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Футболист Алексей Игонин об истории Максима Шугалея: «Нужно всегда защищать и отстаивать своих»
27 августа 20:55

Футболист Алексей Игонин об истории Максима Шугалея: «Нужно всегда защищать и отстаивать своих»

В Instagram спортсмен рассказал подписчикам о судьбе российского социолога Максима Шугалея, которого захватили в плен в Ливии в прошлом году.

Футболист и депутат Алексей Игонин принял участие во флешмобе «Русские не сдаются», цель которого — рассказать историю плененных в Ливии социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

«Социолог Максим Шугалей приехал в Ливию выполнять свою работу, которую, кстати, ему заказали местные власти. Но по ужасному стечению обстоятельств он оказался в руках террористов, которые удерживают его в тюрьме уже больше года! Нужно всегда защищать и отстаивать своих. Русские не сдаются!» — написал Игонин в посте в Instagram.

Также он предложил своим подписчикам посмотреть фильмы «Шугалей» и «Шугалей-2», в которых отображена реальная история Максима Шугалея и его коллеги Самера Суэйфана. Первая часть кинокартины вышла весной этого года и привлекла внимание общественности к истории захваченных террористами россиян. Премьера второй части состоится в сентябре.

Участники акции «Русские не сдаются» надеются, что кино и социальные сети, привлекая внимание миллионов граждан по всему миру, смогут сдвинуть вопрос о спасении российских пленников с мертвой точки, и уже скоро они окажутся на родине.

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Футболист Алексей Игонин об истории Максима Шугалея: «Нужно всегда защищать и отстаивать своих»
Футболист Алексей Игонин об истории Максима Шугалея: «Нужно всегда защищать и отстаивать своих»
В Instagram спортсмен рассказал подписчикам о судьбе российского социолога Максима Шугалея, которого захватили в плен в Ливии в прошлом году.
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