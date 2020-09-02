ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Суд по понятиям. Федун заплатит за правду столько же, сколько Медведеву стоил наезд на «Спартак»
02 сентября 16:57
автор: Дмитрий Кузнецов

Суд по понятиям. Федун заплатит за правду столько же, сколько Медведеву стоил наезд на «Спартак»

Комитет по этике выписал штрафы на общую сумму 450 тысяч рублей трем лицам, позволившим себе некорректные, с точки зрения РФС, высказывания.

В среду, 2 сетября, состоялось заседание комитета по этике РФС, на котором обсуждались высказывания владельца «Спартака» Леонида Федуна, бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана и председателя попечительского совета «Уфы» Ростислава Мурзагулова. Все они как следует прошлись по нашему футбольному хозяйству и его действующим лицам. И все наказаны рублем. Федун на 200 тысяч, Мурзагулов – на 150 и Юран - на 100.

В чем принципиальная разница неправомерных деяний «подсудимых», можно только гадать. Создается впечатление, что сумма штрафа назначается комитетом исходя из финансового состояния фигурантов дела. Юран, как видится, нанес своими разговорами куда больший удар по имиджу РПЛ, чем Федун с Мурзагуловым, которые наехали на судейство. Арбитров в нашем футбольном мире кто только не критикует. Эка невидаль. А вот обвинить гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова в его непосредственном участии в увольнения тренера другого клуба премьер-лиги – это что-то новенькое. Вкупе со скандальными заявлениями экс-наставника подмосковной команды о том, что «Химки» и «Уфа» отдадут в чемпионате «Спартаку» по 6 очков каждый, такие перлы вполне могли потянуть на дисквалификацию специалиста. И на самое суровое наказание. Однако Юран оказался наименее пострадавшим. Очевидно, как ныне безработный. Такая градация вообще-то попахивает наведением порядка по понятиям.

Сергей Юран: 100 тысяч – немаленькая сумма. Самому интересно, за что меня оштрафовали

Федуна решили оштрафовать за горячие слова после скандального матча стартового тура чемпионата России «Спартак» - Сочи» (2:2). Напомним, что Леонид Арнольдович (и далеко не только он) был крайне возмущен работой главного арбитра того матча Василия Казарцева и его ассистента VAR Алексея Еськова. Судья в поле усмотрел на последних минутах пенальти в ворота хозяев, хотя нарушения со стороны спартаковца в том эпизоде не было. Видеопомощник не соизволил исправить ошибку. В итоге москвичей «убили» на глазах всего честного народа, отобрав два честно заработанных очка.

Босс красно-белых после игры пообещал принять самые жесткие меры. «Я завтра заявлю, что мы снимаемся с чемпионата! В этой клоунаде участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен «Спартак», значит, не нужен!» Спустя три дня он поостыл, но обещал привести угрозу о снятии команды в действие, если травля продолжится.

«Клоунада» в итоге и потянула на 200 тысяч. Много это или мало – для кого как. На такую же сумму был летом наказан за высказывания в адрес «Спартака» гендиректор «Зенита» Александр Медведев. Тогда он вместо осуждения неприличных действий своих игроков Артема Дзюбы и Сердара Азмуна в чемпионской раздевалке питерцев посчитал уместным заявить следующее: «Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». Учитывая, что на попавшем в сеть видео форварды сине-бело-голубых имитировали половой акт, сами понимаете, о чем говорил питерский функционер применительно к столичному клубу.

Получается, что сняться с чемпионата по оценочной шкале РФС стоит столько же, как и намек Медведева. В целом же решения комитета по этике превратились по большей части в штамповку штрафов от 100 до 200 тысяч. Неудивительно, что действующие лица предпочитают не присутствовать на заседаниях комитета, вероятно, не веря в то, что вердикт в принципе может быть оправдательным.

Действительно, трудно представить, что члены этического «суда» могли бы отпустить Федуна с миром. Принеся ему извинения за безобразную организацию работы судейского департамента, сотрудники которого наворотили дел. Один из них в итоге отстранен от судейства, другой, по некоторой информации, не прошел полиграф и может быть дисквалифицирован пожизненно. Почему тогда мы не слышим новостей о том, что на 200 тысяч оштрафованы провинившиеся рефери и их венгерский шеф Виктор Кашшаи? Или о том, что руководитель нашего судейства лишен бонусов или как-то еще наказан рублем?

Понимая, что Федун прав, платить все равно заставляют его. Получается, что система выстроена изначально не для устранения неполадок в нашем судейском хозяйстве, а с целью не допустить выход недовольства в публичное пространство.

Не удивительно, что под копирку было проштамповано решение по Мурзагулову, который после матча 4-го тура «Уфа» - «Ростов» (0:1) раскритиковал главного судью Михаила Вилкова, потребовав отправить его для проверки на детекторе лжи. Поводом послужила различная трактовка арбитром схожих игровых эпизодов. В конце первого тайма хозяева остались в меньшинстве после удаления полузащитника Вячеслава Кротова. В похожей ситуации во втором тайме Вилков не соизволил изгнать с поля игрока гостей. Помимо этого, большой уфимский футбольный начальник взял пример с Федуна, заявив о возможном снятии «Уфы» с чемпионата страны. Интересно, почему башкирскому клубу «снятие» обошлось на 50 тысяч дешевле, чем «Спартаку»?

Между тем копилка РФС после разборок пополнится на 450 тысяч рублей. В ближайшее время она наверняка разживется новыми поступлениями. Последователей у спартаковского босса все больше. Недовольство работой судей и организации нашего футбольного хозяйства с разных сторон растет в геометрической прогрессии. Впору вводить налоги на критику, чтобы не отвлекать членов комитета по этике РФС от их непосредственных дел, введя стандартные ставки. Теперь мы точно знаем, что желание сняться с чемпионата стоит от 150 до 200 тысяч.

Есть еще желающие?

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Автомобиль Tesla на автопилоте врезался в полицейскую патрульную машинуРефери из Шотландии будет судить матч России и СербииДесять человек погибли во время наводнения в ТурцииРэперы Pusha T и Logic стали совладельцами ChaosКакой контент вырезали из игр после жалоб на расизмЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с ума
«Стас, здорово, что ты есть у нашей страны». Ловчев поздравляет Черчесова с 57-летием
«Стас, здорово, что ты есть у нашей страны». Ловчев поздравляет Черчесова с 57-летием
Постоянный автор «Советского спорта», прославленный футболист сборной СССР Евгений Ловчев передает поздравления главному тренеру сборной России, которой 3 сентября играть в Лиге наций с сербами.
02.09.2020 17:14
Футбол
автор: Евгений Ловчев
Суд по понятиям. Федун заплатит за правду столько же, сколько Медведеву стоил наезд на «Спартак»
Суд по понятиям. Федун заплатит за правду столько же, сколько Медведеву стоил наезд на «Спартак»
Комитет по этике выписал штрафы на общую сумму 450 тысяч рублей трем лицам, позволившим себе некорректные, с точки зрения РФС, высказывания.
02.09.2020 16:57
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Сергей Юран: 100 тысяч – немаленькая сумма. Самому интересно, за что меня оштрафовали
Сергей Юран: 100 тысяч – немаленькая сумма. Самому интересно, за что меня оштрафовали
Бывший главный тренер «Химок» прокомментировал «Советскому спорту» санкции, наложенные на него комитетом по этике РФС за высказывания о роли «Спартака» в его увольнении из подмосковного клуба.
02.09.2020 16:41
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Станислав Черчесов: Без зрителей матчей у меня еще не было. Значит, надо порадовать телезрителей
Станислав Черчесов: Без зрителей матчей у меня еще не было. Значит, надо порадовать телезрителей
Главный тренер сборной России рассказал о подготовке к стартовому матчу Лиги наций против сербов, который начнется 3 сентября в 21.30 на «ВТБ Арене» в Москве.
02.09.2020 15:06
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Дзюба устал. Если не дать ему отдохнуть, провалятся и «Зенит», и сборная России
Дзюба устал. Если не дать ему отдохнуть, провалятся и «Зенит», и сборная России
Автор «Советского спорта» рассуждает о тотальной зависимости чемпионов России и нашей национальной команды от Артема Дзюбы, которая может перерасти в серьезную проблему.
02.09.2020 10:33
Футбол
автор: Артем Зибрак
Сергей Юран: Планирую скоро окунуться в работу. Есть предложения из Европы и РПЛ
Сергей Юран: Планирую скоро окунуться в работу. Есть предложения из Европы и РПЛ
Бывший главный тренер «Химок» рассказал о том, чем занимается после ухода из подмосковного клуба, и поделился мнением о происходящем в РПЛ.
01.09.2020 20:00
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Антон Миранчук: Брат должен раскрыться в «Аталанте», ее тренер делает ставку на атлетичный футбол
Антон Миранчук: Брат должен раскрыться в «Аталанте», ее тренер делает ставку на атлетичный футбол
Полузащитник сборной России поделился ожиданиями от матчей с Сербией и Венгрией, которые пропустит его брат и теперь уже бывший одноклубник Алексей Миранчук.
01.09.2020 18:00
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Эдуард Безуглов: У футболистов сборной России с антителами те же показатели, что и год назад
Эдуард Безуглов: У футболистов сборной России с антителами те же показатели, что и год назад
Главный врач сборной России поделился последними медицинскими новостями из национальной команды, готовящейся к матчам Лиги наций с Сербией и Венгрией.
01.09.2020 17:00
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Страшный сон Черчесова: что делать, когда пол-сборной травмировано или не в форме
Страшный сон Черчесова: что делать, когда пол-сборной травмировано или не в форме
Перед стартом Лиги наций Черчесов недосчитался многих кандидатов в сборную. Задача главного тренера в матчах с Сербией и Венгрией усложнилась до предела.
01.09.2020 16:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дзюба уже фотографируется с Соболевым, а «Краснодар» и «Динамо» узнали соперников по еврокубкам
Дзюба уже фотографируется с Соболевым, а «Краснодар» и «Динамо» узнали соперников по еврокубкам
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
01.09.2020 06:00
Футбол
автор: Антон Липкин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика