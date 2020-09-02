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Станислав Черчесов: Без зрителей матчей у меня еще не было. Значит, надо порадовать телезрителей
02 сентября 15:06
автор: Юлия Григорьевская

Станислав Черчесов: Без зрителей матчей у меня еще не было. Значит, надо порадовать телезрителей

Главный тренер сборной России рассказал о подготовке к стартовому матчу Лиги наций против сербов, который начнется 3 сентября в 21.30 на «ВТБ Арене» в Москве.

- Какой подарок завтра ждете от команды в связи с вашим днем рождения?
- От команды сегодня подарок уже получил. Завтра предстоит серьезный матч. Мы давно не играли, поэтому ждем качественной, хорошей игры с качественным соперником. Готовимся к ответственному матчу.

- У сборной России есть две основные модели игры: с тремя центральными защитниками для топовых соперников и с двумя для оппонентов попроще. Какую модель предпочтете против Сербии?
- На тренировке мы попробовали обе схемы. У нас есть еще день и вечер, чтобы подумать и переговорить с футболистами. Примем решение, которое завтра нам поможет сыграть максимально правильно.

- Достаточно ли было времени для подготовки?
- Еще день - два лишними не были бы. Но отведенное время мы постарались использовать по максимуму. Игроки собирали разными группами. Сначала приехали Федор Кудряшов, Далер Кузяев и Роман Нойштедтер, на день позже - спартаковцы, затем все остальные. РФС шел нам навстречу и учитывал пожелания. Два – три дня на подготовку мало, но это привычная история, к которой мы готовы. Убежден, что все сделали правильно.

- Кузяев и Нойштедтер, остающиеся без клубных контрактов и практики, имеют шансы выйти на поле 3 сентября?
- С каждым днем их состояние улучшается. Сегодня у нас была двусторонка, и если не знать, что они не заняты в клубах, понять со стороны это было бы невозможно. То же самое относится к Федору Кудряшову, который представляет чемпионат Турции, где матчи еще не начались. Я всеми доволен. А состав на игру узнаете в день игры.

- Каково будет играть при пустых трибунах?
- Футболисты уже прошли через это. Для меня это будет первый опыт. И, конечно, я бы предпочел играть со зрителями. Особенно в России, где нас всегда здорово поддерживают. Однако раз УЕФА принял такое решение, мы должны его принимать. Все команды находятся в равных условиях. Остается радовать телезрителей. Надеюсь, у нас получится.

- Как компенсировать отсутствие из-за травм Дмитрия Баринова, Алексанра Головина, Дениса Черышева, Алексея Миранчука?
- Мы опробовали несколько вариантов. Выбор все равно есть. Появился Андрей Мостовой, вызвали Даниила Фомина. Проанализируем сегодняшнюю тренировку и определимся. А Баринову, Леше Миранчуку, Черышеву, Головину желаем поскорее выздороветь, чтобы ребята поскорее вернулись в сборную.

- Вы вызвали сразу четырех нападающих. Означает ли это, что матч могут начать сразу двое из них, вопреки традициям?
- Решение вызвать четырех форвардов было принято заранее. Хотели поближе познакомиться с Женей Луценко, но он травмировался. Поэтому довызвали Александра Соболева. Он уже обжился в «Спартаке» и начал проявляет свои лучшие качеств. Федор Смолов после «Сельты» тоже проявляет себя. Поэтому и он в сборной. Мы давно не общались. Лучше их вызвать и обговорить некоторые моменты, нацелить на определенные вещи, чем разговаривать по телефону. А насчет двух нападающих в стартовом составе я вам сейчас ничего сказать не могу. Есть день для принятия решений.

- Согласны, что наша сборная медленно обновляется?
- Я согласен, что команда у нас возрастная. А насчет недостатка новых имен, то вы учтите - сборная не играла девять месяцев. После таких пауз резкие изменения неоправданны. На самом деле, в привычном режиме, по одному-два новичка на каждом сборе появлялись бы. Так что до конца года будут и другие дебютанты. Всему свое время.

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