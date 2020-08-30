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Два неназначенных пенальти, дебют новичков ЦСКА, бенефис Акинфеева и новый разгром «Ахмата» (видео)
30 августа 20:13
автор: Владислав Домрачев

Два неназначенных пенальти, дебют новичков ЦСКА, бенефис Акинфеева и новый разгром «Ахмата» (видео)

Армейцы прервали трехматчевую безвыигрышную серию, трижды забив в Грозном. Антигероем встречи стал судья Сергей Иванов.

Команда из Грозного – клиент ЦСКА. До этого матча «Ахмат» потерпел от армейцев 20 поражений при четырех победах. А в прошлом сезоне и вовсе был дважды разгромлен: 0:3 и 0:4.

Впрочем, тогда грозненцев тренировал Игорь Шалимов, вознамерившийся соперничать с армейцами в позиционном контроле мяча. При Андрее Талалаеве «Ахмат» заиграл агрессивно, о чем свидетельствуют три победы подряд, из которых две – в гостях. В пятом туре был повержен 3:2 «Локомотив». С позиции силы.

В стартовом составе хозяев не нашлось места форварду Георгию Мелкадзе, зато с первых минут вышел Евгений Харин, ставший одной из самых заметных фигур в первом тайме.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выпустил на позиции левого инсайда мобильного Наира Тикнизяна. Оставив на лавке всех новичков, включая только что подписавшего контракт нигерийского форварда Чидеру Эджука. Забегая вперед, отметим: впервые вышедший с стартовом составе Тикнизян начал голевую атаку гостей.

Тридцатиградусная жара не повлияла на активность соперников. Уже на второй минуте форвард хозяев Андрес Понсе попал в стойку. Бил он коварно, с отскоком от земли из-под защитника Хердура Магнуссона, бросок Игоря Акинфеева не помог. Гостям просто повезло.

Армейцы ответили опасным ударом Николы Влашича с линии штрафной, однако мяч полетел во вратаря Гиорги Шелию.

А на 11-й минуте гости, выбравшие черную форму, открыли счет. Тикнизян вдохнул жизнь в угасшую было атаку левым флангом, перехватив мяч, он ворвался в штрафную, прострелил во вратарскую, Федор Чалов изящно переправил на дальнюю штангу, куда на всех парах примчался Константин Кучаев и поразил пустой угол. Есть четвертый гол полузащитника в чемпионате!

Хозяева вовсю обстреливали ворота Акинфеева со средней дистанции, но мяч упорно летел в молоко.

На 40-й минуте переместившийся с правого на левый фланг Харин простреливал в штрафную, но мяч нашел кисть защитника Георгия Щенникова. В таких случаях обороняющиеся прячут руки за спину. Армеец этого не сделал. Возможно, просто не успел скоординироваться. Кому-то показалось, что чуть раньше против него Харин нарушил правила. Поскольку VAR на матче в Грозном отсутствовал, спорный момент заиграли.

Вскоре активный Бернард Бериша, поменявшийся с Хариным флангами, отобрал мяч у Марио Фернандеса, на входе в штрафную легко ушел от Игоря Дивеева, но с острого угла пробил прямо в ногу вышедшего из ворот Акинфеева. Вратарь выручил приемом из дворового футбола, даже не бросившись в ноги соперника.

Рефери из Ростова-на-Дону Сергей Иванов, включив своего знаменитого однофамильца Валентина, устроил желтый «листопад». В итоге гости получили 7 предупреждений, хозяева – только два.

После перерыва на поле вышли Эджук и бразильский защитник Бруно Фукс. Но не они оказались в фокусе всеобщего внимания. Главными героями матча смело можно назвать Акинфеева и… судью. Напомним, именно этот рефери удалил в перерыве матча в Казани «Рубин» - «Локомотив» главного тренера хозяев Леонида Слуцкого. На этот раз пострадал Гончаренко. Правда, ему был показан «горчичник».

В середине второго тайма защитник Максим Ненахов в штрафной врезал по стопе Кучаеву, но судья – ноль внимания. А на 80-й минуте после падения вышедшего на замену Мелкадзе показал на 11-метровую отметку. Форварда едва не задушили в радостных объятиях, а когда он вырвался из кучи-малы, увидел отмашку лайнсмена – офсайд.

Огорченные хозяева не оправились от такого «удара» и на последних минутах пропустили со стандартов. На 88-й минуте после розыгрыша штрафного с участием Влашича низом на технику пробил Кристиян Быстрович, вскоре сам хорват жахнул со штрафного прямо в девятку мимо двух стенок – хозяев и ложной из армейцев. В обоих случаях Шелия зацепил мяч рукой, но тот зашел в ворота.

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📹 Гол Бистровича в ворота грозненцев ⠀ 📺 #АхматЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР

Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)

ЦСКА не изменил традиции и разгромил «Ахмат» 3:0. Но этот матч вовсе не был похож на два в прошлом сезоне.

РПЛ. 6-й тур

«Ахмат» - ЦСКА - 0:3 (0:1)
Голы: Кучаев, 11 - 0:1. Бистрович, 88 - 0:2. Влашич, 90 - 0:3.

Турнирная таблица

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