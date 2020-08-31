Станислав Черчесов: Петрову, Газинскому и Сорокину дали выспаться, Соболева предупредили заранее

- Игроки съезжаются в Новогорск частями. Это создает проблемы?

- Сейчас любой час, любая минута важны - поэтому каждый футболист приезжает в сборную настолько рано, насколько это возможно. Тем не менее, в понедельник тренировались еще не в оптимальном составе. Не было Сергея Петрова, Егора Сорокина и Юрия Газинского. Мы им дали возможность выспаться, чтобы они отдохнули после вечерней игры «Краснодара» и прилетели в сборную отдохнувшими. Вечером будет собрание. Вроде настроение у всех хорошее.

- Команда не собиралась девять месяцев. Это чувствуется?

- Ощущения, как будто не расставались.

- Как будет построена подготовка к игре с Сербией? До матча всего три дня.

- Сегодня мы соберемся, наметим цели не только на ближайшие две игры, но и на весь цикл до зимы. Обозначим пункты, на которые надо обращать внимание. Будем внимательно изучать текущее состояние игроков и из этого исходить.

- В сборной Сербии, как отмечают многие, впечатляют даже не фамилии, а представительство топ-клубов...

- Понятно, что фамилии и клубы звучные, но третьего числа есть матч, к которому надо подготовиться. У нас уже есть опыт игры и со звучными командами, и со звучными именами. Мы и тогда никого не боялись, и сейчас - то же самое. Надо делать свою работу и всё.

- В команде нет нескольких травмированных - Дмитрия Баринова, Алексея Миранчука, Александра Головина, Дениса Черышева, Евгения Луценко. Насколько были готовы к этой ситуации?

- Это не первые случай. Специфика работы такова, что изначально объявляется состав с учетом того, что кого-то придетя заменить. Так было и на этот раз.