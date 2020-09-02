Станислав Черчесов: Без зрителей матчей у меня еще не было. Значит, надо порадовать телезрителей

- Какой подарок завтра ждете от команды в связи с вашим днем рождения?

- От команды сегодня подарок уже получил. Завтра предстоит серьезный матч. Мы давно не играли, поэтому ждем качественной, хорошей игры с качественным соперником. Готовимся к ответственному матчу.

- У сборной России есть две основные модели игры: с тремя центральными защитниками для топовых соперников и с двумя для оппонентов попроще. Какую модель предпочтете против Сербии?

- На тренировке мы попробовали обе схемы. У нас есть еще день и вечер, чтобы подумать и переговорить с футболистами. Примем решение, которое завтра нам поможет сыграть максимально правильно.

- Достаточно ли было времени для подготовки?

- Еще день - два лишними не были бы. Но отведенное время мы постарались использовать по максимуму. Игроки собирали разными группами. Сначала приехали Федор Кудряшов, Далер Кузяев и Роман Нойштедтер, на день позже - спартаковцы, затем все остальные. РФС шел нам навстречу и учитывал пожелания. Два – три дня на подготовку мало, но это привычная история, к которой мы готовы. Убежден, что все сделали правильно.

- Кузяев и Нойштедтер, остающиеся без клубных контрактов и практики, имеют шансы выйти на поле 3 сентября?

- С каждым днем их состояние улучшается. Сегодня у нас была двусторонка, и если не знать, что они не заняты в клубах, понять со стороны это было бы невозможно. То же самое относится к Федору Кудряшову, который представляет чемпионат Турции, где матчи еще не начались. Я всеми доволен. А состав на игру узнаете в день игры.

- Каково будет играть при пустых трибунах?

- Футболисты уже прошли через это. Для меня это будет первый опыт. И, конечно, я бы предпочел играть со зрителями. Особенно в России, где нас всегда здорово поддерживают. Однако раз УЕФА принял такое решение, мы должны его принимать. Все команды находятся в равных условиях. Остается радовать телезрителей. Надеюсь, у нас получится.