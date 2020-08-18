Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 3-го тура РПЛ

В третьем туре РПЛ-2020/21 общедоступный «Матч» покажет две игры:
18 августа
19.00 (мск)
«Тамбов» - «Химки» (комментаторы - Шмельков, Меламед)
19 августа
19.00 (мск)
«Динамо» - «Ростов» (комментаторы - Шнякин, Неценко)
В третьем туре РПЛ-2020/21 общедоступный «Матч» покажет две игры:
18 августа
19.00 (мск)
«Тамбов» - «Химки» (комментаторы - Шмельков, Меламед)
19 августа
19.00 (мск)
«Динамо» - «Ростов» (комментаторы - Шнякин, Неценко)
Пять матчей будет транслировать платный «Матч Премьер»:
18 августа
18.00 (мск)
«Сочи» - «Рубин» (комментатор - Аксенов)
20.00 (мск)
«Краснодар» - «Арсенал» (комментатор - Поленов)
19 августа
16.00 (мск)
«Уфа» - «Спартак» (комментаторы - Трушечкин, Кочешев)
18.00 (мск)
«Ахмат» - «Ротор» (комментатор - Жичкин)
20.00 (мск)
«Зенит» - ЦСКА (комментаторы - Казанский, Арустамян)
Еще один матч покажет платный «Матч Футбол 1»:
19 августа
16.00 (мск)
«Урал» - «Локомотив» (комменаторы - Генич, Аболин)
Турнирная таблица