Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 3-го тура РПЛ

Руслан Нигматуллин: В Италии сейчас не топ-чемпионат. Миранчуку можно смело туда ехать

Бывший вратарь сборной России, «Локомотива» и «Спартака» поделился с «Советским спортом» мнением о возможном трансфере Алексея Миранчука в итальяскую серию А, где он сам поиграл.