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Чего стоит «Локомотив» Николича без Алексея Миранчука? Двух поражений с пятью пропущенными голами
26 августа 21:19
автор: Дмитрий Кузнецов

Чего стоит «Локомотив» Николича без Алексея Миранчука? Двух поражений с пятью пропущенными голами

Вице-чемпионы России уступили на своем поле «Ахмату» (2:3) в рамках 5-го тура РПЛ, несмотря на два удаления у соперников.

«Локомотив» проиграл второй матч подряд. В предыдущем туре Марко Николич потерпел свое первое поражение в премьер-лиге (после 11-матчевой беспроигрышной серии), уступив «Спартаку» - 1:2. Проблемы у железнодорожников начались после травм ведущих полузащитников - Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова. Пока они были на поле, красно-зеленые вели в счете в игре с земляками, без них - команда пропустила два мяча и отдала три очка спартаковцам. И вот новая осечка без своих лидеров – во встрече с «Ахматом», который до игры имел после четырех туров, как и «Локо», 7 очков, а теперь убежал от соперника в небольшой отрыв.

С учетом матча с «Уралом» (1:1) «Локомотив» не побеждает третий тур. Уже можно говорить о кризисе. Николич, надо отдать ему должное, не стал ничего трогать в доигровку сезона-2019/20, доехав до финиша на багаже Юрия Семина на втором лигочемпионском месте. Но начался новый турнир, и теперь вполне уместно ставить вопрос, а что нового привнес в игру своей команды сербский специалист? И ответить на это нечего. По сути – ничего не привнес.

«Локо» с Николичем долгое время выезжал на Алексее Миранчуке, благо хавбек рвал и метал на поле, очевидно, зарабатывая всеми силами хороший зарубежный контракт. Тем более что покупатели на него есть. Только из Италии за 24-летним россиянином следят в «Милане», «Роме» и «Аталанте». Но как только он сломался, выяснилось, что вся игра железнодорожников пошла под откос.

Грозненцы на редкость резво начали, забили быстрый гол, а могли забить и еще. Да и в целом смотрелись командой, которая хозяевам ни в чем не уступала. Серьезным преимуществом москвичи завладели только после 77-й минуты, когда Гжегож Крыховяк при счете 1:3 отыграл один мяч.

Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)

«Ахмат» в этот момент играл уже в меньшинстве после удаления на 63-й минуте Марата Быстрова за вторую желтую карточку. А завершали матч гости вдевятером. Антон Швец также досрочно последовал в раздевалку, но в общем-то сам напросился на удаление в компенсированные минуты, сначала откровенно руками завалив соперника, а следом ввязавшись в заварушку с целью потянуть время.

«Локо» не выглядел командой, которая способна не только успешно конкурировать с соперниками в Лиге чемпионов, но и замахнуться хотя бы на повторение результата прошлого сезона в РПЛ. Ко всем бедам перед перерывом получил повреждение хорватский защитник Ведран Чорлука, но и с ним в составе оборона красно-зеленых регулярно давала сбои.

Не впечатлил летний новичок москвичей Франсуа Камано, а португалец Эдер вовсе растворился на поле, причем уже который раз за свою российскую карьеру. Начудил в нескольких эпизодах Гилерме, который привез себе гол, выбросив мяч на ногу сопернику. Известный агент Алексей Сафонов в соцсети даже задался вопросом: «И это вратарь сборной?» В зачет у хозяев матч могут занести себе разве что Антон Миранчук, реализовавший пенальти и отлично исполнивший штрафной (мяч сотряс крестовину), и вышедший на замену белорус Виталий Лисакович. Он заработал 11-метровый и сделал классный навес на Крыховяка, завершившийся голом.

В остальном «Локо» не убедил и даже расстроил. Если Алексея Миранчука вместе с Федором Смоловым, который не появился в среду на поле из-за травмы, ждут заграничные трансферы в ближайшее время (что очень вероятно), непонятно, кто потащит «паровоз» вперед к светлому будущему. Оно скорее видится темным. Во всяком случае Николич точно вступил не в светлую полосу.

РПЛ. 5-й тур

«Локомотив» - «Ахмат» - 2:3 (0:2)
Голы: Ильин, 3 - 0:1. Тимофеев, 45 - 0:2. Ан. Миранчук, 48 - с пенальти - 1:2. Бериша, 58 - 1:3. Крыховяк, 77 - 2:3.

Турнирная таблица

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