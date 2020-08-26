Новиков не понял удаления Скопинцева, Семак объяснил замену Дзюбы. Тренеры – после фиаско «Зенита»

- Заслуженная победа, - заявил главный тренер динамовцев Новиков. - Мы проявили характер. В первом тайме показали хорошую игру, во втором выдержали давление «Зенита». Качественно оборонялись и выстояли.

- Вы впервые в сезоне сыграли в три центральных защитника. Команда легко перестроилась?

- Эту схему готовили еще в прошлом чемпионате. Да и в этом уже играли так против «Химок». Ребята у нас собраны высокого уровня, умные. Им достаточно один раз показать, объяснить - и они исполняют. Без проблем.

- После поражения от «Арсенала» вы отмечали, что команда не успела восстановиться. Однако матч с «Зенитом» игроки отбегали по максимуму...

- В Туле за «Арсенал» сыграло преимущество в один день на восстановление. В условиях нынешнего календаря это серьезный бонус. С «Зенитом» мы находились в равных условиях. При этом матч был поздним, это тоже сыграло в плюс. Ну и поддержка трибун помогла ребятам доиграть на характере. За нас очень здорово болели.

- Прокомментируйте игру Тони Шунича, гол которого принес »Динамо» победу.

- Сегодня лучшей была вся команда, каждый игрок и на поле, и за пределами. Тони – опытный мастер, на которого мы рассчитываем. Его конкуренты по позиции не давали повода усомниться в своем месте в составе, но Тони упорно тренировался и вернулся в старт. Мы в нем не сомневаемся.

- Почему Николай Комличенко не попал в стартовый состав? И как вам громкие задачи, провозглашенные руководством клуба?

- Раз в неделю просыпаюсь утром, открываю прессу и узнаю о новых задачах «Динамо». Не знаю, какие цели будут поставлены через две недели... Что касается Комличенко, физически он хорошо готов, набрал нужные кондиции после болезни. Его невыход сегодня с первых минут связан с особенностями защитников «Зенита». Мы посчитали, что им будет сложнее играть против Сильвестра Игбуна. А Коля помог в конце, выйдя на замену.