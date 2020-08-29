Уйдет ли «Спартак» на перерыв в чемпионате лидером впервые со времен Карреры? Интриги 6-го тура РПЛ

Против туляков «Спартаку» снова не поможет Александр Кокорин , так и не успевший залечить травму. Дебют экс-зенитовца состоится уже после перерыва на матчи сборной России в рамках Лиги наций против Сербии и Венгрии. Впрочем, у «Арсенала» потеря куда серьезнее. Впервые вызванный в сборную ведущий форвард команды Евгений Луценко выбыл из строя на несколько недель. И без него тулякам гораздо сложнее, чем «Спартаку» - без Кокорина. Особенно с учетом блестящей формы Александра Соболева и Джордана Ларссона .

А вот до рекордной серии Карреры Тедеско будет по-прежнему далеко. Итальянец как-то выдал со «Спартаком» 18-матчевую беспроигрышную серию в РПЛ. Причем было это уже в сезоне-2017/18, который красно-белые завершили на третьем месте.

Если все для команды Доменико Тедеско сложится удачно, «Спартак» возглавит РПЛ (без оговорок) впервые с чемпионского сезона-2016/17. Кроме того, команда доведет свою беспроигрышную серию в премьер-лиге до 8 матчей. Таким образом, Тедеско улучшит максимальный результат Олега Кононова , при котором спартаковцы не знали поражений в первых 7 играх после назначения белорусского специалиста.

В случае сегодняшней победы над «Арсеналом» «Спартак» вернется на первую строчку в таблице РПЛ-2020/21, которую эпизодически (при неравном количестве матчей у участников) уже занимал в ходе нынешнего сезона. Но для того, чтобы стать полноценным лидером (по итогам тура), красно-белым необходимы очковые потери «Зенита» в гостевой встрече с «Локомотивом» в воскресенье, 30 августа.

Так что взлет сегодня команды Тедеско на первое место весьма вероятен. А надолго ли - должны показать другие матчи.

СПОСОБЕН ЛИ «ЛОКОМОТИВ» ДАТЬ БОЙ «ЗЕНИТУ» БЕЗ МИРАНЧУКА?

Похоже, главному тренеру «Локо» Марко Николичу надо свыкнуться с мыслью, что Алексей Миранчук, забивший львиную долю голов команды этим летом, красно-зеленым больше не поможет. Дело не только в травме, которую полузащитник получил в дерби со «Спартаком». По многочисленным сообщениям СМИ, переход Миранчука в «Аталанту» - дело практически решенное.

Что ж, пока «Локо» без своего лидера, а также без другого травмированного игрока основы - Дмитрия Баринова (тот порвал «кресты» и выбыл до следующего года), мягко говоря, не впечатляет. В отсутствие этих футболистов железнодорожники потерпели два поражения (и это после 14-матчевой беспроигрышной серии в РПЛ), пропустив пять мячей (два от «Спартака», три от «Ахмата»).

С высокой вероятностью против «Зенита» завтра не сыграет и Ведран Чорлука. Так что утешать себя москвичи могут разве что неубедительной статистикой Сергея Семака в играх против «Локо» (три победы, чытыре ничьи, четыре поражения). Впрочем, уже этим летом сине-бело-голубые железнодорожников в Москве обыгрывали (2:1 в матче за Суперкубок на «ВЭБ Арене»). И скорее на руку Николичу не статистика, а свои кадровые потери в рядах противника. Завтра на поле не смогут выйти Себастьян Дриусси (травма) и Вильмар Барриос (дисквалификация). Оба - фигуры для «Зенита» определяющие. В чем убедил предыдущий тур, когда питерцы потерпели первое за 333 дня поражение в РПЛ (0:1 от «Динамо»). Именно тогда Дриусси до перерыва повредил колено, а Барриос во втором тайме схватил красную карточку.

Каким образом Николич и Семак будут решать навалившиеся на них проблемы, весьма любопытно. Как признался «Советскому спорту» Дмитрий Сенников, хозяевам стоит взять на вооружение динамовский рецепт - и сыграть против чемпионов в максимально жесткой манере, «по-регбийному». В любом случае, матч станет лакмусовой бумажкой для «Локо». Если команда сможет дать бой, значит, есть надежда на ее конкурентоспособность и после отъезда Миранчука. Если же снова развалится, как было со «Спартаком» и «Ахматом», то... С учетом выбранного лимита на легионеров найти Миранчуку замену на рынке, прямо скажем, задача не из простых.

Семак против «Локомотива»

2016/17. РПЛ. «Уфа» - 0:1 (д)

2016/17. 1/2 финала Кубка. « Уфа» - 0:1 (г)

Уфа» - 0:1 (г) 2017/18. РПЛ. «Уфа» - 1:0 (д)

2017/18. РПЛ. «Уфа» - 0:0 (г)

2018/19. РПЛ. «Зенит» - 5:3 (д)

2018/19. РПЛ. «Зенит» - 1:1 (г)

2019/20. Суперкубок. « Зенит» - 2:3 (н)

Зенит» - 2:3 (н) 2019/20. РПЛ. «Зенит» - 0:1 (г)

2019/20. РПЛ. «Зенит» - 0:0 (д)

2020/21. Суперкубок. « Зенит» - 2:1 (н)

Зенит» - 2:1 (н) Всего: 3 победы, 3 ничьи, 4 поражения, мячи 11:11.

СКОЛЬКО ГОЛОВ БУДЕТ ЗАБИТО В КОМПЕНСИРОВАННОЕ ВРЕМЯ «КАЗАЧЬЕГО ДЕРБИ»?

В воскресенье состоится еще один статусный матч - «Краснодар» примет на своем поле «Ростов». Соперники по «казачьему дерби» на старте сезона играют с перепадами. А две их предыдущие встречи в рамках РПЛ оборачивались настоящими «триллерами». В 2019 году «быки» смогли превратить счет 0:2 в 2:2, забив на второй и четвертой компенсированной минутах. В 2020-м уже «Ростов» спас ничью 1:1 на... десятой добавленной минуте в матче, ставшем самым продолжительным в истории российского клубного футбола.

Интересно, что оба гола в рамках краснодарского камбэка были забиты игроками, которые завтра на поле не выйдут. Иван Игнатьев сейчас защищает цвета «Рубина», а Урош Спайич травмирован. В свою очередь «Ростову» не поможет автор спасительного мяча в июльском дерби. Тогда с 11-метровой отметки отличился Ивелин Попов, недавно перешедший в «Сочи». Так что ждем новых героев и новой суперконцовки.