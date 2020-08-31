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Станислав Черчесов: Петрову, Газинскому и Сорокину дали выспаться, Соболева предупредили заранее
31 августа 15:00
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: РФС

Станислав Черчесов: Петрову, Газинскому и Сорокину дали выспаться, Соболева предупредили заранее

Главный тренер сборной России рассказал о подготовке к предстоящему 3 сентября матчу Лиги наций против Сербии.

- Игроки съезжаются в Новогорск частями. Это создает проблемы?
- Сейчас любой час, любая минута важны - поэтому каждый футболист приезжает в сборную настолько рано, насколько это возможно. Тем не менее, в понедельник тренировались еще не в оптимальном составе. Не было Сергея Петрова, Егора Сорокина и Юрия Газинского. Мы им дали возможность выспаться, чтобы они отдохнули после вечерней игры «Краснодара» и прилетели в сборную отдохнувшими. Вечером будет собрание. Вроде настроение у всех хорошее.

- Команда не собиралась девять месяцев. Это чувствуется?
- Ощущения, как будто не расставались.

- Как будет построена подготовка к игре с Сербией? До матча всего три дня.
- Сегодня мы соберемся, наметим цели не только на ближайшие две игры, но и на весь цикл до зимы. Обозначим пункты, на которые надо обращать внимание. Будем внимательно изучать текущее состояние игроков и из этого исходить.

- В сборной Сербии, как отмечают многие, впечатляют даже не фамилии, а представительство топ-клубов...
- Понятно, что фамилии и клубы звучные, но третьего числа есть матч, к которому надо подготовиться. У нас уже есть опыт игры и со звучными командами, и со звучными именами. Мы и тогда никого не боялись, и сейчас - то же самое. Надо делать свою работу и всё.

- В команде нет нескольких травмированных - Дмитрия Баринова, Алексея Миранчука, Александра Головина, Дениса Черышева, Евгения Луценко. Насколько были готовы к этой ситуации?
- Это не первые случай. Специфика работы такова, что изначально объявляется состав с учетом того, что кого-то придетя заменить. Так было и на этот раз.

- Может, имеет смысл объявлять максимально расширенную заявку, чтобы экстренные вызовы игроков не становилоись для них неожиданностью?
- Если брать нынешнюю ситуацию, то Александра Соболева и Даниила Фомина мы заранее предупредили. Они знали о том, что их могут вызвать. Но это, безусловно, важный вопрос. Поднимем его на вечернем собрании. Посмотрим, как нам будет комфортнее и правильнее в этом плане действовать.

- В команде сейчас четыре нападающих, причем достаточно габаритных. Возможен ли выход двух из них в стартовом составе?
- Всегда возможно все. Или с первых минут, или если игра подскажет. При этом есть масса нюансов. Не забывайте, что у Федора Смолова была болячка. Он пропустил предыдущую игру. Но вчера, против «Зенита», Федор подтвердил свою готовность. Мы делаем свои выводы исходя из всех составляющих.

- Насколько такие ситуации, как у Соболева с Артемом Дзюбой, отвлекают от процесса подготовки?
- Это абсолютно не отвлекает, если все делать вовремя. Если бы мы это делали сегодня, тогда отвлекало бы. А вопрос был урегулирован до сборов, и сейчас ситуация прозрачная. У нас нет никаких проблем.

- Все ли ребята здоровы?
- Сегодня все тренировались. Понятно, что после матчей бывают какие-то маленькие болячки. Надо подождать день, потому что иногда что-то вылезает. А так, все в хорошем настроении, и все готовятся.

Сергей Кирьяков: Лучший способ окончательно помирить Дзюбу и Соболева – выпустить их на поле вместе

источник: «Советский спорт»
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