Артем Дзюба и Александр Соболев: Тему нашего «конфликта» пора закрыть, от нее уже подташнивает

- Нет ли усталости от того, что проводите много матчей? В сборной тоже плотный график. - Мы начали так играть после карантина. Через два дня на третий, через три на четвертый. Думаю, все уже привыкли к этому, и организм тоже готов.

- «Спартак» сейчас на первом месте в РПЛ. Помогает ли это лучше себя подготовить к матчам сборной? - Когда приезжаю в сборную, клуб уходит на второй план. Все мысли только о национальной команде.

- С другими нападающими у вас нормальный контакт? Все-таки конкуренты... - Со всеми пообщался. С Федором (Смоловым . - прим. ред. ), Артемом. Конкуренция в команде – это всегда хорошо. Буду работать и стараться выиграть эту конкуренцию.

- Какие ощущения от вызова в национальную команду? - вопрос Соболеву. - Я получил приглашение второй раз в жизни. Эмоции - только положительные. Сегодня уже была первая тренировка. Увидел ребят, пообщались. Все прекрасно.

Напомним, что Соболев изначально не был включен в заявку на матчи Лиги наций против Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября). Причина - якобы имевший место конфликт с Дзюбой. В перерыве между 5-м и 6-м турами РПЛ спартаковец и зенитовец провели телефонный разговор, в котором уладили все разногласия. И в воскресенье, 30 августа, Соболев был дозаявлен Станиславом Черчесовым на место травмированного Евгения Луценко . Равно как и динамовец Даниил Фомин , призванный заменить получившего повреждение в матче за «Монако» Александра Головина .

- Совсем недавно вы были игроком «Крыльев Советов», а сейчас забиваете за «Спартак», вызываетесь в сборную. Ответственность не давит?

- Чувствую, что хорошо выполняю свою работу. Но это может очень быстро закончиться, если дашь слабину. Я выкладываюсь на каждой тренировке и буду это делать, потому что мне хочется и дальше прогрессировать.

- С момента объявления первоначальной заявки на матчи с сербами и венграми произошло много событий, связанных с вами и Дзюбой. Это сильно отвлекало?

- Я к этому отнесся спокойно. Всё сильно раздули. Конфликта как такового и не было. Мы созвонились, пообщались, по-мужски все решили. Как Артем сказал, никто ни перед кем не должен был извиняться. И не извинялся. Думаю, вопрос уже закрыт. А по поводу того, что творилось вокруг... Я вообще редко читаю прессу, стараюсь не смотреть телевизор. Так что все прошло мимо меня.

- Но урок для себя извлекли? Что иногда лучше не делать резких высказываний публично?

- Конечно. За каждое слово к тебе могут прицепиться. Поэтому надо быть аккуратнее и говорить все по делу. Теперь я это уже понимаю.

- Как ощущения после возвращения в сборную? - вопрос Дзюбе.

- Как и все, я очень соскучился по сборной. Ждали этого момента с нетерпением. Пауза затянулась, поэтому эмоционально сейчас встряхнемся. Смена обстановки пойдет на пользу. В том числе и мне. Я очень рад, что все мы здесь собрались, Новогорск давно стал родным.

- В сборной много травмированных. Как это скажется на боевом духе перед Сербией?

- Любая потеря для нас существенна. Понятно, что особняком стоит Саша Головин. Его будет сильно не хватать. Нужно находить резервы. Тренерский штаб что-нибудь придумает.

- Впервые вызван в сборную ваш одноклубник по «Зениту» Андрей Мостовой. Что о нем скажете?

- Стараюсь его подбадривать. Очень рад за Андрея. Он молодец. Движется в правильном направлении. В «Сочи» блестящий сезон провел, сейчас в «Зените» доказывает, что достоин сборной. Молодые ребята появляются - и это хорошо.

- Что думаете по поводу перехода Алексея Миранчука в «Аталанту»? Он готов к этому?

- Это его решение. Его нужно поддержать. Это круто для него - попасть в «Аталанту» к очень сильному и неординарному тренеру Джанпьеро Гасперини. Серьезный вызов. Нужно будет перестраиваться, многому учиться. Если Леша к этому готов ментально, может вырасти в еще более сильного футболиста. Он молодец, пошел за своей мечтой, и мы все желаем ему всего наилучшего.

- Пока в новом сезоне вы не столь результативны, как в предыдущем. С чем это связываете?

- График очень плотный. Много матчей подряд. Психологически не хватает эмоций. Батарейка немного подсела, но ничего страшного. Вся борьба впереди. Главное, чтобы команда высоко стояла. Отдыха не было. Это наложило отпечаток. Что ж, сильнее и злее будем.

- Что вы думаете об истории с Соболевым, интервью Черчесова, вашем с Александром разговоре?

- Изначально это суперраздутая журналистами ситуация. Сейчас мало говорят о футболе - все о каких-то непонятных вещах. Скажу так: конфликта не было. Когда мы созвонились, никто ни перед кем не извинялся. А сам разговор пусть останется между нами. Сейчас в Новогорске поздоровались, улыбнулись друг другу. А люди пусть придумывают на ровном месте какие-то вещи, не наша это проблема. Но лучше бы пресса писала о качестве игры «Спартака», «Зенита», сборной, а не о таких вещах. Это же бред. Надеюсь, с сегодняшнего дня эта тема закроется раз и навсегда. Потому что уже, если честно, подташнивает от этого.