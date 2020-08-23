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Шамиль Газизов: Если Кокорин получит хорошее предложение от топ-клуба, пойдем навстречу
23 августа 23:40
автор: Елена Медведева
автор фото: Александр Ступников

Шамиль Газизов: Если Кокорин получит хорошее предложение от топ-клуба, пойдем навстречу

Генеральный директор «Спартака» остался доволен игрой команды в дерби с «Локомотивом» в рамках 4-го тура РПЛ.

- Я бы хотел сказать о роли болельщиков, они способствовали тому, чтобы команда заиграла максимально агрессивно, - заявил Газизов. - Так что это победа и болельщиков «Спартака». Они гнали футболистов вперед и верили в успех,даже когда мы уступали 0:1. Большое им спасибо. Думаю, всем игра понравилась.

- Когда «Спартаку» сможет помочь Александр Кокорин?
- У нас произошла маленькая ошибка – мы немного неправильно спланировали его восстановление. Поэтому все чуть-чуть затянулось. Но уже в субботу Кокорин тренировался в общей группе. Это хороший знак. Ждем его на поле.

- От «Ромы» поступало предложение по Кокорину?
- Я не могу комментировать вещи, которые происходят в тишине.

- Но в контракте Кокорина есть пункт, позволяющий продать его с выгодой для «Спартака»?
- Когда он приходил, мы договаривались: если поступит хорошее предложение от европейского топ-клуба, мы пойдем навстречу.

Александр Кокорин: Планировал сыграть против «Локо», не хочу говорить о «Роме»

- «Спартак» вышел на второе место. Есть чувство радости?
- Мы потеряли четыре очка в четырех матчах. Значит, результат мог быть и лучше. Но конкретно по матчу с «Локо» полное удовлетворение. Игра показала, что мы идем в правильном направлении.

- Видели заявление «Уфы» о том, что клуб может сняться с чемпионата, если его еще раз отсудят, как в матче с «Ростовом»?
- Я не буду комментировать заявления других команд. К работе Сергея Карасева в дерби у «Спартака» претензий нет. Судейство было близко к идеалу.

- Согласны, что резкие заявления «Спартака» способствовали тому, что ошибок против вашей команды стало меньше?
- Это работа РФС - следить за арбитрами. А мы только помогаем. Мы все одна семья и хотим, чтобы наш футбол был чище.

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