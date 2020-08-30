Два неназначенных пенальти, дебют новичков ЦСКА, бенефис Акинфеева и новый разгром «Ахмата» (видео)

Тридцатиградусная жара не повлияла на активность соперников. Уже на второй минуте форвард хозяев Андрес Понсе попал в стойку. Бил он коварно, с отскоком от земли из-под защитника Хердура Магнуссона , бросок Игоря Акинфеева не помог. Гостям просто повезло.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выпустил на позиции левого инсайда мобильного Наира Тикнизяна . Оставив на лавке всех новичков, включая только что подписавшего контракт нигерийского форварда Чидеру Эджука . Забегая вперед, отметим: впервые вышедший с стартовом составе Тикнизян начал голевую атаку гостей.

В стартовом составе хозяев не нашлось места форварду Георгию Мелкадзе , зато с первых минут вышел Евгений Харин , ставший одной из самых заметных фигур в первом тайме.

Впрочем, тогда грозненцев тренировал Игорь Шалимов , вознамерившийся соперничать с армейцами в позиционном контроле мяча. При Андрее Талалаеве «Ахмат» заиграл агрессивно, о чем свидетельствуют три победы подряд, из которых две – в гостях. В пятом туре был повержен 3:2 «Локомотив». С позиции силы.

Команда из Грозного – клиент ЦСКА. До этого матча «Ахмат» потерпел от армейцев 20 поражений при четырех победах. А в прошлом сезоне и вовсе был дважды разгромлен: 0:3 и 0:4.

Армейцы ответили опасным ударом Николы Влашича с линии штрафной, однако мяч полетел во вратаря Гиорги Шелию.

А на 11-й минуте гости, выбравшие черную форму, открыли счет. Тикнизян вдохнул жизнь в угасшую было атаку левым флангом, перехватив мяч, он ворвался в штрафную, прострелил во вратарскую, Федор Чалов изящно переправил на дальнюю штангу, куда на всех парах примчался Константин Кучаев и поразил пустой угол. Есть четвертый гол полузащитника в чемпионате!

Хозяева вовсю обстреливали ворота Акинфеева со средней дистанции, но мяч упорно летел в молоко.

На 40-й минуте переместившийся с правого на левый фланг Харин простреливал в штрафную, но мяч нашел кисть защитника Георгия Щенникова. В таких случаях обороняющиеся прячут руки за спину. Армеец этого не сделал. Возможно, просто не успел скоординироваться. Кому-то показалось, что чуть раньше против него Харин нарушил правила. Поскольку VAR на матче в Грозном отсутствовал, спорный момент заиграли.

Вскоре активный Бернард Бериша, поменявшийся с Хариным флангами, отобрал мяч у Марио Фернандеса, на входе в штрафную легко ушел от Игоря Дивеева, но с острого угла пробил прямо в ногу вышедшего из ворот Акинфеева. Вратарь выручил приемом из дворового футбола, даже не бросившись в ноги соперника.

Рефери из Ростова-на-Дону Сергей Иванов, включив своего знаменитого однофамильца Валентина, устроил желтый «листопад». В итоге гости получили 7 предупреждений, хозяева – только два.

После перерыва на поле вышли Эджук и бразильский защитник Бруно Фукс. Но не они оказались в фокусе всеобщего внимания. Главными героями матча смело можно назвать Акинфеева и… судью. Напомним, именно этот рефери удалил в перерыве матча в Казани «Рубин» - «Локомотив» главного тренера хозяев Леонида Слуцкого. На этот раз пострадал Гончаренко. Правда, ему был показан «горчичник».

В середине второго тайма защитник Максим Ненахов в штрафной врезал по стопе Кучаеву, но судья – ноль внимания. А на 80-й минуте после падения вышедшего на замену Мелкадзе показал на 11-метровую отметку. Форварда едва не задушили в радостных объятиях, а когда он вырвался из кучи-малы, увидел отмашку лайнсмена – офсайд.

Огорченные хозяева не оправились от такого «удара» и на последних минутах пропустили со стандартов. На 88-й минуте после розыгрыша штрафного с участием Влашича низом на технику пробил Кристиян Быстрович, вскоре сам хорват жахнул со штрафного прямо в девятку мимо двух стенок – хозяев и ложной из армейцев. В обоих случаях Шелия зацепил мяч рукой, но тот зашел в ворота.

ЦСКА не изменил традиции и разгромил «Ахмат» 3:0. Но этот матч вовсе не был похож на два в прошлом сезоне.

РПЛ. 6-й тур

«Ахмат» - ЦСКА - 0:3 (0:1)

Голы: Кучаев, 11 - 0:1. Бистрович, 88 - 0:2. Влашич, 90 - 0:3.

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