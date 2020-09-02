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«Спартак» не станет чемпионом. Болельщики слишком рано поверили в сказку
02 сентября 18:36

«Спартак» не станет чемпионом. Болельщики слишком рано поверили в сказку

Где-то в Питере над такими мечтами смеется Артем Дзюба.

“Спартак” - чемпион!”, “мы вернулись править”, “Тедесим до конца”, “Доменико - второй Массимо”. Примерно в таком духе проходят обсуждения победы над тульским “Арсеналом” на спартаковских форумах и группах во ВКонтакте. Эйфория, крики, танцы и прыжки в воздух. Прогнозы на спорт - непредсказуемая тема? Эти перцы пошли бы олл-ин уже сейчас, не задумываясь. Но давайте разберемся, есть ли у болельщиков хоть какие-то основания верить в победу уже в этом сезоне.

Если взять продвинутую статистику, то у “Спартака” сейчас второй показатель по xG (количество явных голевых моментов у ворот соперника) - 12,30. На первом месте - “Рубин” с 12,32, а замыкает тройку “Зенит” (9,93). И действительно, в сравнении с прошлым годом это очевидный прогресс. Моменты есть, они конвертируются в голы. В том числе за счет резкого и ожидаемого прогресса от Ларссона и Крала, возвращения на прежний уровень Зобнина и постепенно оживающего Бакаева.

Немаловажно, что Тедеско полностью меняет стиль игры. Если раньше “Спартак” выстреливал резкими контратаками, то сейчас команде прививается доминирующий стиль. Как итог: лидерство в РПЛ по PPDA (интенсивность прессинга) - 6,08 и среднему владению мячом (62%) и третья строчка по среднему количеству ударов за матч (16,5).

Казалось бы, что может пойти не так, когда “Спартак” просто разрывает соперников, а единственный трабл пока произошел в Уфе, когда парни Тедеско не дожали полумертвую команду Евсеева? Ничью с “Сочи” оставляем за скобками из-за явной ошибки арбитра в самом конце. Если бы не Казарцев с Еськовым, “Спартак” бы лидировал в РПЛ с еще большим запасом, а Доменико в глазах болельщиков стал новой мессией. Ему бы поклонялись самые разные мужчины и женщины: и те, что ютятся в однушке на окраине Люберец, и те, что кайфуют в джакузи элитного коттеджа на Рублевке.

И все бы они грезили чемпионством, которого, конечно, не будет. В период всеобщей эйфории круто сохранить холодную голову и поднять на этом исходе немного кэша. В то время, когда есть бесплатные прогнозы на спорт, сделать это еще проще, чем положить в ворота с двух метров (привет Рахиму Стерлингу).

Во-первых, давайте посмотрим на календарь “Спартака”. “Сочи”, “Ахмат”, “Уфа”, “Локомотив”, “Ротор”, “Арсенал”. Из серьезных соперников здесь только “Локомотив”. Который довольно быстро потерял Баринова и Миранчука и весь матч отбивался от атак без двух ключевых футболистов. Да, это проблемы “Локомотива”, нет вопросов, но в то же время такой простой календарь на старте слишком сильно искажает действительность и для “Спартака”. Ни одного выезда к топам и только один серьезный вызов. Самая жесть начнется дальше, и вот от того, как будет пройден этот отрезок, будет все зависеть.

Во-вторых, “Спартак” мог потерять очки даже с “Ротором”. Если бы не сэйвы Максименко, если бы не крестовина на последних минутах, для “красно-белых” уже тогда все бы закончилось довольно печально. То есть можно кричать о качестве игры, но всегда следует держать в уме тот факт, что даже с аутсайдером “Спартак” отскочил. Хоть и полностью его переиграл по всем статистическим метрикам. Это говорит о том, что никакого запаса и тем более класса пока у команды Тедеско нет. Создают качественно и много, но реализация - так себе. Вот и улетели из Волгограда, перекрестившись.

В-третьих, глубина скамейки “Спартака” пока не позволяет говорить о том, что та игра, которую мы видим сейчас, не развалится при первой же травме. Сломается Ларссон - кто будет также хорош в завершении? Снесут Соболева - кому выносить всех наверху? А если приложатся к Зобнину? Очевидно, что на банке “Зенита” чуть больше ликвидности, чем у “Спартака”. И поэтому в Питере имеют обоснованно больше надежд на Кубок, чем в Москве.

В-четвертых, мы это уже проходили. При Карпине в сезоне 2013/14 стартовали с трех побед подряд и после пятого тура шли без поражений. Итог - шестое место. При Эмери годом ранее: снова три победы на старте, но опять мимо тройки по итогам чемпионата. Даже при бедолаге Аленичеве по прозвищу “семь защитников” у “Спартака” была трехматчевая победная серия в начале сезона. Но это ни о чем не говорит.

В футболе побеждают не спринтеры, а стайеры. И вот здесь у “Спартака” проблема. Которую пока за 18 лет решили только один раз. Именно в тот момент, когда никто не орал про чемпионство с самого старта. Совпадение?

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