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«ПСЖ» впервые в финале Лиги чемпионов, Слуцкий в опасной зоне, Овечкин не сдается
19 августа 07:52
автор: Дмитрий Кузнецов

«ПСЖ» впервые в финале Лиги чемпионов, Слуцкий в опасной зоне, Овечкин не сдается

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

«ПСЖ» ПОВТОРИЛ РЕКОРД «РЕАЛА»

«ПСЖ» не оставил шансов крепкому «Лейпцигу» в полуфинале Лиги чемпионов (3:0) и впервые сыграет в решающем матче главного клубного евротурнира. Победу французам принесли голы Маркиньоса (13-я минута), Анхеля Ди Марии (42-я) и Хуана Берната (56-я). Ди Мария помимо забитого мяча сделал еще две голевые передачи, став одним из героев встречи. В финале 23 августа парижане сыграют с победителем пары «Бавария» - «Лион», которые сразятся сегодня в другом полуфинале в 22.00 (мск).

«ПСЖ» играл в еврокубковом финале - Кубке обладателей кубков - в 1996 году, победив австрийский «Рапид» (1:0). Первым в карьере финал ЛЧ будет для наставника парижан Томаса Тухеля, а также для главной французской звезды команды чемпиона мира Килиана Мбаппе. Клуб из Франции последний раз побеждал в самом престижном турнире Старого Света в сезоне-1992/93, когда обладателем Кубка европейских чемпионов стал «Марсель».

«ПСЖ» повторил рекорд «Реала», забивая в 34 матчах Лиги чемпионов подряд. Форвард победителей бразилец Неймар набрал 59 (35+24) очков в 59 матчах ЛЧ за свою карьеру.

«Если мы продолжим играть, как сегодня, то сможем победить в финале. Мы сделали «Лейпциг» слабым. Уже сегодня будет тяжело заснуть с мыслями о финале. Главное – хорошо подготовиться к матчу. Франция и Германия – лиги высокого уровня. Мы показали, что находимся на уровне других топ-чемпионатов», - прокомментировал итог матча Ди Мария.

«РУБИН» УПУСТИЛ ПОБЕДУ В СОЧИ

Казанский «Рубин» не смог удержать победный счет в Сочи, выигрывая 2:1 на 85-й минуте. Голы Кристиана Нобоа (86-я) и Ивана Миладиновича (90+1-я) принесли южанам три очка и пятое место на сегодняшний день.

Главный тренер гостей Леонид Слуцкий, пропустивший предыдущую игру с «Уралом» из-за дисквалификации за наезд на судей стартового поединка с «Локомотивом», вернулся на кромку поля. Напомним, что в перерыве матча с железнодорожниками, завершившегося победой москвичей – 2:0, наставник «Рубина» жестко высказал арбитрам свое несогласие с неназначением пенальти. За что и был изгнан с поля. Возвращение Слуцкого «Рубину», впрочем, не помогло - команда набрала всего очко в трех играх и гарантированно опустится в опасную зону по итогам тура.

Пока «Рубин» двенадцатый, но сегодня «Ротор» играет с «Ахматом», у участников этой встречи также по одному очку, а после матча либо кто-то получит плюс три, либо каждый еще по баллу. Так что 13-я или 14-я строчка в таблице казанцам обеспечена. Что, конечно, не может устраивать амбициозный клуб. Не для этого приглашался бывший тренер сборной России.

Ниже «Рубина» точно будут «Химки», проигравшие вчера в гостях «Тамбову» - 0:1, и «Арсенал», уступивший в Краснодаре – 0:2. Что касается подмосковной команды, то уже поползли слухи о скорой отставке главного тренера Дмитрия Гунько, со скандалом сменившего на этом посту «уволенного «Спартаком» Сергея Юрана.

ОВЕЧКИН И КУЗНЕЦОВ – ДВЕ ПЕРВЫЕ ЗВЕЗДЫ МАТЧА С «АЙЛЕНДЕРС»

Российские звезды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов обеспечили победу своей команде - 3:2 в четвертом матче серии против «Нью-Йорк Айлендерс», сократив отставание (1-3). Капитан «Кэпиталз» отметился дублем, в том числе победной шайбой, и был признан первой звездой матча. Кузнецов – вторая звезда встречи, у него гол плюс передача.

«Столичные» к десятой минуте матча уступали 0:2, но смогли переломить ход игры. Погоня началась с гола Кузнецова, совершившего сольный проход через всю площадку от своих ворот. «Гол Кузнецова придал нам хороший импульс, Холтби сделал несколько важных сэйвов, а мое «убитое» удаление при счете 0:2 было очень важным», - сказал после матча Овечкин.

У Александра стало 69 шайб в 135 матчах плей-офф, и он поднялся на 18-е место в истории НХЛ, опередив Сидни Кросби и Горди Хоу (по 68 голов). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (122).

У защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова голевая передача и «плюс 2», нападающий «Кэпиталз» Илья Ковальчук результативными действиями вновь не отличился, а голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 25 бросков из 28.

УМЕР ДВУКРАТНЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА КАНАДЫ

Член Зала славы НХЛ Дэйл Хаверчук скончался на 58-м году жизни. Двукратный обладатель Кубка Канады (1987, 1991) страдал онкологическим заболеванием. Его сын Эрик сообщил в твиттере о кончине отца «после невероятно смелой и трудной борьбы с раком». «Моя семья гордится им и тем, как он сражался», - написал Эрик Хаверчук.

Хаверчук-старший отыграл в НХЛ 16 сезонов, набрав 1409 (518+891) очков в 1188 играх за «Виннипег», «Баффало», «Сент-Луис» и «Филадельфию». Пять раз становился участником Матчей всех звезд. Был выбран «Виннипег Джетс» под первым номером на драфте, и в дебютном сезоне НХЛ-1981/82 набрал 103 очка.

РЖИГА В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ

Еще одно нерадостное известие для поклонников хоккея пришло из Чехии. Бывший главный тренер «Спартака», СКА, «Атланта», «Авангарда» Милош Ржига был госпитализирован в критическом состоянии. 61-летний специалист находится в Институте клинической и экспериментальной медицины в Праге.

В последнее время здоровье специалиста резко ухудшилось, он жаловался на сильные боли в области живота, однако конкретная причина госпитализации не называется. «Авангард» в своем твиттере пожелал выздоровления экс-наставнику, а также терпения и веры его родным.

В прошлом году на чемпионате мира сборная Чехии под руководством Ржиги вышла в полуфинал, а в матче за третье место проиграла сборной России.

источник: «Советский спорт»
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