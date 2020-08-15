«Наконец-то судьи не выбили «Спартак» из колеи». Ловчев – о победе над «Ахматом»

Начну с того, что я не увидел, за что можно было отменить гол, забитый в первом тайме Джорданом Ларссоном. Да, он где-то совсем чуть-чуть коснулся мяча рукой. Но меня удивляет, почему арбитры в поле не ходят сами смотреть спорные моменты, когда им что-то подсказывают ассистенты из комнаты VAR. Арбитрам дали видеоповторы, потратили на эту систему большие деньги, чтобы можно было исправить свою ошибку. Но арбитр в поле перекладывает всю ответственность на своих ассистентов...

Второй не засчитанный гол «Спартака» - да, был забит из офсайда. Тут вопросов нет, сам Георгий Джикия не спорил, что находился внеи игры.

В целом «Спартак» был быстрее, активнее. «Ахмат» фактически за всю игру создал только один полумомент. Для москвичей это важная история – отодвинуть игру от своих ворот. Из этого следует, что «Спартак» хорошо подготовился к сезону.

Тем не менее, команда пока выглядит разношерстной. Есть футболисты, играющие на хорошем уровне. А есть пока еще выглядящие не всегда убедительно. Вот, например, Павел Маслов – едва гол не привез, когда махнул мимо мяча. А возьмите Алекса Крала, Наиля Умярова. Про них говорят, что, мол, они еще молодые. Да я в двадцать лет играл в сборной на чемпионате мира! Сколько же можно в молодых, перспективных ходить?

Зато Ларссон радует, понемногу выходит на ведущие роли. Но учитывая, что я сказал выше, «Спартаку» нужно точечно усилить позицию правого защитника, центр и опорную зону в полузащите. Иначе будет сложно конкурировать с ведущими командами. «Ахмат» к таковым точно не относится.