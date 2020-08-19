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Овечкин спасает Вашингтон от краха (видео)
19 августа 06:53
автор: Александр Федоровский

Овечкин спасает Вашингтон от краха (видео)

Обзор очередного игрового дня НХЛ.

В НХЛ прощаются с Дэйлом Хаверчуком – легендарный нападающий «Виннипега», вошедший в Зал хоккейной славы в 2001 году, скончался накануне в возрасте 57 лет после долгой борьбы с раком.

Монреаль – Филадельфия – 0:2

Голы: Раффл (Кутюрье, Ворачек) – 0:1. Майерс (Конечны, Хэйз) – 0:2.

Похоже, что «Монреаль» близок к выбросу белого флага. Вторую игру подряд Картер Харт непробиваем – молодой голкипер играет «на ноль» всего второй раз в своей пока нежной карьере плей-офф, а крутой Кэри Прайс стал сдавать, о чем свидетельствует вторая шайба «Филадельфии». Впрочем, если команда ничего не забивает, то предъявлять что-то вратарю – последнее дело.

«Филли» сумели основательно перекусить атаку противника. Довольно легкой получилась игра для Харта, а забили дважды – после идеальной атаки вторым темпом с гвоздем под планку от Майкла Раффла, для которого эта шайба стала первой победной в карьере плей-офф и коварной «бабочкой» для Прайса.

«Монреаль» уже традиционно разок залепил в штангу, дружно фехтовал клюшками в концовке на пятаке противника и на этом успокоился. Похоже, навсегда.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов очков в матче не набрал, но имел честь присутствовать на льду в момент обеих заброшенных шайб.

Счет в серии – 1:3.

Даллас – Калгари – 2:1

Голы: Бенн (Сегин) – 1:0. Баклунд – 1:1. Клингберг (Янмарк) – 2:1.

Если бы первый гол «Далласа» рассматривал VAR в российской Премьер-лиге, то глядишь к утру бы приняли волевое решение.

Интереснейшая серия! В прошлой игре «Старз» были в считанных секундах от скрытого матч-бола у «Калгари», а но спаслись благодаря хет-трику Джо Павелски и победному переправлению в овертайме от Александра Радулова.

На этот раз часть лидеров команды ушла в тень, а Антон Худобин подтвердил наши предположения о том, что вратарь в порядке. Голкипер отразил 28 бросков, один из них летающей клюшкой, вывел свою команду вперед в серии, а попутно одержал вторую победу в карьере плей-офф.

Счет в серии – 3:2.

Айлендерс – Вашингтон – 2:3

Голы: Пажо (Мэйфилд, Сизикас) – 1:0. Барзал (Лэдди, Грин) – 2:0. Кузнецов (Карлсон, Холтби) – 2:1. Овечкин (Карлсон, Кузнецов) – 2:2. Овечкин (Орлов) – 2:3.

«Вашингтон» наконец внял советам Александра Овечкина и просто сыграл. Хотя поначалу на игру было не особо похоже. Пришлось в срочном порядке отскакивать с минус два и на первый план вышли наконец именно те, кто и должен был это делать на протяжении предыдущих матчей.

Удивительно легкая и изящная шайба от Евгения Кузнецова, пара классических лучей от Овечкина, десятая победная шайба Ови в карьере - и вот уже «островитянам» надо отыгрываться, чего на этот раз сделать не удалось.

В концовке встречи желание Овечкина оформить хет-трик едва не добавило «Вашингтону» проблем, но победный счет устоял.

Дмитрий Орлов закончил игру в плюсе, отметился голевой передачей в эпизоде с победным голом Александра Овечкина, а Евгений Кузнецов к заброшенной шайбе добавил голевой пас и два силовых приема.

Илья Ковальчук очков не набрал, сыграл чуть больше обычного и закончил встречу с положительным показателем полезности.

Счет в серии – 3:1.

источник: «Советский спорт»
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