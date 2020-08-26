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Новиков не понял удаления Скопинцева, Семак объяснил замену Дзюбы. Тренеры – после фиаско «Зенита»
26 августа 23:49
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Константин Твердовский

Новиков не понял удаления Скопинцева, Семак объяснил замену Дзюбы. Тренеры – после фиаско «Зенита»

Кирилл Новиков и Сергей Семак прокомментировали поражение питерского клуба в Москве от «Динамо» (0:1) в рамках 5-го тура РПЛ.

- Заслуженная победа, - заявил главный тренер динамовцев Новиков. - Мы проявили характер. В первом тайме показали хорошую игру, во втором выдержали давление «Зенита». Качественно оборонялись и выстояли.

- Вы впервые в сезоне сыграли в три центральных защитника. Команда легко перестроилась?
- Эту схему готовили еще в прошлом чемпионате. Да и в этом уже играли так против «Химок». Ребята у нас собраны высокого уровня, умные. Им достаточно один раз показать, объяснить - и они исполняют. Без проблем.

- После поражения от «Арсенала» вы отмечали, что команда не успела восстановиться. Однако матч с «Зенитом» игроки отбегали по максимуму...
- В Туле за «Арсенал» сыграло преимущество в один день на восстановление. В условиях нынешнего календаря это серьезный бонус. С «Зенитом» мы находились в равных условиях. При этом матч был поздним, это тоже сыграло в плюс. Ну и поддержка трибун помогла ребятам доиграть на характере. За нас очень здорово болели.

- Прокомментируйте игру Тони Шунича, гол которого принес »Динамо» победу.
- Сегодня лучшей была вся команда, каждый игрок и на поле, и за пределами. Тони – опытный мастер, на которого мы рассчитываем. Его конкуренты по позиции не давали повода усомниться в своем месте в составе, но Тони упорно тренировался и вернулся в старт. Мы в нем не сомневаемся.

- Почему Николай Комличенко не попал в стартовый состав? И как вам громкие задачи, провозглашенные руководством клуба?
- Раз в неделю просыпаюсь утром, открываю прессу и узнаю о новых задачах «Динамо». Не знаю, какие цели будут поставлены через две недели... Что касается Комличенко, физически он хорошо готов, набрал нужные кондиции после болезни. Его невыход сегодня с первых минут связан с особенностями защитников «Зенита». Мы посчитали, что им будет сложнее играть против Сильвестра Игбуна. А Коля помог в конце, выйдя на замену.

- Что творилось после победы в раздевалке?
- Понятно, что мы все рады, но сил ни у кого нет. Победа эмоциональная. Много энергии забирают такие победы. Ребята сидят сейчас и приходят в себя. Но нам некогда праздновать. Следующая игра в Уфе будет тяжелая, надо уже готовиться.

- Как вы восприняли удаление Дмитрия Скопинцева?
- В протоколе напишем, что не согласны с этим решением арбитра.

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- Обидно проигрывать, - констатировал главный тренер «Зенита» Сергей Семак. - Пропустили мяч после стандарта. Пытались отыграться, но не получилось. Создавать моменты непросто, когда соперник обороняется вдесятером. Но многие команды так играют против нас. Иногда получается вскрывать оборону, иногда нет. Сегодня не получилось.

- Для вас стало сюрпризом, что «Динамо» вышло играть в три центральных защитника?
- Мы предполагали, что такая ситуация возможна, но думали, что они активнее будут впереди. Усчитывали разные варианты, но соперник решил сыграть в три защитника.

- Не так часто Артема Дзюбу рано меняют. Почему это произошло?
- Нужно было разнообразить игру. Длинные передачи не приносили большой пользы, потому что у «Динамо» три высоких защитника. Нам надо было прибавлять в движении, атаковать, когда мы низко сажали «Динамо» в штрафную.

- Как повлияла на игру травма Себастьяна Дриусси?
- Ситуация по нему сложная. Он сейчас самостоятельно не может передвигаться. Это для нас большая потеря. Его травма спутала планы. Без Дриусси было непросто.

- По удалению Вильмара Барриоса есть вопросы?
- Какая разница, есть вопросы или нет? По судейству будем говорить или хорошо или ничего. Не только он был не согласен с удалением.

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Новиков не понял удаления Скопинцева, Семак объяснил замену Дзюбы. Тренеры – после фиаско «Зенита»
Новиков не понял удаления Скопинцева, Семак объяснил замену Дзюбы. Тренеры – после фиаско «Зенита»
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