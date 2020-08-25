Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 5-го тура РПЛ

В пятом туре РПЛ-2020/21 общедоступный «Матч» покажет три игры:
25 августа
20.30 (мск)
«Арсенал» - «Химки» (комментаторы - Шнякин, Неценко)
26 августа
18.30 (мск)
«Локомотив» - «Ахмат» (комментаторы - Кривохарченко, Нагучев)
В пятом туре РПЛ-2020/21 общедоступный «Матч» покажет три игры:
25 августа
20.30 (мск)
«Арсенал» - «Химки» (комментаторы - Шнякин, Неценко)
26 августа
18.30 (мск)
«Локомотив» - «Ахмат» (комментаторы - Кривохарченко, Нагучев)
20.45 (мск)
«Динамо» - «Зенит» (комментаторы - Генич, Журавель)
Три матча будет транслировать платный «Матч Премьер»:
25 августа
18.30 (мск)
«Тамбов» - «Сочи» (комментатор - Керимов)
26 августа
18.30 (мск)
«Ротор» - «Спартак» (комментаторы - Арустамян, Меламед)
20.30 (мск)
«Краснодар» - ЦСКА (комментаторы - Трушечкин, Аксенов)
Еще три игры можно будет увидеть по платному каналу «Матч Футбол 1»:
26 августа
18.30 (мск)
«Рубин» - «Уфа» (комментатор - Титов)
20.30 (мск)
«Ростов» - «Урал» (комментатор - Поленов)
Турнирная таблица