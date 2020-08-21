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Динияр Билялетдинов: «Локомотив» победит «Спартак», жду от Смолова голевой феерии
21 августа 09:54
автор: Юлия Григорьевская

Динияр Билялетдинов: «Локомотив» победит «Спартак», жду от Смолова голевой феерии

Бронзовый призер Евро-2008, поигравший и за «Локо», и за «Спартак», поделился с «Советским спортом» ожиданиями от встречи этих команд в 4-м туре РПЛ и отметил слабые места у лидирующего «Зенита».

«КОКОРИН МОГ ПОЛУЧИТЬ ВЫЗОВ В СБОРНУЮ НА СЕНТЯБРЬСКИЕ МАТЧИ»

- В ближайшее воскресенье в Москве пройдет дерби «Спартак» - «Локо». Обе команды идут без поражений. Чья игра вам больше нравится?
- После трех туров сложно давать объективную оценку. Но пока видно, что те и другие хорошо готовы физически, играют на высоких скоростях. Джордан Ларссон сейчас в хорошей форме. Эсекиэль Понсе, на первый взгляд, незаметненько свои голы забивает. На замене тем и другим могут помочь новички. «Локомотив» же подписал Франсуа Камано. А у «Спартака» есть Александр Кокорин, Остон Урунов. Если, конечно, тот уже из ЦУМа вышел (смеется).

- Так все-таки – каков расклад? Главное – забить первыми?
- По-разному может сложиться игра. В дерби фактор первого гола далеко не всегда определяющий. Мне кажется, команды не будут закрываться, ставить автобусы. А в контратаке и «Спартак», и «Локомотив» хорошо используют свободные зоны. Так что моментов должно быть много с обеих сторон.

- Как воспринимаете немного странную ситуацию с Кокориным? Подписав контракт, он травмировался и до сих пор не играет.
- Ну, получил игрок травму, всякое бывает. У него же уже было примерно то же самое в «Анжи». Конечно, все ждут Сашу на поле. Жалко, что он выбыл, когда был на ходу. Если бы начал этот чемпионат с первого тура, мог бы и в сборную приглашение получить на сентябрьские матчи.

- Возможное появление Кокорина – серьезный козырь «Спартака» в дерби?
- «Спартак» всегда был силен командными действиями, но опасные атаки должны заканчиваться голами. А это зависит от квалификации форварда. Кокорин хорош в завершении. Не скажу, что это системообразующий футболист, но если ему создавать моменты, он их будет использовать.

- А Урунов – это трансфер на перспективу?
- Я, честно, не запомнил его по «Уфе». Насколько знаю, он ничего там не забил и ничего толком не отдал. Но Урунов молодой и, говорят, талантливый. Пусть доказывает, работает, проявляет себя.

Александр Кокорин

«СЕМИН ИЛИ НИКОЛИЧ? ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ СРАВНИВАТЬ МЭТРА С ТРЕНЕРОМ-НОВИЧКОМ РПЛ»

- Перейдем к «Локо». В Федора Смолова еще верите? В Екатеринбурге он, наконец, забил после возвращения из Испании.
- Что значит, верю или не верю? Он играет. Теперь и забивает. Конечно, мы ждем продолжения голевых феерий. Все для этого у Феди есть. Но многое зависит от задания на матч. В прошлом сезоне Федя растворялся на поле при Юрии Семине. Постоянно на фланг смещался, искал там мяч. Хотя по «Краснодару» мы помним, что это игрок штрафной площади, причем опасный игрок.

- Чей «Локо» сильнее - Семина или Марко Николича?
- (Смеется.) Давайте не будем трогать мэтра, который из года в год добивался результата, и не только в России. Николич недавно приехал, и ему еще предстоит что-то показать. Думаю, надо еще матчей десять посмотреть, чтобы начать сравнивать с семинским периодом.

- Воспринимаете «Локо» и «Спартак» как конкурентов «Зенита»?
- Если взять качество футбола, то их можно так воспринимать. Однако у нас в чемпионате всегда побеждает стабильный клуб. Тот, кто без провалов берет свои очки и ровно проходит дистанцию. В том сезоне со стабильностью были проблемы и у «Спартака», и у «Локомотива». А ведь железнодорожникам предстоит игра на три фронта. Если ты выдаешь три – четыре хороших матча, а потом проваливаешься, стабильные команды будут убегать вперед, и ты их не догонишь. «Зенит» - как раз образец стабильности. По российским меркам, по крайней мере.

Марко Николич и Алексей Миранчук

«ПУСТЬ ЛАРССОН РАВНЯЕТСЯ НЕ НА ПРОМЕСА, А НА СВОЕГО ПАПУ»

- У «Спартака» трех фронтов не будет. И молодые игроки красно-белых явно добавляют. Согласны с тем, что Ларссон постепенно превращается в нового Квинси Промеса?
- Ларссон очень полезен и может серьезно помочь «Спартаку». Но Промес в сравнении со шведом чувствовал себя более раскрепощенно физически. Он один из лучших нападающих РПЛ за последние пять лет. С ним трудно кого-то сравнивать. Да и зачем Ларссону на него равняться? Думаю, у него есть свой ориентир – собственный папа. Вот уж кто был запоминающимся игроком.

- Рискнете дать прогноз на результат дерби?
- Думаю, что «Локо» выиграет со счетом 2:1.

Динияр Билялетдинов

«У «ЗЕНИТА» НЕ ХВАТАЕТ ПЛОТНОСТИ МЕЖДУ ОПОРНОЙ ЗОНОЙ И ГРУППОЙ АТАКИ»

- Только «Зенит» после трех туров набрал 9 очков. О стабильности питерцев вы сказали. Их не догнать?
- По матчу с ЦСКА могу сказать, что есть у питерцев слабые места. У них недостаточная плотность между опорным полузащитником и группой атаки. Именно в этих зонах армейцы находили возможность для контроля мяча. Да и в центре обороны «Зенита» нет идеальной сыгранности. Бранислав Иванович ушел, Деян Ловрен только адаптируется. Хотя уже и гол забил.

- Два месяца назад «Зенит» громил ЦСКА в Москве 4:0, теперь выиграл 2:1 в Питере. За счет чего изменилось соотношение сил?
- ЦСКА почти во всем прибавил. Но удручает, что в любой момент у команды может случиться какая-то индивидуальная ошибка. Причем грубая. Вот когда были Березуцкие с Игнашевичем, присутствовала уверенность, что ляп они не допустят. А сейчас уже второй сезон постоянно такие ляпы происходят. В матче с «Зенитом» я сразу понял, что у армейцев могут быть проблемы в первом тайме, потому что Кирилл Набабкин уступает Артему Дзюбе и физически, и по антропометрии. Мячи, которые летят 40 метров по воздуху, Дзюба снимает спокойно. Против него должен был оказаться более фактурный игрок - к примеру, Хердур Магнуссон, чтобы навязать хоть какую-то борьбу. В итоге Дзюба толком не прыгал, а скинул этот мяч Сердару Азмуну, когда тот открыл счет. Что же касается второго гола Азмуна, то я вообще не знаю, как можно было не предугадать эту зенитовскую комбинацию.

- На старте сезона болельщиков радует «Динамо»: ни одного поражения, ноль пропущенных мячей. Бело-голубые способны замахнуться на медали?
- Они играют в еврокубках. Пусть там набирают очки для России. Думаю, по итогам этого сезона «Динамо» опять будет в еврокубковой зоне. А прибавлять нужно все в той же стабильности. Три тура – еще не показатель того, что она пришла. Но впечатляет, как компактно бело-голубые обороняются. «Ростов» атаковал-атаковал, а моментов, по сути, не создал. А у самого «Динамо» здорово на фланге играет Клинтон Нжи. Вообще, команда интересная, с потенциалом.

Турнирная таблица РПЛ

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Бронзовый призер Евро-2008, поигравший и за «Локо», и за «Спартак», поделился с «Советским спортом» ожиданиями от встречи этих команд в 4-м туре РПЛ и отметил слабые места у лидирующего «Зенита».
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