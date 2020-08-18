Все голы 3-го тура РПЛ

«Советский спорт» собрал видео всех голов очередного тура чемпионата России.
18.08.2020 20:27
Футбол
Финал Лиги чемпионов УЕФА можно будет увидеть в «Лужниках»!
Немало мероприятий в России будут сопровождать финал Лиги чемпионов.
18.08.2020 20:15
Футбол
автор: Елена Коновальцева
Андрей Ещенко: Стараюсь сделать из Айртона топового защитника
36-летний защитник «Спартака» рассказал «Советскому спорту» о том, как команда приняла Александра Кокорина, как восприняла слова Леонида Федуна о снятии с чемпионата, и сравнил Доменико Тедеско с Массимо Каррерой.
18.08.2020 17:18
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Сбежит ли Гончаренко снова в Белоруссию после «Зенита»? Интриги 3-го тура РПЛ
«Советский спорт» представляет очередной тур российской футбольной премьер-лиги.
18.08.2020 10:29
Футбол
автор: Иван Сергеев
Здесь мог быть «Спартак»-1996. Клубы-сюрпризы полуфиналов Лиги чемпионов до «Лиона» и «Лейпцига»
В 1/2 финала ЛЧ-2019/20 представлены сразу две команды, которых никто не ждал увидеть на столь высокой стадии турнира. «Советский спорт» вспомнил других сенсационных полуфиналистов главного еврокубка в лигочемпионскую эру.
18.08.2020 09:35
Футбол
автор: Эмиль Велиев
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 3-го тура РПЛ
Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр российской футбольной премьер-лиги.
18.08.2020 08:09
Футбол
автор: Иван Сергеев
«Интер» в финале спустя 10 лет, Венгер вместо Кумана, Миранчук торгуется с «Аталантой»
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
18.08.2020 07:40
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Украинцы подвели донецких бразильцев. «Интер» не пустил «Шахтер» в финал Лиги Европы (видео)
Миланский клуб добился права поспорить за второй по значимости евротрофей с «Севильей», разгромив чемпионов Украины со счетом 5:0.
18.08.2020 00:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
Забивал «Зениту», играл с Малкомом, отказал «Ливерпулю». Что за гвинеец перешел в «Локомотив»
Представляем новичка вице-чемпионов России – 24-летнего нападающего Франсуа Камано.
17.08.2020 19:13
Футбол
автор: Артем Зибрак
Шамиль Газизов: Тедеско пока болеет, Кокорин уже в кондициях, Урунов вышел из «красной зоны»
Генеральный директор «Спартака» рассказал о подготовке команды к ближайшим матчам и представил нового спонсора клуба.