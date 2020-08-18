Все голы 3-го тура РПЛ

Здесь мог быть «Спартак»-1996. Клубы-сюрпризы полуфиналов Лиги чемпионов до «Лиона» и «Лейпцига»

В 1/2 финала ЛЧ-2019/20 представлены сразу две команды, которых никто не ждал увидеть на столь высокой стадии турнира. «Советский спорт» вспомнил других сенсационных полуфиналистов главного еврокубка в лигочемпионскую эру.