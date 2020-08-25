Луценко готов, Мостовой сыроват, равновесие Дзюбы важнее амбиций Соболева. Разбор «списка Черчесова»

По сравнению с ноябрьскими сборами 2019-го в списке Черчесова произошло шесть изменений – они коснулись каждой линии, кроме вратарской. В сборной это самая стабильная позиция. Объяснение простое – главный тренер выбирает тех, в ком уверен, при условии, что они полностью отвечают требованиям и уровню игры.

До последнего момента шли консультации с футболистами. Например, решение о невызове Дениса Черышева было принято утром в день объявления состава. Полузащитник «Валенсии», казалось, уже залечил свою травму, но МРТ показал, что не до конца... Были и другие дискуссионные позиции. Обсуждение настолько затянулось, что публикация итогового списка была перенесена с 12.00 на 14.00, а разговор с журналистами (в формате видеоконференции) начался на полтора часа позже запланированного.

Последний раз национальная команда собиралась более девяти месяцев назад, на матчи против Бельгии и Сан-Марино. Так что перед Черчесовым стояла непростая задача – с одной стороны, вызвать всех лучших, с другой – сохранить наигранные ранее связи. С нуля за несколько дней собрать новую команду невозможно.

Главный тренер сборной России определился с футболистами, которые будут вызваны на матчи с Сербией (3 сентября, Москва) и Венгрией (6 сентября, Будапешт). Всего в списке 26 фамилий.

А еще вратари должны быть комфортными друг для друга, чтобы желание играть не выходило за рамки здоровой конкуренции. В этом отношении Сослан Джанаев и Антон Шунин идеальные дублеры для Гилерме. Так что Александру Беленову, Михаилу Кержакову, Юрию Дюпину и другим придется подождать. А Александр Максименко и Матвей Сафонов вызваны в молодежную сборную, которой предстоят решающие матчи квалификации Евро-2021 против Болгарии (в Химках) и Польши (в Лодзе).

ЗАЩИТНИКИ

Джикия («Спартак»), Караваев («Зенит»), Кудряшов («Антальяспор»), Нойштедтер (без клуба), Петров, Сорокин (оба – «Краснодар»), Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА)

Главной сенсацией в линии обороны стал вызов Романа Нойштедтера, проведшего последний матч за «Динамо» в конце июля. С тех пор защитник находится без клуба и тренируется самостоятельно. Впрочем, Черчесов пообещал, что в ближайшее время Роман начнет тренироваться с командой, пусть и не с той, где продолжит карьеру. Тут главное – набор формы.

Причина такого решения также кроется в желании вызвать футболиста, хорошо знакомого с требованиями тренерского штаба. Ведь Максим Беляев и Дмитрий Чистяков травмированы. По тем же причинам вернулся в заявку Егор Сорокин, проведший в новом сезоне за «Краснодар» всего 30 минут, да и то из-за удаления Кайо в матче с «Уралом». Чтобы набрать форму, у «быка» есть матчи с ЦСКА (26 августа), в котором Кайо не сможет принять участия из-за дисквалификации, и, если он хорошо себя проявит, с «Ростовом» (30 августа).

В обороне Черчесова два железных игрока основы – Георгий Джикия (в центре) и Марио Фернандес (справа). На остальные позиции хватает кандидатов, имеющих практически равные шансы. Слева могут сыграть Юрий Жирков, Федор Кудряшов и Сергей Петров. Смущает, правда, что в августе стабильную игровую практику имел только последний. Пару Джикии могут составить Нойштедтер, Кудряшов и Андрей Семенов, но – опять же – первые двое в новом сезоне еще не играли. Роман без клуба, а Федору только предстоит стартовать в чемпионате Турции.

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Бакаев, Зобнин (оба – «Спартак»), Газинский («Краснодар»), Головин («Монако»), Жемалетдинов, Ан. Миранчук (оба – «Локомотив»), Жирков, Мостовой, Оздоев (все – «Зенит»), Ионов («Ростов»), Кузяев (без клуба)

Вообще Черчесову можно только посочувствовать. Из шести изменений в заявке по сравнению с ноябрьскими сборами пять – вынужденные. Так, в минувшие выходные столичное дерби лишило главного тренера сборной железнодорожников Дмитрия Баринова и Алексея Миранчука. Второй после рестарта прошлого сезона вообще проводил волшебное лето и претендовал на место в старте. Это особенно большая потеря для сборной (наряду с отсутствием Черышева) - Миранчук мог бы сыграть на любом из флангов. Здесь у нас наблюдается большой дефицит ярких футболистов.

Если игроков центра поля хватает на два состава (Черчесов даже не стал вызывать Даниила Фомина, пошедшего летом на повышение – из «Уфы» в «Динамо»), то на краях – беда. Жирков великий, но отбегать два матча по 90 минут ему будет тяжело. В «Зените» в РПЛ он стабильно появляется на поле через матч, а в основе вышел лишь однажды. Хотя тот факт, что та игра была против ЦСКА, говорит о многом.

Зелимхан Бакаев после болезни сам не свой, Алексей Ионов вместе со всем «Ростовом» не убеждает, зенитовец Андрей Мостовой играет мало (хотя Черчесов отметил его важное умение качественно выходить на замену), Рифат Жемалетдинов сыроват (за 247 минут ни одного результативного действия). Остается только Антон Миранчук, но и он в матче со «Спартаком» впервые вышел в основе и пока забить своей команде не помог.

Со времен ЧМ-2018 быстрые фланги были едва ли не главной силой сборной России в атаке, но теперь этого козыря нет. Возможно, это вынудит Черчесова перевести в полузащиту двужильного Фернандеса (он в последних матчах, кстати, тоже не так ярок, как раньше). Тогда Миранчук и Жирков разделят между собой левую бровку. Другой вариант – сместить направо Зобнина, играющего в «Спартаке» латераля, но, зная Черчесова, верится в это с трудом. В общем, хотелось бы, чтобы к началу сентября успел набрать форму Ионов – тогда за наши «крылья» будет уже не так боязно.

А вот в центре даже без Баринова и Ильзата Ахметова (он травмирован с июня) есть тот же Зобнин, Магомед Оздоев и Александр Головин. Эта тройка кажется оптимальной, все игроки находятся в отличной форме. На подстраховке у них Юрий Газинский, Далер Кузяев и, в случае необходимости, Нойштедтер. Кузяев и Нойштедтер, правда, без клубов и игровой практики, зато краснодарец точно картины не испортит. А под нападающими может появиться тот же Миранчук. Что в сборной Черчесова здорово, так это универсальность большинства игроков, способных сыграть на двух, а то и трех-четырех позициях.

Недавно мы анонсировали возможный вызов в сборную Константина Кучаева. Он мог бы очень пригодиться с учетом проблем на флангах полузащиты. Черчесов тоже обратил на него внимание, но посчитал, что молодежной сборной армеец прямо сейчас все же нужнее.

НАПАДАЮЩИЕ

Дзюба («Зенит»), Комличенко («Динамо»), Луценко («Арсенал»), Смолов («Локомотив»)

Впервые за долгое время у Черчесова появляется солидный выбор нападающих, ведь помимо четверых приглашенных на сбор (в ноябре, напомним, их было только двое – Артем Дзюба и Николай Комличенко) в списке не оказалось Александра Соболева. Спартаковец позволил себе неосторожные высказывания в адрес капитана сборной в майском интервью, а затем еще и схлестнулся с Дзюбой на поле в полуфинале Кубка России. Можно лишь поздравить Черчесова с возможностью не вызывать игрока по нефутбольным причинам – небывалая роскошь, особенно в передней линии.

Само решение по Соболеву понятное и логичное. Атмосфера в сборной и душевное состояние Дзюбы для команды важнее амбиций 23-летнего спартаковца. Тем более, что проблема решается легко – одним телефонным звонком. Сделает ли его одна из конфликтующих (да еще на ровном месте) сторон?

В отсутствие Соболева отличный шанс дебютировать в сборной получил 33-летний Евгений Луценко, и это здорово. Никто в РПЛ не заслужил первый вызов в национальную команду сильнее, чем тульский король игры на втором этаже. Он ударно провел июнь-июль и хорошо смотрелся в августе – забил «Уфе», ассистировал Даниилу Лесовому в матче с «Динамо».

По функционалу Луценко схож с Дзюбой (только больше нацелен на игру в центре штрафной), а значит, его включение в игровую модель не должно на нее принципиально повлиять. Выходить из обороны через туляка будет сложнее, так что, скорее всего, мы увидим Евгения в качестве второго нападающего, если надо будет отыгрываться, или при крупном счете. При устраивающем сборную минимальном преимуществе логичным было бы появление на острие более мобильных Комличенко или Смолова. Отдельно порадуемся за железнодорожника – испанский вояж явно пошел Федору на пользу.