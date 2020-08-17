Руслан Нигматуллин: В Италии сейчас не топ-чемпионат. Миранчуку можно смело туда ехать

- Возможно, на этой неделе будет согласован трансфер Миранчука из «Локо» в «Аталанту». Алексей способен там заиграть?

- Здесь многое должно сойтись: чтобы тренер, спортивный директор, президент были заинтересованы в игроке. А то ведь бывает, как в случае моего перехода в «Верону», когда трансфер не согласовывался с тренерским штабом... Миранчук, бесспорно, хороший футболист и, как я понимаю, за него платят большие деньги, поэтому все должно быть нормально. Шансы ему давать будут, а дальше все зависит от того, как он адаптируется. Я бы ему порекомендовал побыстрее выучить итальянский язык. Тогда адаптация пройдет быстрее.

- Алексей заявлял, что хочет играть в «Ювентусе» или «Милане». «Аталанта» - не тот уровень?

- Можно хотеть и в «Реале» играть, и это правильно. Надо ставить большие цели. Но сейчас и «Аталанта» - очень хорошая команда. Она только что чуть «ПСЖ» не обыграла, была в нескольких минутах от полуфинала Лиги чемпионов, в которой тот же «Милан» давно не участвует... В »Аталанте» хорошо развивается молодежь. Миранчуку там будет проще освоиться. И город, кстати, неплохой. Бергамо как раз находится рядом с Миланом. Да и потом, Миранчуку всего 24. Надо с чего-то начинать. Ярко проявит себя в «Аталанте», получит предложения от еще более топовых клубов. Главное, чтобы через год ему не пришлось, как мне, возвращаться в Россию. Поэтому хотел бы пожелать ему удачи.

- Вы уезжали в «Верону» тоже в относительно молодом, тем более для вратаря, возрасте - в 27 лет. Почему не сложилось?

- Как я уже сказал, тогда не совпала заинтересованность в переходе всех сторон. Не знаю, кто там напортачил. Но тренер не был заинтересован во мне или «подогрет», как сейчас в футболе бывает. Он не замечал меня. Но надеюсь, у Алексея все сложится благополучно.

- Раз за него вроде бы предлагают приличные по пандемийным меркам 15 миллионов евро, значит, тренер Джанпьеро Гасперини заинтересован в трансфере.

- Думаю, да. Но я порадуюсь только тогда, когда будет официальная информация о переходе. Интерес-то есть, это очевидно. Однако важно, чтобы все дошло до конкретики. «Локомотив» точно не отдаст Миранчука по дешевке. 15 миллионов? Да, неплохие деньги. Но, допускаю, за Миранчука можно выручить и больше. Это же очень серьезный шаг для клуба - отпустить своего лидера. Без Алексея «Локомотив» будет уже не тот. Потребуются серьезные ресурсы, чтобы компенсировать такую потерю.

- Миранчук этим летом забивает почти в каждом матче. В такой форме сколько времени ему потребуется, чтобы вписаться в схемы Гасперини?

- Не должно быть никаких проблем в этом плане. Он молодой, креативный игрок с хорошими качествами. Дорос ли он до уровня чемпионата Италии? Для меня достаточно, что он - ведущий футболист нашей лиги. Не надо смотреть на серию А, как на манну небесную. Это в мое время итальянская лига была ведущей в Европе, сейчас я не могу назвать этот чемпионат топовым. Да, в Италии неплохо играют в футбол, там интересный чемпионат, но разница с российским – не пропасть.Так что Миранчуку нечего бояться.