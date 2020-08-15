ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
«Наконец-то судьи не выбили «Спартак» из колеи». Ловчев – о победе над «Ахматом»
15 августа 09:59
автор: Евгений Ловчев

«Наконец-то судьи не выбили «Спартак» из колеи». Ловчев – о победе над «Ахматом»

Постоянный автор «Советского спорта», бывший футболист «Спартака» и сборной Евгений Ловчев высказался о первом успехе красно-белых в РПЛ-2020/21.

Начну с того, что я не увидел, за что можно было отменить гол, забитый в первом тайме Джорданом Ларссоном. Да, он где-то совсем чуть-чуть коснулся мяча рукой. Но меня удивляет, почему арбитры в поле не ходят сами смотреть спорные моменты, когда им что-то подсказывают ассистенты из комнаты VAR. Арбитрам дали видеоповторы, потратили на эту систему большие деньги, чтобы можно было исправить свою ошибку. Но арбитр в поле перекладывает всю ответственность на своих ассистентов...

Второй не засчитанный гол «Спартака» - да, был забит из офсайда. Тут вопросов нет, сам Георгий Джикия не спорил, что находился внеи игры.

В целом «Спартак» был быстрее, активнее. «Ахмат» фактически за всю игру создал только один полумомент. Для москвичей это важная история – отодвинуть игру от своих ворот. Из этого следует, что «Спартак» хорошо подготовился к сезону.

Тем не менее, команда пока выглядит разношерстной. Есть футболисты, играющие на хорошем уровне. А есть пока еще выглядящие не всегда убедительно. Вот, например, Павел Маслов – едва гол не привез, когда махнул мимо мяча. А возьмите Алекса Крала, Наиля Умярова. Про них говорят, что, мол, они еще молодые. Да я в двадцать лет играл в сборной на чемпионате мира! Сколько же можно в молодых, перспективных ходить?

Зато Ларссон радует, понемногу выходит на ведущие роли. Но учитывая, что я сказал выше, «Спартаку» нужно точечно усилить позицию правого защитника, центр и опорную зону в полузащите. Иначе будет сложно конкурировать с ведущими командами. «Ахмат» к таковым точно не относится.

Пока «Спартак» выглядит сильнее тех, кто находился в прошлом сезоне в нижней части таблицы. Этого мало для прорыва.

И, конечно, радует, что команда проявила характер. Два незасчитанных гола не выбили ребят из колеи. Или можно сказать по-другому: наконец-то судьи не выбили «Спартак» из колеи. Жизнь налаживается.

Конец заговору? «Спартак» победил «Ахмат» благодаря пенальти и штрафному (видео)

Турнирная таблица РПЛ

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сделай сам: ремонтируем проколотое и пробитое колесоXiaomi представила прозрачный телевизор за 7 тысяч долларовWinline засчитал победу «Спартака» в матче с «Сочи»Русская Кардашьян вышла в ресторан в платье почти без верхаЖурнал Maxim назвал самую сексуальную россиянкуТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
«Наконец-то судьи не выбили «Спартак» из колеи». Ловчев – о победе над «Ахматом»
«Наконец-то судьи не выбили «Спартак» из колеи». Ловчев – о победе над «Ахматом»
Постоянный автор «Советского спорта», бывший футболист «Спартака» и сборной Евгений Ловчев высказался о первом успехе красно-белых в РПЛ-2020/21.
15.08.2020 09:59
Футбол
автор: Евгений Ловчев
«Барселона» достигла дна, судьи «Спартака» могут спать спокойно, Овечкин горит уже 0-2
«Барселона» достигла дна, судьи «Спартака» могут спать спокойно, Овечкин горит уже 0-2
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
15.08.2020 07:56
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
«Бавария» не оставила от команды Месси мокрого места. Восемь голов «Барса» еще не пропускала (видео)
«Бавария» не оставила от команды Месси мокрого места. Восемь голов «Барса» еще не пропускала (видео)
Мюнхенцы уверенно шагнули в полуфинал Лиги чемпионов, нанеся каталонцам самое крупное поражение за время их выступления в главном еврокубке.
15.08.2020 00:11
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Спартак» побеждает «Ахмат». Все голы 2-го тура РПЛ
«Спартак» побеждает «Ахмат». Все голы 2-го тура РПЛ
«Советский спорт» собрал видео всех голов 1-го тура РПЛ.
14.08.2020 22:52
Футбол
Конец заговору? «Спартак» победил «Ахмат» благодаря пенальти и штрафному (видео)
Конец заговору? «Спартак» победил «Ахмат» благодаря пенальти и штрафному (видео)
Красно-белые взяли верх над грозненцами в матче 2-го тура РПЛ. Судьи не стали им в этом мешать, назначив 11-метровый и удалив одного из соперников.
14.08.2020 22:02
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дмитрий Баринов: Если бы не пандемия, возможно, был бы сейчас в Европе
Дмитрий Баринов: Если бы не пандемия, возможно, был бы сейчас в Европе
Один из ведущих полузащитников «Локомотива» стал гостем телепередачи «Футбол России».
14.08.2020 14:25
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Глушаков будет смотреть матч «Спартак» – «Ахмат» с трибуны. А где он начнет сезон?
Глушаков будет смотреть матч «Спартак» – «Ахмат» с трибуны. А где он начнет сезон?
Экс-капитан «Спартака» не стал продлевать контракт с «Ахматом», но до сих пор не определился с новым местом работы. «Советский спорт» перебрал варианты для 33-летнего полузащитника.
14.08.2020 10:51
Футбол
автор: Артем Зибрак
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 2-го тура РПЛ
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 2-го тура РПЛ
Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр российской футбольной премьер-лиги.
14.08.2020 10:22
Футбол
автор: Иван Сергеев
«Спартак» ни разу не победил этим летом с Тедеско на скамейке: попытка № 7. Интриги 2-го тура РПЛ
«Спартак» ни разу не победил этим летом с Тедеско на скамейке: попытка № 7. Интриги 2-го тура РПЛ
«Советский спорт» представляет очередной тур российской футбольной премьер-лиги.
14.08.2020 10:08
Футбол
автор: Иван Сергеев
«Лейпциг» выбил «Атлетико», Свечников – первая звезда, Серена обыграла Винус
«Лейпциг» выбил «Атлетико», Свечников – первая звезда, Серена обыграла Винус
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
14.08.2020 09:01
Футбол
автор: Олег Чикирис
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика