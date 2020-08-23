Шамиль Газизов: Если Кокорин получит хорошее предложение от топ-клуба, пойдем навстречу

- Я бы хотел сказать о роли болельщиков, они способствовали тому, чтобы команда заиграла максимально агрессивно, - заявил Газизов. - Так что это победа и болельщиков «Спартака». Они гнали футболистов вперед и верили в успех,даже когда мы уступали 0:1. Большое им спасибо. Думаю, всем игра понравилась.

- Когда «Спартаку» сможет помочь Александр Кокорин?

- У нас произошла маленькая ошибка – мы немного неправильно спланировали его восстановление. Поэтому все чуть-чуть затянулось. Но уже в субботу Кокорин тренировался в общей группе. Это хороший знак. Ждем его на поле.

- От «Ромы» поступало предложение по Кокорину?

- Я не могу комментировать вещи, которые происходят в тишине.

- Но в контракте Кокорина есть пункт, позволяющий продать его с выгодой для «Спартака»?

- Когда он приходил, мы договаривались: если поступит хорошее предложение от европейского топ-клуба, мы пойдем навстречу.

- «Спартак» вышел на второе место. Есть чувство радости?

- Мы потеряли четыре очка в четырех матчах. Значит, результат мог быть и лучше. Но конкретно по матчу с «Локо» полное удовлетворение. Игра показала, что мы идем в правильном направлении.