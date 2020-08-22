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«Он прошел трудный путь». Радченко – о Круговом, отметившем дебют в основе «Зенита» голевым пасом
22 августа 20:28
автор: Иван Медведев

«Он прошел трудный путь». Радченко – о Круговом, отметившем дебют в основе «Зенита» голевым пасом

Тренер зенитовской академии Дмитрий Радченко рассказал «Советскому спорту» о Даниле Круговом, который в 4-м туре РПЛ впервые отыграл полный матч за команду Сергея Семака.

В нынешнем сезоне главный тренер «Зенита» активно задействует молодежь, предоставив игровое время четырем воспитанникам клубной академии. 22-летний Круговой до этого выходил на замену, а против «Тамбова» (4:1) дебютировал в стартовом составе чемпионов России. Данил занял место на левом фланге обороны - и в начале второго тайма при счете 1:0 отметился голевой передачей на Малкома.

Бывший нападающий «Зенита», «Спартака» и сборной России Радченко после возвращения из Испании уже 10 лет работает в академии «Зенита». Кругового и компанию он помнит детьми. 49-летний специалист объяснил, почему зенитовская молодежь ворвалась в основной состав именно сейчас.

- Конечно, новая формула лимита (не более восьми иностранцев в заявке. - прим. ред.) оказывает влияние. При этом замечу: в предыдущие годы из академии «Зенита» выходили и более талантливые футболисты, чем Данила Прохин и Данил Круговой. Однако обстоятельства складывались так, что проявить себя в первой команде, у них не получалось. Шансов тем ребятам не предоставлялось.

Скажу простую вещь: молодому игроку нужно доверие. Переход из юношеского футбола во взрослый – очень сложный этап. Подводить ребят к основному составу нужно аккуратно. А доверие позволяет адаптироваться на новом для себя уровне и раскрыться. Думаю, сейчас молодежь и выглядит столь уверенно, потому что чувствует, как ей доверяют.

- В предыдущих матчах выходили Даниил Шамкин с Леоном Мусаевым. Но самым зрелым из всех выглядит Круговой. Согласны?
- Конечно. Но это и обьяснимо – Круговой постарше молодых партнеров. Дане уже 22. Он уже поиграл в премьер-лиге за «Уфу». Хотя путь в основной состав «Зенита» у него вышел трудным.

- Поясните.
- После академии Круговой перешел в «Зенит-2». Но какое-то время не играл даже там. Не знаю, почему. Это у тех, кто там тогда работал, надо спрашивать. В «Уфе» Данила тоже ждало испытание. И в состав он там одно время не попадал, и травмы были. Этой зимой тоже восстанавливался после травмы. Но, наконец, испытания позади – Даня возмужал, набрался опыта и выглядит вполне соответствующим основному составу «Зенита». И, на мой взгляд, для этого уезжать из Петербурга ему было необязательно. Сегодняшнего уровня Круговой мог достичь и в «Зените». При должном доверии, разумеется.

- Семак называет Кругового универсалом. На каких позициях Данил играл в академии «Зенита»?
- Он – ярко выраженный левша. Может играть по всей бровке. Но в академии чаще играл защитника. В некоторых матчах ставили его левым нападающим.

- А где-то кроме левого фланга?
- Припоминаю, что Данил играл и центрального полузащитника. Но это обычная практика перед выпуском из академии. В профессиональном футболе ребят могут ждать любые повороты, а значит, готовым надо быть ко всему. Поэтому для большей уверенности и дополнительного опыта мы в командах старших возрастов академии даем возможность поиграть всем на разных позициях.

- Вы тоже воспитанник школы «Смена», на базе которой создавалась академия «Зенита». Вас тоже в 16 - 17 лет пробовали еще где-то, кроме атаки?
-Меня этот эксперимент обошел стороной. (Смеется.) Я был ярко выраженным нападающим. И никогда на другую позицию меня не ставили. Думаю, у тренеров и планов таких не было. Наверное, видели меня только центрфорвардом.

- За «Зенит» в высшей лиге вы дебютировали в 18 лет. На какой позиции молодым игрокам сложнее всего психологически?
- В воротах. (Улыбается.) Вратарей из нашей академии сейчас в разных лигах играет очень много. В заявке «Ростова» в матче с «Зенитом» тоже было два наших воспитанника – Егор Бабурин и Максим Рудаков.

- Но сейчас у «Зенита» молодежь на других позициях.
- Насчет сравнения ответственности – все индивидуально. Зависит от доверия тренера, от помощи старших партнеров, от игры команды. Талантливых и хорошо подготовленных футболистов в академии «Зенита» много. И в предыдущие годы таких ребят хватало. Я здесь уже 10 лет и готов это утверждать. Спасибо тренерскому штабу «Зенита» за доверие нашим воспитанникам.

- И все-таки: случилось бы это доверие без новой формулы лимита? Который не только обязывает иметь в заявке 17 российских игроков, но и обязательно – четырех доморощенных?
-Лимит – очень сложная, неоднозначная тема. Подходить к дискуссиям надо осторожно и сверхпрофессионально. А стали бы доверять молодым без нынешних изменений – вопрос политики клуба. Кто-то делает ставку на молодых вынужденно.

- Как ЦСКА?
- Например. Денег на дорогих футболистов у армейского клуба в последние годы не было, и все заметней стала проявлять себя молодежь. Сейчас эти игроки уже известны, о них говорят и пишут. И философия «Краснодара» подразумевает обязательное доверие своим воспитанникам. У «Спартака» деньги на готовых мастеров есть, но и там молодых футболистов в основном составе много. А возвращаясь к «Зениту», подчеркну: наши воспитанники сейчас в основном составе доказывают, что при доверии могут вырасти в сильных игроков. Ничем не хуже иностранцев, среди которых в прежние годы встречались те, кто не соответствовал уровню такого клуба. И занимал в заявке места, которые можно было отдать своим воспитанникам.

РПЛ. 4-й тур

«Зенит» - «Тамбов» - 4:1 (1:0)
Голы: Дуглас Сантос (Караваев), 41 - 1:0. Малком (Круговой), 47 - 2:0. Ерохин (Мостовой), 68 - 3:0. Азмун (Ерохин), 74 - 4:0. Панченко, 85 - 4:1.

Турнирная таблица

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