Газизов – о первом месте «Спартака»: Думаю, надо всем привыкать

- «Спартак» вышел на первое место и может сохранить его по итогам тура. Как вам такой результат?

- Я думаю, надо всем привыкать.

- Получается, все-таки бросили перчатку «Зениту»?

- Не знаю, кто что бросает. Мне приятно, что команда играет и показывает характер. Это самое главное. Команда радует болельщиков. Ребята молодцы. Доменико Тедеско молодец. Игра показывает, что все делается правильно. Хочу поздравить команду с желанием, силой и духом.

- Как Александр Соболев пережил ситуацию с невызовом в сборную? Вы общались с ним на эту тему? И кто предложил ему поговорить с Артемом Дзюбой?

- Обычная ситуация. Ребята созвонились. Никаких проблем. Уверен, что вызов Саши в сборную не за горами. Не стоит переживать по этому поводу. Он своей игрой и любовью к футболу доказывает, что достоин вызова в национальную команду.

- Каждый тур говорят, что Александр Кокорин вот-вот попадет в заявку «Спартака». Что происходит и когда он будет готов?

- Ждем его. Он уже бегает. Скоро будет готов. Остон Урунов вот уже вышел.

- С ЦСКА Кокорин будет играть?

- Давайте подождем. Состав назначает главный тренер. Все идет нормально. Он уже почти в общей группе.