Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 4-го тура РПЛ

В четвертом туре РПЛ-2020/21 общедоступный «Матч» покажет две игры:
22 августа
17.30 (мск)
«Арсенал» - «Динамо» (комментаторы - Арустамян, Меламед)
20.00 (мск)
ЦСКА - «Рубин» (комментаторы - Поленов, Жичкин)
Шесть матчей будет транслировать платный «Матч Премьер»:
22 августа
14.00 (мск)
«Урал» - «Краснодар» (комментаторы - Трушечкин, Аболин)
16.00 (мск)
«Химки» - «Ахмат» (комментаторы - Аксенов, Зигаев)
18.00 (мск)
«Зенит» - «Тамбов» (комментаторы - Кривохарченко, Богданов)
20.00 (мск)
«Ротор» - «Сочи» (комментатор - Журавель)
23 августа
16.30 (мск)
«Уфа» - «Ростов» (комментатор - Кочешев)
19.00 (мск)
«Спартак» - «Локомотив» (комментаторы - Генич, Журавель)
Турнирная таблица