ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Уйдет ли «Спартак» на перерыв в чемпионате лидером впервые со времен Карреры? Интриги 6-го тура РПЛ
29 августа 13:14
автор: Иван Сергеев

Уйдет ли «Спартак» на перерыв в чемпионате лидером впервые со времен Карреры? Интриги 6-го тура РПЛ

«Советский спорт» представляет очередной тур российской футбольной премьер-лиги.

ПРЕВЗОЙДЕТ ЛИ ТЕДЕСКО ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ КОНОНОВА?

В случае сегодняшней победы над «Арсеналом» «Спартак» вернется на первую строчку в таблице РПЛ-2020/21, которую эпизодически (при неравном количестве матчей у участников) уже занимал в ходе нынешнего сезона. Но для того, чтобы стать полноценным лидером (по итогам тура), красно-белым необходимы очковые потери «Зенита» в гостевой встрече с «Локомотивом» в воскресенье, 30 августа.

Если все для команды Доменико Тедеско сложится удачно, «Спартак» возглавит РПЛ (без оговорок) впервые с чемпионского сезона-2016/17. Кроме того, команда доведет свою беспроигрышную серию в премьер-лиге до 8 матчей. Таким образом, Тедеско улучшит максимальный результат Олега Кононова, при котором спартаковцы не знали поражений в первых 7 играх после назначения белорусского специалиста.

А вот до рекордной серии Карреры Тедеско будет по-прежнему далеко. Итальянец как-то выдал со «Спартаком» 18-матчевую беспроигрышную серию в РПЛ. Причем было это уже в сезоне-2017/18, который красно-белые завершили на третьем месте.

Против туляков «Спартаку» снова не поможет Александр Кокорин, так и не успевший залечить травму. Дебют экс-зенитовца состоится уже после перерыва на матчи сборной России в рамках Лиги наций против Сербии и Венгрии. Впрочем, у «Арсенала» потеря куда серьезнее. Впервые вызванный в сборную ведущий форвард команды Евгений Луценко выбыл из строя на несколько недель. И без него тулякам гораздо сложнее, чем «Спартаку» - без Кокорина. Особенно с учетом блестящей формы Александра Соболева и Джордана Ларссона.

Так что взлет сегодня команды Тедеско на первое место весьма вероятен. А надолго ли - должны показать другие матчи.

СПОСОБЕН ЛИ «ЛОКОМОТИВ» ДАТЬ БОЙ «ЗЕНИТУ» БЕЗ МИРАНЧУКА?

Похоже, главному тренеру «Локо» Марко Николичу надо свыкнуться с мыслью, что Алексей Миранчук, забивший львиную долю голов команды этим летом, красно-зеленым больше не поможет. Дело не только в травме, которую полузащитник получил в дерби со «Спартаком». По многочисленным сообщениям СМИ, переход Миранчука в «Аталанту» - дело практически решенное.

Что ж, пока «Локо» без своего лидера, а также без другого травмированного игрока основы - Дмитрия Баринова (тот порвал «кресты» и выбыл до следующего года), мягко говоря, не впечатляет. В отсутствие этих футболистов железнодорожники потерпели два поражения (и это после 14-матчевой беспроигрышной серии в РПЛ), пропустив пять мячей (два от «Спартака», три от «Ахмата»).

С высокой вероятностью против «Зенита» завтра не сыграет и Ведран Чорлука. Так что утешать себя москвичи могут разве что неубедительной статистикой Сергея Семака в играх против «Локо» (три победы, чытыре ничьи, четыре поражения). Впрочем, уже этим летом сине-бело-голубые железнодорожников в Москве обыгрывали (2:1 в матче за Суперкубок на «ВЭБ Арене»). И скорее на руку Николичу не статистика, а свои кадровые потери в рядах противника. Завтра на поле не смогут выйти Себастьян Дриусси (травма) и Вильмар Барриос (дисквалификация). Оба - фигуры для «Зенита» определяющие. В чем убедил предыдущий тур, когда питерцы потерпели первое за 333 дня поражение в РПЛ (0:1 от «Динамо»). Именно тогда Дриусси до перерыва повредил колено, а Барриос во втором тайме схватил красную карточку.

Каким образом Николич и Семак будут решать навалившиеся на них проблемы, весьма любопытно. Как признался «Советскому спорту» Дмитрий Сенников, хозяевам стоит взять на вооружение динамовский рецепт - и сыграть против чемпионов в максимально жесткой манере, «по-регбийному». В любом случае, матч станет лакмусовой бумажкой для «Локо». Если команда сможет дать бой, значит, есть надежда на ее конкурентоспособность и после отъезда Миранчука. Если же снова развалится, как было со «Спартаком» и «Ахматом», то... С учетом выбранного лимита на легионеров найти Миранчуку замену на рынке, прямо скажем, задача не из простых.

Семак против «Локомотива»

  • 2016/17. РПЛ. «Уфа» - 0:1 (д)
  • 2016/17. 1/2 финала Кубка. «Уфа» - 0:1 (г)
  • 2017/18. РПЛ. «Уфа» - 1:0 (д)
  • 2017/18. РПЛ. «Уфа» - 0:0 (г)
  • 2018/19. РПЛ. «Зенит» - 5:3 (д)
  • 2018/19. РПЛ. «Зенит» - 1:1 (г)
  • 2019/20. Суперкубок. «Зенит» - 2:3 (н)
  • 2019/20. РПЛ. «Зенит» - 0:1 (г)
  • 2019/20. РПЛ. «Зенит» - 0:0 (д)
  • 2020/21. Суперкубок. «Зенит» - 2:1 (н)
  • Всего: 3 победы, 3 ничьи, 4 поражения, мячи 11:11.

СКОЛЬКО ГОЛОВ БУДЕТ ЗАБИТО В КОМПЕНСИРОВАННОЕ ВРЕМЯ «КАЗАЧЬЕГО ДЕРБИ»?

В воскресенье состоится еще один статусный матч - «Краснодар» примет на своем поле «Ростов». Соперники по «казачьему дерби» на старте сезона играют с перепадами. А две их предыдущие встречи в рамках РПЛ оборачивались настоящими «триллерами». В 2019 году «быки» смогли превратить счет 0:2 в 2:2, забив на второй и четвертой компенсированной минутах. В 2020-м уже «Ростов» спас ничью 1:1 на... десятой добавленной минуте в матче, ставшем самым продолжительным в истории российского клубного футбола.

Интересно, что оба гола в рамках краснодарского камбэка были забиты игроками, которые завтра на поле не выйдут. Иван Игнатьев сейчас защищает цвета «Рубина», а Урош Спайич травмирован. В свою очередь «Ростову» не поможет автор спасительного мяча в июльском дерби. Тогда с 11-метровой отметки отличился Ивелин Попов, недавно перешедший в «Сочи». Так что ждем новых героев и новой суперконцовки.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Смертельно опасно или нет: нужно ли прогревать современный двигательLand Rover и Henry Poole & Co создают уникальную ткань к празднованию 50-летия Range RoverРПЛ. «Сочи» сохраняют место в тройке лучшихТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаОна сводит с ума: жена экс-вратаря "Спартака" невероятно красива
Уйдет ли «Спартак» на перерыв в чемпионате лидером впервые со времен Карреры? Интриги 6-го тура РПЛ
Уйдет ли «Спартак» на перерыв в чемпионате лидером впервые со времен Карреры? Интриги 6-го тура РПЛ
«Советский спорт» представляет очередной тур российской футбольной премьер-лиги.
29.08.2020 13:14
Футбол
автор: Иван Сергеев
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 6-го тура РПЛ
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 6-го тура РПЛ
Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр российской футбольной премьер-лиги.
29.08.2020 12:24
Футбол
автор: Иван Сергеев
Месси зовет Неймара к Гвардиоле, «Зенит» недоволен судейством, НХЛ отменила матчи из-за расизма
Месси зовет Неймара к Гвардиоле, «Зенит» недоволен судейством, НХЛ отменила матчи из-за расизма
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
28.08.2020 08:00
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Соболев и Дзюба: конфликт исчерпан?
Соболев и Дзюба: конфликт исчерпан?
Соболева нет в заявке сборной на матчи Лиги наций. Обозреватель «Советского спорта» пытается разобраться, в чем тут дело. Ведь «конфликт» с Дзюбой улажен.
28.08.2020 00:00
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Футболист Алексей Игонин об истории Максима Шугалея: «Нужно всегда защищать и отстаивать своих»
Футболист Алексей Игонин об истории Максима Шугалея: «Нужно всегда защищать и отстаивать своих»
В Instagram спортсмен рассказал подписчикам о судьбе российского социолога Максима Шугалея, которого захватили в плен в Ливии в прошлом году.
27.08.2020 21:00
Футбол
Гиорги Шелия: Победили «Локо» – теперь в Грозном ждут нашей победы над ЦСКА
Гиорги Шелия: Победили «Локо» – теперь в Грозном ждут нашей победы над ЦСКА
Вратарь «Ахмата» объяснил «Советскому спорту», за счет чего его новая команда так удачно стартовала в чемпионате (десять очков и пятое место).
27.08.2020 17:30
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Дмитрий Сенников: Новиков показал Николичу, как можно победить «Зенит» в ближайшее воскресенье
Дмитрий Сенников: Новиков показал Николичу, как можно победить «Зенит» в ближайшее воскресенье
Двукратный чемпион России поделился ожиданиями от матча «Локомотив» – «Зенит» и прокомментировал поражения команд в предыдущем туре.
27.08.2020 15:30
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Сергей Хусаинов: Арбитры лишили «Зенит» и «Сочи» законных пенальти
Сергей Хусаинов: Арбитры лишили «Зенит» и «Сочи» законных пенальти
Арбитр ФИФА разобрал для «Советского спорта» самые обсуждаемые судейские решения пятого тура РПЛ.
27.08.2020 14:30
Футбол
автор: Артем Зибрак
Покоритель «Зенита», сказка от Вандерсона и икс-фактор из Кореи. Символическая сборная 5-го тура РПЛ
Покоритель «Зенита», сказка от Вандерсона и икс-фактор из Кореи. Символическая сборная 5-го тура РПЛ
«Советский спорт» представляет 11 лучших футболистов очередного тура российской премьер-лиги.
27.08.2020 10:00
Футбол
автор: Иван Сергеев
Первое поражение «Зенита», Соболев поговорит с Дзюбой, Цзю снова побеждает, а в НБА опять протест
Первое поражение «Зенита», Соболев поговорит с Дзюбой, Цзю снова побеждает, а в НБА опять протест
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
27.08.2020 08:00
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика