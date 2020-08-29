Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 6-го тура РПЛ

В шестом туре РПЛ-2020/21 общедоступный «Матч» покажет одну игру:
30 августа
20.00 (мск)
«Краснодар» - «Ростов» (комментаторы - Генич, Неценко)
Шесть матчей будет транслировать платный «Матч Премьер»:
29 августа
В шестом туре РПЛ-2020/21 общедоступный «Матч» покажет одну игру:
30 августа
20.00 (мск)
«Краснодар» - «Ростов» (комментаторы - Генич, Неценко)
Шесть матчей будет транслировать платный «Матч Премьер»:
29 августа
18.00 (мск)
«Спартак» - «Арсенал» (комментаторы - Черданцев, Неценко)
20.00 (мск)
«Химки» - «Ротор» (комментаторы - Поленов, Зигаев)
30 августа
14.00 (мск)
«Уфа» - «Динамо» (комментатор - Кочешев)
16.00 (мск)
«Локомотив» - «Зенит» (комментаторы - Трушечкин, Журавель)
18.00 (мск)
«Ахмат» - ЦСКА (комментаторы - Нагучев, Жичкин)
20.00 (мск)
«Сочи» - «Урал» (комментатор - Шмельков)
Еще одну игры можно будет увидеть по платному каналу «Матч Футбол 1»:
30 августа
18.00 (мск)
«Рубин» - «Тамбов» (комментатор - Титов)
Турнирная таблица