ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 3-го тура РПЛ
18 августа 08:09
автор: Иван Сергеев

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 3-го тура РПЛ

Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр российской футбольной премьер-лиги.

В третьем туре РПЛ-2020/21 общедоступный «Матч» покажет две игры:

18 августа

19.00 (мск)
«Тамбов» - «Химки» (комментаторы - Шмельков, Меламед)

19 августа

19.00 (мск)
«Динамо» - «Ростов» (комментаторы - Шнякин, Неценко)

Пять матчей будет транслировать платный «Матч Премьер»:

18 августа

18.00 (мск)
«Сочи» - «Рубин» (комментатор - Аксенов)

20.00 (мск)
«Краснодар» - «Арсенал» (комментатор - Поленов)

19 августа

16.00 (мск)
«Уфа» - «Спартак» (комментаторы - Трушечкин, Кочешев)

18.00 (мск)
«Ахмат» - «Ротор» (комментатор - Жичкин)

20.00 (мск)
«Зенит» - ЦСКА (комментаторы - Казанский, Арустамян)

Еще один матч покажет платный «Матч Футбол 1»:

19 августа

16.00 (мск)
«Урал» - «Локомотив» (комменаторы - Генич, Аболин)

Турнирная таблица

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Вегас» обыграл «Чикаго» в серии плей-офф Кубка СтэнлиЧто нужно знать, чтобы слить бензин из автомобиля?Шикарный интерьер и новые технологии: Mercedes-Benz S-class w223Глаз не оторвать: от такой красоты "оживают" сухие цветыТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринМедсестры массово разделись в знак протеста
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 3-го тура РПЛ
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 3-го тура РПЛ
Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр российской футбольной премьер-лиги.
18.08.2020 08:09
Футбол
автор: Иван Сергеев
«Интер» в финале спустя 10 лет, Венгер вместо Кумана, Миранчук торгуется с «Аталантой»
«Интер» в финале спустя 10 лет, Венгер вместо Кумана, Миранчук торгуется с «Аталантой»
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
18.08.2020 07:40
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Украинцы подвели донецких бразильцев. «Интер» не пустил «Шахтер» в финал Лиги Европы (видео)
Украинцы подвели донецких бразильцев. «Интер» не пустил «Шахтер» в финал Лиги Европы (видео)
Миланский клуб добился права поспорить за второй по значимости евротрофей с «Севильей», разгромив чемпионов Украины со счетом 5:0.
18.08.2020 00:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
Забивал «Зениту», играл с Малкомом, отказал «Ливерпулю». Что за гвинеец перешел в «Локомотив»
Забивал «Зениту», играл с Малкомом, отказал «Ливерпулю». Что за гвинеец перешел в «Локомотив»
Представляем новичка вице-чемпионов России – 24-летнего нападающего Франсуа Камано.
17.08.2020 19:13
Футбол
автор: Артем Зибрак
Шамиль Газизов: Тедеско пока болеет, Кокорин уже в кондициях, Урунов вышел из «красной зоны»
Шамиль Газизов: Тедеско пока болеет, Кокорин уже в кондициях, Урунов вышел из «красной зоны»
Генеральный директор «Спартака» рассказал о подготовке команды к ближайшим матчам и представил нового спонсора клуба.
17.08.2020 16:43
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Руслан Нигматуллин: В Италии сейчас не топ-чемпионат. Миранчуку можно смело туда ехать
Руслан Нигматуллин: В Италии сейчас не топ-чемпионат. Миранчуку можно смело туда ехать
Бывший вратарь сборной России, «Локомотива» и «Спартака» поделился с «Советским спортом» мнением о возможном трансфере Алексея Миранчука в итальяскую серию А, где он сам поиграл.
17.08.2020 11:47
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Овечкин в шаге от провала, «Севилья» в шестом финале Лиги Европы, Куман может возглавить «Барсу»
Овечкин в шаге от провала, «Севилья» в шестом финале Лиги Европы, Куман может возглавить «Барсу»
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
17.08.2020 07:35
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Дмитрий Рыбчинский: На месте Миранчука пошел бы в «Аталанту», а не «Ювентус»
Дмитрий Рыбчинский: На месте Миранчука пошел бы в «Аталанту», а не «Ювентус»
21-летний полузащитник «Локомотива» рассказал «Советскому спорту» об удачном для него и команды старте сезона, конкуренции с Антоном Миранчуком и тренировках Марко Николича.
16.08.2020 22:15
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Сергей Герасимец: Дзюба для «Зенита» важнее, чем Роналду для «Ювентуса»
Сергей Герасимец: Дзюба для «Зенита» важнее, чем Роналду для «Ювентуса»
Обладатель Кубка России в составе «Зенита» отмечает роль Дзюбы, критикует Малкома и оценивает шансы воспитанников петербургского футбола заработать доверие Семака.
16.08.2020 22:00
Футбол
автор: Иван Медведев
Магия Миранчука и политический демарш Шкурина. Символическая сборная 2-го тура РПЛ
Магия Миранчука и политический демарш Шкурина. Символическая сборная 2-го тура РПЛ
«Советский спорт» представляет 11 лучших футболистов очередного тура российской премьер-лиги.
16.08.2020 10:57
Футбол
автор: Иван Сергеев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика