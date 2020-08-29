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Подпалый обвинил в поражении судей, Тедеско готов биться за Жиго. Тренеры – после победы «Спартака»
29 августа 21:47
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Александр Ступников

Подпалый обвинил в поражении судей, Тедеско готов биться за Жиго. Тренеры – после победы «Спартака»

Сергей Подпалый и Доменико Тедеско подвели итоги матча 6-го тура РПЛ «Спартак» – «Арсенал» (2:1).

- Настраивались взять очки, - подчеркнул главный тренер «Арсенала» Подпалый. - Мы понимали, что «Спартак» попытается пойти большими силами вперед, и воспользовались этим - открыли счет. Однако судейские ошибки привели к тому, что наша команда осталась в меньшинстве и не удержала даже ничью.

- Имеете в виду удаление Даниила Лесового?
- В первую очередь. Судья неправильно расценил этот эпизод. Мяч ушел на угловой от Алекса Крала, а флаговой назначил удар от ворот. Была нормальная реакция нашего футболиста на ошибку. А ему дали вторую желтую карточку...

- Но ведь Лесовой отмахнулся от лайнсмена и сказал что-то грубое. Не самое правильное поведение игрока, уже имеющего предупреждение.
- И тем не менее, мяч ушел от спартаковца. А то, что Лесовой отмахнулся, подлежит разбору. Возможно все. При этом были и другие эпизоды, когда арбитр ошибалсяне в нашу сторону.

Доменико Тедеско

- Игра получилась, так как команда проводила третий матч за неделю, - посетовал главный тренер »Спартака» Тедеско. - Тем не менее, мы хорошо начали, показывали свой футбол. Просто у туляков хорошая оборона, быстрые нападающие, что создало проблемы. И во втором тайме, когда мы вели 2:1, соперник даже в меньшинстве опасно контратаковал. Хорошо, что удалось удержать победу. Не все из задуманного получалось, но счет на табло.

- Насколько «Спартаку» помогло удаление Лесового?
- Допускаю, что в равных составах нам было бы намного труднее. Возможно, более справедливым результатом была бы ничья. Но с таким же успехом можно говорить, что «Спартак» должен был побеждать «Сочи», но тогда довольствовался счетом 2:2. Так что все компенсируется.

- Что с Гусом Тилом, который получил травму после выхода на замену? И когда ждать дебюта за «Спартак» Александра Кокорина?
- Тил подвернул гленостоп. Обследование покажет, насколько серьезно повреждение. Ему не везет в последнее время. Как только начинает набирать форму, случаются такие травмы... Что касается Кокорина, то он хорошо себя чувствует. Ушли болевые ощущения. Надеюсь, с понедельника сможет работать в общей группе.

- Появляются сообщения, что кто-то из лидеров »Спартака» в паузе на матчи сборных может уйти. Это не Самюэль Жиго?
- «Спартак» - большой клуб, и мы будем биться, чтобы Жиго остался. На данный момент я не владею информацией, что он может нас покинуть.

- Вы продолжаете использовать схему с тремя центральными защитниками. Когда »Арсенал» остался в меньшинстве, не возникла мысль выпустить дополнительного атакующего игрока, чтобы увеличить первес в счете?
- Я предпочел минимизировать риск пропустить второй гол... Для меня не проблема поменять схему, это можно сделать по щелчку пальцами. Но надо понимать, в какой модели игрокам комфортнее. И в нашей схеме у Павла Маслова и Георгия Джикии были возможности выдвигаться вперед, используя численное преимущество.

- Тем не менее, счет 2:1 выглядит довольно скромно, учитывая, что 45 минут команда отыграла в большинстве.
- Согласен, нам есть в чем прибавлять. Нужно работать, учиться развивать преимущество, дожимать соперника в таких ситуациях. Но мы над этим работаем. И при этом не обращаем внимания на таблицу. «Спартак» на первом месте? Сейчас это не столь принципиально. Идет всего лишь шестой тур.

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