Рейтинг наездов. В Уфе «теряют детей», в «Ростове» текучка капитанов, а у Кикнадзе – черная метка

Было даже обещание пойти на крайние меры: «Сегодня собираемся футбольным клубом и будем обсуждать возможность снятия с чемпионата, если будет хотя бы еще одна такая игра».

И сравнение Вилкова со знаменитым с недавних пор арбитром Василием Казарцевым , прибившим «Спартак» в стартовом туре чемпионата в игре с «Сочи»: «То, как работал Вилков – отвратительно. Это в разы хуже, чем Казарцев на матче «Спартак» – «Сочи». Требуем, чтобы Вилкова проверили на полиграфе на предмет коррупции и воровства. Его судейство было предвзятым».

В ней было и воспоминание о детях: «Мы просто потеряем детей, которые не захотят заниматься футболом, потому что они видят, что происходит на поле».

1-е место Председатель совдира «Уфы» Ростислав МУРЗАГУЛОВ о судействе арбитра Михаила Вилкова: Если мы дальше будем играть в такие игры, как сегодня играл Вилков, мы проиграем всю Россию.

Не было только четкого обозначения того, чем конкретно недоволен председатель совдира «Уфы». За него это сделал на странице в соцсетях гендиректор клуба Ринат Шайбеков: «Судейство было неоднозначным. В одну сторону показали все, что было, а в другую желтые карточки явно поберегли. Если уж в первом тайме дали красную Кротову, то надо быть последовательным и за удар открытыми шипами в голову на 82-й минуте Байрамяна выгонять с поля. Мне скидывают посты из соцсетей возмущенных болельщиков, и я их понимаю. Люди пришли с семьями посмотреть футбол, а тут такое».

Всё понимают о нашем судействе не только болельщики «Уфы», «Спартака» и других обиженных команд. Но и все адекватные любители спорта и футбольные люди. Только каждый вымещает свою обиду в одиночку, когда задели именно его клуб и его интересы. Так было недавно со «Спартаком», когда его босс Леонид Федун боролся против системы, которая его благополучно пережевала и выплюнула.

На следующей неделе высказывания Федуна, Сергея Юрана и присоединившегося к ним «свеженького» Мурзагулова рассмотрят на комитете по этике РФС. Можно не сомневаться, что все они получат денежные штрафы, а возможно еще и дисквалификации. Не затронут наказания только тех, кто действительно нуждается в этом. Все руководство нашего судейского департамента и его кураторы.

2-е место

Сергей ХУСАИНОВ о Михаиле ВИЛКОВЕ:

Смею утверждать, что арбитр Вилков в Уфе преследовал определенные цели. И вел себя в Уфе в стиле Широкова, когда тот недавно «ушатал» арбитра.

Бывший арбитр ФИФА разделяет негодование руководства «Уфы» по поводу работы бригады Вилкова на матче 4-го тура с «Ростовом». Главная претензия коллеге по цеху — непоследовательность при принятии решений по схожим эпизодам. Если кратенько, то в одном случае Вилков не постеснялся еще в первом тайме выгнать игрока за грубую игру, а в другом — аналогичном — этого не сделал.

Вы узнали что-то новое о наших судьях от Хусаинова? Так происходит все последнее время. И пока большинство участников чемпионата будет молчаливо отсиживаться в своих норах, ничего в нашем футболе не изменится. Более того, те, кто раскрыл рот, в итоге и окажутся крайними.

3-е место

Ивелин ПОПОВ о Валерии КАРПИНЕ:

У меня было несколько разговоров с тренером, который дал понять, что «капитан» - это просто слово. «Тебе платим деньги, закрываешь рот и играешь».

«Ростов» и «Сочи» махнулись игроками. К дончанам пришел нападающий Дмитрий Полоз, а в обратном направлении последовал их капитан Ивелин Попов. Клубы хотели все провернуть по-тихому, но болгарин решил устроить скандал. В инстаграме Попов рассказал о причинах своего ухода, заявив, что не будет молчать, когда речь идет об интересах команды.

За полтора последних года в «Ростове» на капитанской должности не выживает пятый игрок. Карпин, очевидно, и есть капитан. У неординарного тренера свои подходы к капитанской должности. А наивные футболисты подумали, что имеют право на отличное от генеральной линии мнение.

Сам Карпин так прокомментировал уход Попова: «Ивелин пришел и сказал, что не может не играть каждый матч по 90 минут. Я ему сказал, что в «Ростове» такого не будет, у нас ни один игрок не будет играть по 90 минут все матчи – это раз. И второе – мне никогда никто не будет говорить кто, когда и сколько должен играть. Если он не готов к такому повороту событий, мы всегда говорим, что клуб никого заставлять насильно не будет. Это сказано всем игрокам. Кого-то что-то не устраивает – можете обращаться в клуб и решать с клубом контрактные вопросы».

Если отбросить эмоции, то ситуация проста и обыденна: два строптивых мужика мерились кое-чем, и в итоге из них остался один.

4-е место

Сергей СТЕПАШИН о Василии КИКНАДЗЕ:

Если они тебе не нужны – иди в другое место.

Член совета директоров РЖД, бывший премьер-министр России и экс-глава ФСБ решил конкретно наехать на гендиректора «Локомотива». Кикнадзе уже было решил, что некрасивая история с Юрием Семиным, которого руководство железнодорожников выставило за дверь на ровном месте, забыта и заиграна. Команда при новом тренере Марко Николиче начала регулярно набирать очки. Осталась на втором месте по итогам прошлого сезона, что обеспечило участие в Лиге чемпионов. Да и в новом чемпионате стартовала неплохо. И тут такие высказывания от одного из членов совдира компании, которая является владельцем клуба...

«Так вести себя нельзя. Кто-то чего-то не понимает. Говорю это не из-за того, что Юрий Палыч — мой друг, чего я не скрывал никогда... Футбол, театр и кино – для зрителей. Повторю: футбол для болельщиков. Если они тебе не нужны – иди в другое место. Если не можешь соответствовать этой идее, надо заняться чем-то другим», - заявил Степашин. А люди из ФСБ просто так ничего не заявляют. Похоже, что Кикнадзе взяли на карандаш. Пару осечек, и ему припомнят не только Палыча и болельщиков, но могут найти и что-нибудь поинтереснее.

5-е место

Болельщики «Спартака» о ГИЛЬЕРМЕ:

Банана, банана мама...

Ряд журналистов утверждает, что на воскресном матче «Спартака» и «Локомотива» (2:1) фанаты красно-белых допускали расистские выкрики в адрес вратаря железнодорожников Гилерме. Между прочим, голкипера сборной России. Если РФС оставит этот эпизод без внимания, то будет эпизод шестой, седьмой… И так до бесконечности.

Это уже пятый подобный случай с Гилерме за три года. Видео момента оскорбления были опубликованы в группах болельщиков «Спартака». Кто-нибудь способен навести, наконец, порядок в нашем футболе?