Подпалый обвинил в поражении судей, Тедеско готов биться за Жиго. Тренеры – после победы «Спартака»

- Настраивались взять очки, - подчеркнул главный тренер «Арсенала» Подпалый. - Мы понимали, что «Спартак» попытается пойти большими силами вперед, и воспользовались этим - открыли счет. Однако судейские ошибки привели к тому, что наша команда осталась в меньшинстве и не удержала даже ничью.

- Имеете в виду удаление Даниила Лесового?

- В первую очередь. Судья неправильно расценил этот эпизод. Мяч ушел на угловой от Алекса Крала, а флаговой назначил удар от ворот. Была нормальная реакция нашего футболиста на ошибку. А ему дали вторую желтую карточку...

- Но ведь Лесовой отмахнулся от лайнсмена и сказал что-то грубое. Не самое правильное поведение игрока, уже имеющего предупреждение.

- И тем не менее, мяч ушел от спартаковца. А то, что Лесовой отмахнулся, подлежит разбору. Возможно все. При этом были и другие эпизоды, когда арбитр ошибалсяне в нашу сторону.

- Игра получилась, так как команда проводила третий матч за неделю, - посетовал главный тренер »Спартака» Тедеско. - Тем не менее, мы хорошо начали, показывали свой футбол. Просто у туляков хорошая оборона, быстрые нападающие, что создало проблемы. И во втором тайме, когда мы вели 2:1, соперник даже в меньшинстве опасно контратаковал. Хорошо, что удалось удержать победу. Не все из задуманного получалось, но счет на табло.