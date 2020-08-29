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Газизов – о первом месте «Спартака»: Думаю, надо всем привыкать
29 августа 21:21
автор: Елена Медведева

Газизов – о первом месте «Спартака»: Думаю, надо всем привыкать

Генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов прокомментировал победу команды над «Арсеналом» (2:1) в 6-м туре РПЛ.

- «Спартак» вышел на первое место и может сохранить его по итогам тура. Как вам такой результат?
- Я думаю, надо всем привыкать.

- Получается, все-таки бросили перчатку «Зениту»?
- Не знаю, кто что бросает. Мне приятно, что команда играет и показывает характер. Это самое главное. Команда радует болельщиков. Ребята молодцы. Доменико Тедеско молодец. Игра показывает, что все делается правильно. Хочу поздравить команду с желанием, силой и духом.

- Как Александр Соболев пережил ситуацию с невызовом в сборную? Вы общались с ним на эту тему? И кто предложил ему поговорить с Артемом Дзюбой?
- Обычная ситуация. Ребята созвонились. Никаких проблем. Уверен, что вызов Саши в сборную не за горами. Не стоит переживать по этому поводу. Он своей игрой и любовью к футболу доказывает, что достоин вызова в национальную команду.

- Каждый тур говорят, что Александр Кокорин вот-вот попадет в заявку «Спартака». Что происходит и когда он будет готов?
- Ждем его. Он уже бегает. Скоро будет готов. Остон Урунов вот уже вышел.

- С ЦСКА Кокорин будет играть?
- Давайте подождем. Состав назначает главный тренер. Все идет нормально. Он уже почти в общей группе.

- Во время паузы на сборную новички в «Спартаке» появятся?
- Команда выигрывает, мы ведем переговоры и действуем в тишине. Стараемся все сбалансировать. Новички должны быть, но никто не будет переплачивать.

- Травма Гуса Тила кк-то повлияет на вариант с арендой голландца?
- Мы надеемся, что травма у него несерьезная. Давайте подождем. Думаю, что по Тилу скоро наступит ясность.

- Арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на полиграфе. Он сказал неправду, когда речь зашла о матче «Уфа» - «Ростов». Эта игра была для вас последней в качестве генерального директора уфимцев. Что думаете об этом?
- Что я могу думать? Могу сказать, что в матче, когда нам поставили пенальти, это было ошибкой.

- То есть, вы не удивлены таким результатам полиграфа?
- Я считаю, что было неквалифицированное судейство. И имею в виду игру «Спартака» с «Сочи». А ситуацию по «Уфе» я не буду комментировать.

- Считаете, что прохождение полиграфа допустимо как метод проверки арбитров?
- Давайте дождемся официальных документов. Мы свою позицию по двум арбитрам, судившим матч «Спартак» - «Сочи», высказали, и будем ее придерживаться. А что касается методов проверки судей, это пусть решает РФС.

- Позиция «Спартака» по обоим арбитрам - Еськову и Василию Казарцеву - формулировалась как пожизненное отстранение. Она не изменилась?
- Нет, не изменилась.

- Как вам дебют Урунова?
- Он немного нервничал, когда вышел на поле. Потом показал, на что способен. Надеюсь, Урунов полюбится болельщикам «Спартака» и будет всех нас радовать. Давайте отпразднуем сегодняшнюю победу, потому что победы любят, чтобы их праздновали.

«Спартак» вышел на первое место и ждет осечки «Зенита», Соболев заслужил вызов Черчесова (видео)

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