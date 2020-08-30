ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Анатолий Мещеряков: Переход Миранчука важен не только для него и «Локо», но и для страны
30 августа 19:20
автор: Елена Медведева

Анатолий Мещеряков: Переход Миранчука важен не только для него и «Локо», но и для страны

Председатель совета директоров «Локомотива» высказался о трансфере Алексея Миранчука в «Аталанту».

- Алексей Миранчук после матча «Локо» - «Зенит» попрощался с болельщиками. Он уходит?
- Когда будет подписан контракт, тогда смогу комментировать. Если все получится, тогда будем болеть за Лешу, чтобы у него получилось в новом клубе. Как ни громко звучит, это важно не только для Миранчука и «Локомотива», но и для страны, потому что это, возможно, упростит последующий отъезд наших игроков в Европу.

- В какие сроки должен быть подписан контракт Миранчука с «Аталантой»?
- Надеемся, в самое ближайшее время.

- Как «Локомотив» собирается играть без Миранчука?
- Сегодня я очень опасался за результат, учитывая отсутствие в полузащите Дмитрия Баринова и Гжегожа Крыховяка. Опорной зоны нет... Но команда справилась. Перспективы есть.

- Франсуа Камано брался на замену Миранчуку?
- Нет. Насколько я понимаю, он может закрыть несколько позиций, сыграть и на левом, и на правом фланге. Он брался именно как вингер.

- У вас есть понимание, как выходить из кризиса во взаимоотношениях с болельщиками?
- У меня есть свое мнение. Я болею за команду. И люди, которые приходят на стадион, болеют за команду, на мой взгляд.

- Болельщики имеют право высказывать свое мнение по тому или иному вопросу?
- Да. Они все имеют право высказываться. Но я еще раз говорю: мы болеем за команду и поддерживаем ее. А те, кто ее не поддерживает, у них своя история.

«Локомотив» и «Зенит» сыграли в пользу «Спартака»... и «Сочи». В день прощания с Миранчуком

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сборная России под руководством Черчесова начала тренировочный сборРПЛ. «Динамо» не попало в тройку лидеровСтартовало производство новой специальной версии LADA - Granta Cross QuestТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринВывалившийся бюст Седоковой возмутил Сеть«Просто невозможно оторвать глаза»
Видео всех голов 6-го тура РПЛ
Видео всех голов 6-го тура РПЛ
«Советский спорт» собрал в одном месте все голы очередного тура премьер-лиги.
30.08.2020 20:30
Футбол
Два неназначенных пенальти, дебют новичков ЦСКА, бенефис Акинфеева и новый разгром «Ахмата» (видео)
Два неназначенных пенальти, дебют новичков ЦСКА, бенефис Акинфеева и новый разгром «Ахмата» (видео)
Армейцы прервали трехматчевую безвыигрышную серию, трижды забив в Грозном. Антигероем встречи стал судья Сергей Иванов.
30.08.2020 20:13
Футбол
автор: Владислав Домрачев
Анатолий Мещеряков: Переход Миранчука важен не только для него и «Локо», но и для страны
Анатолий Мещеряков: Переход Миранчука важен не только для него и «Локо», но и для страны
Председатель совета директоров «Локомотива» высказался о трансфере Алексея Миранчука в «Аталанту».
30.08.2020 19:20
Футбол
автор: Елена Медведева
Александр Медведев: Перчатка Газизова до Санкт-Петербурга еще не долетела
Александр Медведев: Перчатка Газизова до Санкт-Петербурга еще не долетела
Гендиректор «Зенита» прокомментировал ничью с «Локо», после которой питерский клуб уступил лидерство в чемпионате «Спартаку».
30.08.2020 18:57
Футбол
автор: Елена Медведева
Сергей Семак: Конфликт Дзюбы и Малкома? Впервые слышу
Сергей Семак: Конфликт Дзюбы и Малкома? Впервые слышу
Главный тренер «Зенита» подвел итоги нулевой ничьей с «Локомотивом» в 6-м туре РПЛ.
30.08.2020 18:49
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
«Локомотив» и «Зенит» сыграли в пользу «Спартака»... и «Сочи». В день прощания с Миранчуком
«Локомотив» и «Зенит» сыграли в пользу «Спартака»... и «Сочи». В день прощания с Миранчуком
Центральный матч 6-го тура РПЛ завершился нулевой ничьей в Черкизове.
30.08.2020 18:06
Футбол
автор: Артем Зибрак
Сергей Хусаинов: «Спартак» своей эмоциональной реакцией на судейство открыл ящик Пандоры
Сергей Хусаинов: «Спартак» своей эмоциональной реакцией на судейство открыл ящик Пандоры
Бывший арбитр ФИФА выступает против полиграфа в футболе и критикует судью матча «Спартак» – «Арсенал» Алексея Матюнина за низкую квалификацию.
30.08.2020 15:16
Футбол
автор: Артем Зибрак
Короли пустого «Уэмбли». Чем примечательна победа «Арсенала» над «Ливерпулем» в Суперкубке Англии
Короли пустого «Уэмбли». Чем примечательна победа «Арсенала» над «Ливерпулем» в Суперкубке Англии
Август 2020 года надолго запомнится главному тренеру «Арсенала» Микелю Артете: из неудачника сезона он превратился в супергероя.
30.08.2020 11:41
Футбол
автор: Иван Сергеев
«Спартак» – первый, Гвардиола прибыл на переговоры с Месси, «Тампа» Кучерова в шаге от полуфинала
«Спартак» – первый, Гвардиола прибыл на переговоры с Месси, «Тампа» Кучерова в шаге от полуфинала
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
30.08.2020 07:35
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Подпалый обвинил в поражении судей, Тедеско готов биться за Жиго. Тренеры – после победы «Спартака»
Подпалый обвинил в поражении судей, Тедеско готов биться за Жиго. Тренеры – после победы «Спартака»
Сергей Подпалый и Доменико Тедеско подвели итоги матча 6-го тура РПЛ «Спартак» – «Арсенал» (2:1).
29.08.2020 21:47
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика