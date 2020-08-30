Анатолий Мещеряков: Переход Миранчука важен не только для него и «Локо», но и для страны

- Алексей Миранчук после матча «Локо» - «Зенит» попрощался с болельщиками. Он уходит?

- Когда будет подписан контракт, тогда смогу комментировать. Если все получится, тогда будем болеть за Лешу, чтобы у него получилось в новом клубе. Как ни громко звучит, это важно не только для Миранчука и «Локомотива», но и для страны, потому что это, возможно, упростит последующий отъезд наших игроков в Европу.

- В какие сроки должен быть подписан контракт Миранчука с «Аталантой»?

- Надеемся, в самое ближайшее время.

- Как «Локомотив» собирается играть без Миранчука?

- Сегодня я очень опасался за результат, учитывая отсутствие в полузащите Дмитрия Баринова и Гжегожа Крыховяка. Опорной зоны нет... Но команда справилась. Перспективы есть.

- Франсуа Камано брался на замену Миранчуку?

- Нет. Насколько я понимаю, он может закрыть несколько позиций, сыграть и на левом, и на правом фланге. Он брался именно как вингер.

- У вас есть понимание, как выходить из кризиса во взаимоотношениях с болельщиками?

- У меня есть свое мнение. Я болею за команду. И люди, которые приходят на стадион, болеют за команду, на мой взгляд.