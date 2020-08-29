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Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 6-го тура РПЛ
29 августа 12:24
автор: Иван Сергеев

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 6-го тура РПЛ

Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр российской футбольной премьер-лиги.

В шестом туре РПЛ-2020/21 общедоступный «Матч» покажет одну игру:

30 августа

20.00 (мск)
«Краснодар» - «Ростов» (комментаторы - Генич, Неценко)

Шесть матчей будет транслировать платный «Матч Премьер»:

29 августа

18.00 (мск)
«Спартак» - «Арсенал» (комментаторы - Черданцев, Неценко)

20.00 (мск)
«Химки» - «Ротор» (комментаторы - Поленов, Зигаев)

30 августа

14.00 (мск)
«Уфа» - «Динамо» (комментатор - Кочешев)

16.00 (мск)
«Локомотив» - «Зенит» (комментаторы - Трушечкин, Журавель)

18.00 (мск)
«Ахмат» - ЦСКА (комментаторы - Нагучев, Жичкин)

20.00 (мск)
«Сочи» - «Урал» (комментатор - Шмельков)

Еще одну игры можно будет увидеть по платному каналу «Матч Футбол 1»:

30 августа

18.00 (мск)
«Рубин» - «Тамбов» (комментатор - Титов)

Турнирная таблица

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