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«Интер» в финале спустя 10 лет, Венгер вместо Кумана, Миранчук торгуется с «Аталантой»
18 августа 07:40
автор: Дмитрий Кузнецов

«Интер» в финале спустя 10 лет, Венгер вместо Кумана, Миранчук торгуется с «Аталантой»

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

«ИНТЕР» РАЗГРОМИЛ «ШАХТЕР» В ПОЛУФИНАЛЕ ЛИГИ ЕВРОПЫ

В финале Лиги Европы сыграют «Севилья» и «Интер», который вчера разгромил «Шахтер» - 5:0. В первой половине матча ничто не предвещало такого крупного счета. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом итальянцев — единственный гол забил Лаутаро Мартинес на 19-й минуте. Украинцы держались до середины второго тайма, а потом посыпались. Данило Д»Амброзио, снова Мартинес и дважды Лукаку отправили четыре мяча в ворота «горняков».

Главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте впервые вышел в финал еврокубка. А клуб из Италии впервые сыграет в решающем матче Лиги Европы, которая проводится с сезона-2009/10. В Кубке УЕФА, предшественнике ЛЕ, итальянцы выходили в финал последний раз в 1999 году, когда «Парма» выиграла трофей в московских «Лужниках», победив «Марсель» со счетом 3:0.

«Интер» же не играл в финалах евротурниров 10 лет — после победы миланцев под руководством Жозе Моуринью над «Баварией» (2:0) в финале Лиги чемпионов-2010.

СЕТЬЕН УВОЛЕН ИЗ «БАРСЕЛОНЫ»

«Барселону» ждут серьезные перемены. После унизительного разгрома в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией» - 2:8 каталонский клуб уволил главного тренера Кике Сетьена. Вчера было официально подтверждено расставание с 61-летним специалистом, который возглавил «сине-гранатовых» в январе. Помимо провала в еврокубке «Барса» заняла второе место в Ла Лиге, уступив извечному сопернику «Реалу», а также вылетела из Кубка Испании на стадии четвертьфинала.

Уже сегодня может быть объявлено о назначении на место Сетьена наставника сборной Нидерландов Роналда Кумана. Вчера бывшая звезда «Барселоны» вел переговоры о расторжении контракта с национальной командой. Каталонский клуб предложил ему двухлетнее соглашение.

На состоявшемся вчера заседании Совета директоров «Барселоны» также было принято решение о дате президентских выборов. Они пройдут в первый игровой день после 15 марта 2021 года. Отмечается, что немедленное объявление выборов нецелесообразно с учетом ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

Тем временем в Голландию может перебраться один из лидеров «Барсы» нападающий Луис Суарес. 33-летнего уругвайца хочет вернуть амстердамский «Аякс», за который он выступал с 2007-го по 2001-й год. А сборную Нидерландов готов возглавить знаменитый Арсен Венгер, уже контактирующий с Нидерландской футбольной ассоциацией по данному вопросу.

«АТАЛАНТА» ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С «ЛОКО» О МИРАНЧУКЕ

Алексей Миранчук все ближе к переезду в итальянскую серию А. Агент игрока подтвердил информацию о переговорах «Аталанты» и «Локомотива» о трансфере полузащитника сборной России. Железнодорожники могут отпустить своего лидера за 15 миллионов евро. Контракт Миранчука истекает в следующем году, и если до этого момента «Локо» не продаст футболиста или не подпишет с ним новое соглашение, то летом он может покинуть клуб в статусе свободного агента.

По этой причине заламывать заоблачные суммы за Миранчука руководство клуба не может. При этом «Аталанта», по некоторым данным, предлагает игроку пятилетний контракт с зарплатой 2 млн евро в год. Что меньше, чем он получает в «Локомотиве». Выбор для хавбека довольно непростой: потерять в деньгах, рискнув начать карьеру в европейском топ-чемпионате. Что выберет Алексей? Миранчук хочет уехать, но на большую зарплату.

Интерес к россиянину проявляет и «Милан», однако «Аталанта» в новом сезоне играет в Лиге чемпионов в отличие от конкурента в споре за россиянина, и шансы клуба из Бергамо подписать игрока выше.

ФЕДУНА ЖДЕТ КОМИТЕТ ПО ЭТИКЕ

Арбитры матча «Спартак» - «Сочи» (2:2), завершившегося грандиозным судейским скандалом из-за липового пенальти на последних минутах в ворота красно-белых, благополучно прошли проверку на детекторе лжи. Никто, в общем-то, не сомневался, что так оно и будет.

Однако Василий Казарцев, обслуживавший матч в поле, все равно был отстранен от судейства на неопределенное время. В отличие от своего видеоассистента Алексея Еськова, который, впрочем, пока не получает новых назначений. Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи, которого требовали отправить в отставку, цел и невредим. Продолжает славный труд на благо российского футбола.

Гендиректор « Спартака» Шамиль Газизов так отреагировал на эту новость: «Проверка на полиграфе не выявила ничего подозрительного? Мы ничего плохого и не подозревали. Речь шла только о профессиональных качествах». Непонятно только, почему тогда босс красно-белых Леонид Федун угрожал снять команду с чемпионата после матча с южанами. Из-за рядовой судейской ошибки?

Инцидент, получается, исчерпан? Отнюдь. Теперь уже генсек РФС Александр Алаев решил обратиться в комитет по этике с требованием разобрать слова Федуна с критикой судей. Леонид Арнольдович, вполне вероятно, окажется еще о пострадавшим в истории с убийством своей команды, которое видела вся страна.

источник: «Советский спорт»
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