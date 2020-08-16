«Динамо» в новых цветах? Клуб представил новую коммуникационную кампанию

СИЛА В ДВИЖЕНИИ

«Сила в движении» - это про «Динамо» первых лет советской власти написал пролетарский писатель Максим Горький. Сначала он, очевидно, наблюдал за Серией А, так как временно находился в Италии, но потом, узнав о грядущем старте чемпионатов СССР по футболу, вернулся в Москву, где не мог влюбиться в бело-голубой клуб.

Не отказываясь от старого слогана, родившегося из горьковских строчек, московское «Динамо» начало комплексное обновление бренда и системы клубных коммуникаций. Первые видимые изменения уже коснулись оформления контента в социальных сетях и на сайте, но не ограничатся ими.

БЕЗ РОМБИКА

Во-первых, единственной официальной эмблемой клуба становится литера Д с двумя золотыми звездами над ней (прежде в разных случаях использовались и этот знак, и логотип с ромбом). Сама литера при этом вернулась к более изящному начертанию, с которым связаны главные победы в истории клуба.

НЕ ПРОСТО БЕЛО-ГОЛУБЫЕ. ЕЩЕ И ЗОЛОТО-ГРАФИТОВЫЕ

Во-вторых, в систему клубных цветов были введены два вспомогательных: к традиционным белому и голубому присоединились золотой и графит.

Золото — цвет двух звезд, украшающих эмблему клуба, вместе с тем знаковый и для Москвы, знаменитой своими золотыми куполами.

Графит — отсылка к историческому цвету вратарской формы клуба, но при этом и оттенок, знакомый каждому москвичу по брусчатке Красной площади, мостовым, дорогам и другим транспортным артериям столицы.

Живешь в Москве, любишь свой город, уважаешь его история и символы – значит, болеешь за «Динамо».

На стадионе перед матчем с «Ротором» в субботу был представлен имиджевый ролик, вдохновленный как прошлым и настоящим клуба, так и изменениями. И описанными выше, и только предстоящими в самом ближайшем будущем.

Новые цвета, новые шрифты - это лишь малая часть новой коммуникативной стратегрии. Заниматься продвижением бренда Динамо будет известная компания Special One. Ранее они работали с «Зенитом», «Локомотивом» и десятками других футбольных и хоккейных клубов.