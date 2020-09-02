«Спартак» не станет чемпионом. Болельщики слишком рано поверили в сказку

“Спартак” - чемпион!”, “мы вернулись править”, “Тедесим до конца”, “Доменико - второй Массимо”. Примерно в таком духе проходят обсуждения победы над тульским “Арсеналом” на спартаковских форумах и группах во ВКонтакте. Эйфория, крики, танцы и прыжки в воздух. Прогнозы на спорт - непредсказуемая тема? Эти перцы пошли бы олл-ин уже сейчас, не задумываясь. Но давайте разберемся, есть ли у болельщиков хоть какие-то основания верить в победу уже в этом сезоне.



Если взять продвинутую статистику, то у “Спартака” сейчас второй показатель по xG (количество явных голевых моментов у ворот соперника) - 12,30. На первом месте - “Рубин” с 12,32, а замыкает тройку “Зенит” (9,93). И действительно, в сравнении с прошлым годом это очевидный прогресс. Моменты есть, они конвертируются в голы. В том числе за счет резкого и ожидаемого прогресса от Ларссона и Крала, возвращения на прежний уровень Зобнина и постепенно оживающего Бакаева.



Немаловажно, что Тедеско полностью меняет стиль игры. Если раньше “Спартак” выстреливал резкими контратаками, то сейчас команде прививается доминирующий стиль. Как итог: лидерство в РПЛ по PPDA (интенсивность прессинга) - 6,08 и среднему владению мячом (62%) и третья строчка по среднему количеству ударов за матч (16,5).



Казалось бы, что может пойти не так, когда “Спартак” просто разрывает соперников, а единственный трабл пока произошел в Уфе, когда парни Тедеско не дожали полумертвую команду Евсеева? Ничью с “Сочи” оставляем за скобками из-за явной ошибки арбитра в самом конце. Если бы не Казарцев с Еськовым, “Спартак” бы лидировал в РПЛ с еще большим запасом, а Доменико в глазах болельщиков стал новой мессией. Ему бы поклонялись самые разные мужчины и женщины: и те, что ютятся в однушке на окраине Люберец, и те, что кайфуют в джакузи элитного коттеджа на Рублевке.



И все бы они грезили чемпионством, которого, конечно, не будет. В период всеобщей эйфории круто сохранить холодную голову и поднять на этом исходе немного кэша. В то время, когда есть бесплатные прогнозы на спорт, сделать это еще проще, чем положить в ворота с двух метров (привет Рахиму Стерлингу).

