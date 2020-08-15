Шоу Миранчука должно продолжаться! «Локомотив» победил в Москве «Краснодар» (видео)

Игра вызвала большой ажиотаж у болельщиков. Все выпущенные в продажу билеты (6 247) были разобраны. А на трибунах обнаружились главный тренер сборной России Станислав Черчесов и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Оба главных тренера давно определились с оптимальными составами. Мурад Мусаев делает ставку на сыгранность поэтому без нужды не ротирует завявку, а у Марко Николича просто нет большого выбора. Тем интереснее его решения. Во-первых, второй тур подряд справа в обороне вышел Дмитрий Живоглядов , выигрывающий конкуренцию у Владислава Игнатьева . Во-вторых, Николич вновь предпочел молодого Дмитрия Рыбчинского (22 года ему исполнится 19 августа) куда более опытному Антону Миранчуку. Дмитрий, видимо, отвечает за ту молодежь, которую обещал развивать в «Локо» Василий Кикнадзе .

Менее месяца назад «Локомотив» и «Краснодар» вели борьбу за второе место, дающее путевку в групповой этап Лиги чемпионов, и вот стартовал новый сезон, в котором им как минимум предстоит решать аналогичную задачу. Встреча серебряного и бронзового призеров РПЛ была крайне любопытна для оценки их перспектив в еврокубках-2020/21.

При Николиче «Локо» отказывается от того осторожного футбола, который практиковал Юрий Семин. Москвичи стараются больше владеть мячом, чаще и разнообразнее атаковать. Но «Краснодар» в этом атакующем комбинационном футболе куда более опытен, не говоря уж о преимуществе в мастерстве. В дебюте матча гости завладели мячом, не выпуская соперника за середину поля, и едва не заработали пенальти.

Маркус Берг классно обработал мяч перед штрафной и в касание пробросил себе на ход мимо Ведрана Чорлуки. Защитнику пришлось схватить уже находящегося в штрафной шведа руками. Кирилл Левников позволил продолжить игру, но после консультации с Владиславом Безбородовым пошел смотреть повтор сам. Казалось, что назначение 11-метрового неминуемо, однако рефери после просмотра оставил свое решение в силе. После матча этот момент точно будет обсуждаться, особенно с учетом спорного эпизода в штрафной Гилерме в Казани в прошлом туре, когда арбитры тоже заняли сторону «Локомотива».

Постепенно хозяева выравняли игру и стали чаще действовать с позиции силы. Дважды Матвей Сафонов выручал партнеров после прицельных ударов Рифата Жемалетдинова и Гжегожа Крыховяка. Все-таки Юрий Газинский и Кристофер Олссон не чистые опорники, и им регулярно не хватает навыков отбора и тактической выучки. В целом, с точки зрения еврокубковых перспектив отдать предпочтение кому-то было сложно. Обеим командам не хватает скорости при выходе в атаку. Мяч очень медленно двигался, особенно на фоне игры «Баварии», днем ранее показавшей, что такое современный футбол.

«Локо» лучше смотрелся в динамике, «Краснодар» - в позиционном нападении, но слишком многое держалось на индивидуальном мастерстве Алексея Миранчука и Вандерсона. Благодаря Миранчуку-старшему железнодорожники и вышли вперед. Алексей невероятным движением, находясь спиной к воротам, одним касанием обработал фланговую передачу Живоглядова и отправил мяч себе на ход, после чего развернулся и легко переиграл Сафонова с близкого расстояния. Гол, заслуживающий приглашения в серию А хоть в «Милан», хоть в «Ювентус». Гол был забит очень вовремя – перед перерывом.

ПО СЦЕНАРИЮ НИКОЛИЧА

Второй тайм подтвердил катастрофический недостаток скорости в атаке «Краснодара». Стоило сопернику опуститься к своим воротам чуть поглубже, мяч у «быков» двигаться перестал. Слишком уж медлительна тройка центральных полузащитников Газинский – Олссон – Даниил Уткин. В редкие моменты индивидуальных прорывов Вандерсона отсутствие адресатов для передач становилось еще очевиднее.

Хозяева действовали на скорости, и у них получалось намного интереснее. В начале тайма убойный момент упустил Рыбчинский, проигравший дуэль Сафонову, затем в упор не забил покоритель «Реала» и «Барселоны» Федор Смолов. Рыбчинский и Миранчук к 70-й минуте (потом Дмитрий уступил место на поле Станиславу Магкееву) нанесли столько же ударов, как и вся атакующая линия соперника.

Полученным преимуществом «Локо» распорядился идеально. Железнодорожники без мяча очень глубоко опускались в оборону, лишив «быков» малейших шансов комбинировать в непосредственной близости от ворот. С выходмо Магкеева редуты стали еще прочнее. Мусаев, словно расписываясь в собственном бессилии, заменил Газинского на Алекса Мацукатова. Правда, это не столь вина тренера, сколько его беда. В запасе к тому моменту оставались два вратаря, защитник Руслан Камболов и нападающий Максим Кутовой...

Итог: «Локо» за счет общей структуры игры и понимания каждым футболистом своих задач произвел более благоприятное впечатление, но в нападении команда по-прежнему выглядит неважно. Смолов, как ни старался, выглядел все тем же инородным телом. А у «Краснодара» просто нет сил, будто на дворе не начало, а концовка сезона. Оттого за попадание команды в Мусаева в группу Лиги чемпионов весьма тревожно. С таким футболом и в РПЛ придется несладко.

РПЛ. 2-й тур

«Локомотив» - «Краснодар» - 1:0 (1:0)

Гол: Ал. Миранчук, 43.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Ал. Миранчук (Ан. Миранчук, 90+2), Рыбчинский (Магкеев, 63), Смолов (Лисакович, 89).

«Краснодар»: Сафонов, С. Петров, Мартынович, Кайо, Рамирес (Смольников, 70), Газинский (Мацукатов, 78), Олссон, Вандерсон, Уткин (Сулейманов, 64), Кабелля, Берг.

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