет смотреть матч «Спартак» – «Ахмат» с трибуны. А где он начнет сезон?

Успешность выступлений Глушакова во многом будет зависеть от роли, в которой видит его Дмитрий Гунько . В матче первого тура с ЦСКА (0:2) тренер «Химок» выбрал не подходящую Денису схему 3-4-3 с двумя центральными полузащитниками, вынужденными проделывать колоссальный объем работы. А вот третьим в треугольнике с Александром Трошечкиным и Максимом Мартусевичем он должен смотреться прилично. Для этого отлично подойдут 3-2-3-1 и 4-1-4-1, которые Гунько практиковал в «Спартаке-2».

Если все-таки не получится найти более интересный вариант, Глушаков всегда успеет заскочить в «Химки». Генеральный директор клуба Александр Зайцев заявил о том, что сам с футболистом не общался, но признался, что кандидатура Глушакова его привлекает. Понятно, что в Подмосковье Денис был бы самым именитым и опытным игроком со стабильным местом в основе.

В среду подмосковный клуб сделал игроку предложение, он взял недельную паузу. Чего ждет бывший игрок сборной России? Очевидно, более интересного варианта. А их в теории масса (отпадает только ЦСКА, где ветеранов давно не жалуют).

Агент Алексей Сафонов рассказывал, в чем сложность поиска новой команды для Глушакова. Бывшая семья Дениса осталась в Москве, и ему очень хочется проводить больше времени с двумя дочками от первого брака - Валерией и Александрой. Поэтому он стремится вернуться в столицу. Или на худой конец в Подмосковье. Вот только «Химки», до последнего не решавшиеся войти в РПЛ, не в состоянии платить ему зарплату, соизмеримую с его аппетитами. Идеальным вариантом Глушаков видит формальное возвращение в «Спартак» (чтобы клуб платил по контракту) с мгновенной арендой в «Химки».

Чемпионат России уже стартовал, а некоторые известные футболисты до сих пор не нашли себе новые команды. Один из них - чемпион РПЛ-2016/17в составе «Спартака» Денис Глушаков . Минувший сезон он провел в «Ахмате», с которым летом спасся от вылета, после чего стал свободным агентом и оказался в подвешенном состоянии.

Проблема «Химок» - только финансовая. Удастся ли им предложить достаточно хорошие условия для именитого игрока? Понятно, что «Спартак» не пойдет на такую благотворительность, как подписание контракта с последующей арендой. Тем более сейчас, когда клубы РПЛ неожиданно ограничили количество арендованных игроков из одной команды в другую двумя.

«ДИНАМО»

Конкуренты по позиции: Фомин, Каборе (Москвичев)

Фомин, Каборе (Москвичев) Полезность Глушакова: 8

8 Вероятность: 25%

Идеальным видится союз Глушакова с «Динамо». Конечно, болельщики бело-голубых будут не в восторге от появления экс-капитана «Спартака» и «Локо», но быстро забудут о его прошлом, если он поможет команде пробиться в еврокубки. Ему это по силам.

Кирилл Новиков играет по схеме 4-2-3-1 с двумя опорными полузащитниками. После ухода Романа Нойштедтера, Артура Юсупова и Антона Соснина у него осталось всего два серьезных кандидата на эти позиции, а роль под нападающими в последнем матче с «Уралом» (2:0) исполнял игрок фланга Себастьян Шиманьски. Так что место для опытного игрока с оборонительными и атакующими навыками обязательно нашлось бы.

Преимущество «Динамо» перед «Спартаком» для Глушакова в том, что в составе бело-голубых он играл бы в опорной зоне не в одиночку, а с надежным партнером. При Шарле Каборе – за счет с хорошего первого паса и умения подключиться к атаке ведущим полузащитником, а при Данииле Фомине – вторым номером. Был бы также полезен при выходе на замену, когда надо удержать счет.

«АРСЕНАЛ»

Конкуренты по позиции: Костадинов, Чаушич, Пантелеев, Хлусевич

Костадинов, Чаушич, Пантелеев, Хлусевич Полезность Глушакова: 9

9 Вероятность: 20%

Необязательно зацикливаться на клубах из московского региона. Расстояние от столицы до Тулы составляет всего 173 км. Его можно преодолеть за 2-3 часа. Вообще-то «пушкари» неплохо укомплектованы количественно, но столь статусного футболиста в команде нет. Глушаков наверняка пришелся бы ко двору и достойно смотрелся бы в паре с Георгием Костадиновым (Гораном Чаушичем) в опорной зоне или Сергеем Ткачевым (Игорем Горбатенко) под нападающим.

При этом туляки крепко стоят на ногах в финансовом плане и с удовольствием подписывают игроков бесплатно, даже возрастных. Так в команде в свое время оказывались Юрий Лодыгин, Евгений Луценко, Роберт Бауэр, Кирилл Комбаров... В прошлом сезоне «Арсеналу» не хватило трех очков, чтобы пробиться в Лигу Европы. Глушаков мог бы помочь решить задачу в этом чемпионате.

«ЛОКОМОТИВ»

Конкуренты по позиции: Крыховяк, Баринов, Куликов, Магкеев, Мурило

Крыховяк, Баринов, Куликов, Магкеев, Мурило Полезность Глушакова: 8

8 Вероятность: 10%

Со спортивной точки зрения возвращение Глушакова в Черкизово смотрится очень логично, поскольку обойма игроков у Марко Николича крайне невелика. Универсальность и работоспособность Дениса позволила бы тренеру варьировать и ротировать состав, позволяя иногда отдыхать братьям Миранчукам, на которых ложится невероятный объем.

В опорной зоне у «Локо» есть классные Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов. Но, во-первых, под ними только неопытный Даниил Куликов и профильные центральные защитники Мурило и Станислав Магкеев, не обладающие высокими навыками работы с мячом. Во-вторых, появление Дениса позволило бы Николичу передвинуть эффективного Крыховяка ближе к атаке, а Алексея Миранчука отправить на фланг. Кроме того, и сам Глушаков способен сыграть под нападающим.

Возраст не должен в клубе никого смущать, особенно после подписания контракта с 31-летним защитником Слободаном Райковичем. Возвращение в родную команду значило бы для хавбека очень много, но мы понимаем, что Василий Кикнадзе сейчас не в том положении, чтобы лишний раз дразнить фанатов, оставшихся очень недовольными переходом Глушакова в «Спартак». Вероятно, в клубе не очень хотят очередной раз идти на обострение отношений с болельщиками, поэтому шанс на переход невелик. В противном случае это был бы стопроцентный вариант.

«СПАРТАК»

Конкуренты по позиции: Крал, Умяров, Зобнин (Гулиев)

Крал, Умяров, Зобнин (Гулиев) Полезность Глушакова: 6

6 Вероятность: 10%

Доменико Тедеско испытывает острую необходимость в опорном полузащитнике. Однако Глушаков на эту роль не подходит, так как в одиночку не сможет тормозить контратаки соперников, как это делает Вильмар Барриос в «Зените». Ему и раньше не хватало тактической грамотности, чтобы правильно занимать позицию и читать игру, а в 33 года будет трудно еще и физически выполнять столь большой объем силовой работы. Он до сих пор мобилен, но не так уж хорош в борьбе и отборе.

Да и для игры выше у красно-белых хватает исполнителей. Вряд ли Денис испортил бы картину, выходя на замену Роману Зобнину или Зелимхану Бакаеву, но ради этого платить ему большую зарплату не очень логично. Тем более, что на эту позицию есть еще Гус Тил и новичок Остон Урунов, которых требуется задействовать максимально активно, чтобы повысить их стоимость и прибыльно продать.

И это не говоря о потенциальном конфликте с фанатами, выпроводившими Глушакова из клуба после обвинений в «сплаве» любимца Массимо Карреры. У Леонида Федуна после череды судейских скандалов впервые за долгие годы нашлось с болельщиками что-то общее, и ему незачем без особой нужды снова все ломать.

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Вообще-то Глушаков не помешал бы и «Краснодару» (перебор иностранцев, сильнее Руслана Камболова), «Рубину» (сильнее многих конкурентов по позиции), «Сочи» (Ибрагиму Цаллагову и Кристиану Нобоа нет альтернативы) и… «Ахмату», который он решил покинуть. Но эти варианты мы не рассматриваем из-за дальности от Москвы, где грустят без папы Валерия и Александра.