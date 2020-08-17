Забивал «Зениту», играл с Малкомом, отказал «Ливерпулю». Что за гвинеец перешел в «Локомотив»

Камано - один из самых одаренных футболистов сборной Гвинеи (74-е место в рейтинге ФИФА – между Канадой и Боливией), хотя, конечно, уступает в популярности полузащитнику «Ливерпуля» Наби Кейта . В национальную команду Франсуа попал в 17 лет - в 2013-м. В 2014-м его приметили скауты «Бастии», которую тренировал Клод Макелеле . Именно он перевел талантливого юношу из дубля в основу. А спустя два сезона Камано пошел на повышение - в «Бордо», заплативший за африканца 2,5 млн евро.

Трансфер мог состояться еще в конце июля, но агенты Камано пытались продавить его кандидатуру в «Монако» или «Севилью» (оба этих клуба «вели» гвинейца с прошлой зимы). Когда французский и испанский варианты не срослись, приоритетным стал трансфер в «Локо». Кстати, зимой Камано интересовался и другой клуб РПЛ. «Краснодар» был готов арендовать Франсуа с опцией выкупа за 8 миллионов. Однако «Бордо» пожадничал, рассчитывая на более существенную компенсацию. И прогадал. Игрок выпал из основы, а пандемия обрушила цены.

«Локомотив» официально объявил о подписании контракта с нападающим «Бордо» Франсуа Камано , уже выразившим радость в связи с переездом в Россию. Соглашение рассчитано на четыре года, за гвинейца, по неофициальным данным, заплатили 5,5 млн евро.

СВЯЗКА С МАЛКОМОМ

В «Бордо» новичок »»Локо играл плечом к плечу с тогда еще малоизвестным бразильским талантом Малкомом, который затем перешел в «Барселону», а с прошлой осени выступает за «Зенит» и уже успел стать чемпионом и обладателем Кубка и Суперкубка России. Как правило, Камано располагался на левом краю атаки, а Малком – на правом. Вместе они провели два сезона, собрав блестящую суммарную статистику: 33 гола и 16 передач в чемпионате Франции. Именно в паре с зенитовцем Камано показывал лучший футбол в карьере.

Между прочим, именно Камано в 2018 году с пенальти открыл счет в матче группового этапа Лиги Европы с «Зенитом» (1:1), однако три поражения на старте не позволили тогда »Бордо» выйти из группы. Как бы то ни было, в том сезоне будущий новичок «Локо» познакомился с российским футболом. А еще какие-то сведения об РПЛ он мог получить от экс-защитника питерцев Вукашина Йовановича, выступавшего за клуб из Жиронды.

В «Бордо» гвинеец также познакомился с Жереми Менезом и Жереми Тулаланом, Седриком Каррассо и Мартином Брэтуэйтом, Бенуа Кастилем и Юлесом Кунде, Янном Карамо и Орельеном Тчуамени (сейчас одноклубник Александра Головина в «Монако»), Андреасом Корнелиусом и Лораном Косельни. Согласитесь, компания что надо.

ОТКАЗ КЛОППУ И ПОТЕРЯННЫЙ ГОД

Уход Малкома сильно сказался на веселом «Бордо». С нынешним зенитовцем команда боролась за путевку в еврокубки, а после его продажи в «Барсу» опустилась в середину таблицы. От Камано теперь требовалось чаще брать игру на себя и стараться делать результат. В сезоне-2018/19 он впервые на европейском этапе карьеры забил в чемпионате 10 мячей, но добавил к ним лишь одну результативную передачу.

Тем не менее, потенциал игрока был очевиден – еще год назад Камано оценивался в 15 млн евро. Немудрено, что боссы «Бордо» надеялись на нем здорово заработать, тем более, что интерес проявлял даже действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль». Сам игрок отказался от приглашения Юргена Клоппа, не желая пропускать Кубок африканских наций. Решение было неудачным – турнир он провалил.

В минувшем сезоне главный тренер «Бордо» Паулу Соуза перевел вингера на правый край, где ярковыраженный правша Камано потерял половину атакующего арсенала, ведь уже не мог смещаться в центр и бить по воротам (в этом его сильнейшее качество). Как итог - скамейка запасных. С 21 декабря Камано попал в заявку лишь трижды и единственный раз вышел на поле – на восемь минут в заключительном (как потом оказалось, ведь французы не стали доигрывать чемпионат) туре против «Сент-Этьена».

Стало очевидно, что Соуза не рассчитывает на Камано, и руководство клуба начало искать ему новую команду. Впрочем, как уже говорилось, пиковый момент для продажи был упущен. Еще зимой трансфер Франсуа оценивался в 10 млн евро, а сейчас за него заплатили почти вдвое дешевле.

ЗДОРОВО БЬЕТ, НО НЕ ОТРАБАТЫВАЕТ В ЗАЩИТЕ

В «Локомотиве» Камано может закрыть все три позиции в нападении – на флангах и на острие. Вероятнее всего, он приобретен на смену Жоау Мариу, занимавшему в прошлом сезоне место на левом краю. Здесь гвинеец чувствует себя лучшего всего, поскольку имеет поставленный удар с правой и может здорово приложиться даже из неочевидной позиции, особенно в позиционных атаках. Но будет полезен и в центре нападения.

Франсуа хорош в завершении быстрых контратак, неплохо исполняет «стандарты» (хотя в «Локо» есть и другие мастера), не стесняется идти в обыгрыш. В общем, классический игрок атаки. Отсюда и слабости: Камано не слишком любит играть без мяча, слаб в отборе, часто нарушает правила и вообще ленится возвращаться назад. Кроме того, настораживает, что его прострелы и подачи редко находят адресатов. В двух последних сезонах за более чем 3 тысячи минут он отдал… одну результативную передачу. А вспомните, каким классным распасовщиком был Мариу.

РЕЗЮМЕ

«Локомотив» совершил неоднозначную сделку. С одной стороны, за не такие уж большие деньги приобретен техничный, перспективный, универсальный футболист атаки, совсем недавно серьезно котировавшийся в Европе. С другой – состав пополнил одноплановый, прямолинейный игрок, индивидуалист и даже эгоист, полностью проваливший последний сезон. Так что перед Марко Николичем стоит непростая задача - как раскрыть потенциал этого «кота в мешке», да еще с учетом специфики РПЛ, где даже такому мастеру, как Малком, потребовался почти год, чтобы освоиться в «Зените».

А времени на привыкание к «Локо» и российскому футболу у Камано в обрез. Не за горами старт Лиги чемпионов, для которой его, судя по всему, и покупали.