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Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 5-го тура РПЛ
25 августа 09:04
автор: Иван Сергеев

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 5-го тура РПЛ

Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр российской футбольной премьер-лиги.

В пятом туре РПЛ-2020/21 общедоступный «Матч» покажет три игры:

25 августа

20.30 (мск)
«Арсенал» - «Химки» (комментаторы - Шнякин, Неценко)

26 августа

18.30 (мск)
«Локомотив» - «Ахмат» (комментаторы - Кривохарченко, Нагучев)

20.45 (мск)
«Динамо» - «Зенит» (комментаторы - Генич, Журавель)

Три матча будет транслировать платный «Матч Премьер»:

25 августа

18.30 (мск)
«Тамбов» - «Сочи» (комментатор - Керимов)

26 августа

18.30 (мск)
«Ротор» - «Спартак» (комментаторы - Арустамян, Меламед)

20.30 (мск)
«Краснодар» - ЦСКА (комментаторы - Трушечкин, Аксенов)

Еще три игры можно будет увидеть по платному каналу «Матч Футбол 1»:

26 августа

18.30 (мск)
«Рубин» - «Уфа» (комментатор - Титов)

20.30 (мск)
«Ростов» - «Урал» (комментатор - Поленов)

Турнирная таблица

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Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 5-го тура РПЛ
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