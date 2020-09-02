Суд по понятиям. Федун заплатит за правду столько же, сколько Медведеву стоил наезд на «Спартак»

В среду, 2 сетября, состоялось заседание комитета по этике РФС, на котором обсуждались высказывания владельца «Спартака» Леонида Федуна, бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана и председателя попечительского совета «Уфы» Ростислава Мурзагулова. Все они как следует прошлись по нашему футбольному хозяйству и его действующим лицам. И все наказаны рублем. Федун на 200 тысяч, Мурзагулов – на 150 и Юран - на 100.

В чем принципиальная разница неправомерных деяний «подсудимых», можно только гадать. Создается впечатление, что сумма штрафа назначается комитетом исходя из финансового состояния фигурантов дела. Юран, как видится, нанес своими разговорами куда больший удар по имиджу РПЛ, чем Федун с Мурзагуловым, которые наехали на судейство. Арбитров в нашем футбольном мире кто только не критикует. Эка невидаль. А вот обвинить гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова в его непосредственном участии в увольнения тренера другого клуба премьер-лиги – это что-то новенькое. Вкупе со скандальными заявлениями экс-наставника подмосковной команды о том, что «Химки» и «Уфа» отдадут в чемпионате «Спартаку» по 6 очков каждый, такие перлы вполне могли потянуть на дисквалификацию специалиста. И на самое суровое наказание. Однако Юран оказался наименее пострадавшим. Очевидно, как ныне безработный. Такая градация вообще-то попахивает наведением порядка по понятиям.

Федуна решили оштрафовать за горячие слова после скандального матча стартового тура чемпионата России «Спартак» - Сочи» (2:2). Напомним, что Леонид Арнольдович (и далеко не только он) был крайне возмущен работой главного арбитра того матча Василия Казарцева и его ассистента VAR Алексея Еськова. Судья в поле усмотрел на последних минутах пенальти в ворота хозяев, хотя нарушения со стороны спартаковца в том эпизоде не было. Видеопомощник не соизволил исправить ошибку. В итоге москвичей «убили» на глазах всего честного народа, отобрав два честно заработанных очка.

Босс красно-белых после игры пообещал принять самые жесткие меры. «Я завтра заявлю, что мы снимаемся с чемпионата! В этой клоунаде участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен «Спартак», значит, не нужен!» Спустя три дня он поостыл, но обещал привести угрозу о снятии команды в действие, если травля продолжится.

«Клоунада» в итоге и потянула на 200 тысяч. Много это или мало – для кого как. На такую же сумму был летом наказан за высказывания в адрес «Спартака» гендиректор «Зенита» Александр Медведев. Тогда он вместо осуждения неприличных действий своих игроков Артема Дзюбы и Сердара Азмуна в чемпионской раздевалке питерцев посчитал уместным заявить следующее: «Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». Учитывая, что на попавшем в сеть видео форварды сине-бело-голубых имитировали половой акт, сами понимаете, о чем говорил питерский функционер применительно к столичному клубу.