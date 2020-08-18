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Финал Лиги чемпионов УЕФА можно будет увидеть в «Лужниках»!
18 августа 20:15
автор: Елена Коновальцева

Финал Лиги чемпионов УЕФА можно будет увидеть в «Лужниках»!

Немало мероприятий в России будут сопровождать финал Лиги чемпионов.

В ОЖИДАНИИ ВОСКРЕСНОГО ФИНАЛА

Ради этого события все европейские чемпионаты стремительно были доиграны, несмотря на карантинные ограничения. Потому что август принес нам финальные этапы двух главных турниров клубной Европы – Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Да, русские клубы уже не участвуют в турнирах, но наши фанаты ждали этих матчей ничуть не меньше, чем где-либо. И возвращение такого масштабного футбола именно в России станет праздником. Не верите?

Lay»s и Pepsi ® сделают возвращение главного вида спорта еще более фееричным и вкусным. Масштабные мероприятия, конкурсы, призы и многое другое стартуют прямо сейчас.

Финал будет особенно грандиозным: 23 августа на стадионе «Лужники» состоится онлайн-трансляция решающего матча Лиги чемпионов УЕФА. В этот вечер можно будет не только насладиться просмотром футбола, но и зажечь под музыкальные выступления известных исполнителей. Три огромных экрана, 700 машиномест для автокинотеатра, фанзона, развлечения и активности на территории всей парковки, неповторимая футбольная атмосфера будут ждать тебя.

Посетить мероприятие бренды приглашают абсолютно бесплатно. Регистрация на мероприятие уже открыта на сайте.

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А в ожидании финала вместе с сервисом «Ситимобил» каждый имеет возможность разделить свои футбольные эмоции с друзьями. Участвуя в конкурсе (он проводится в «ВКонтакте» в период с 08 по 23 августа, включая период выдачи призов победителям) от Lay’s® и Pepsi®, победитель получает возможность в пределах города бесплатно добраться до друзей и посмотреть матч в любимой компании (предложение действительно для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, Новосибирска и Самары). Такси курсируют в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Новосибирске и Самаре.

Участвуя в том же конкурсе, участники могут получить большой бокс Lay’s® & Pepsi® (речь идет о тех же городах) – то, что поможет испытать максимум футбольных эмоций от просмотра матча.

Подробности о конкурсе и финальном мероприятии можно найти здесь.

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