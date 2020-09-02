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«Уфа» созывает третейский суд
02 сентября 19:45
автор: Дмитрий Кузнецов

«Уфа» созывает третейский суд

ФК «Уфа» на фоне непрекращающихся судейских скандалов в РПЛ выступила с предложением о создании третейского суда по работе арбитров.

От ошибочных решений судей с начала чемпионата пострадал уже целый ряд клубов. Председатель совета директоров уфимцев Ростислав Мурзагулов после матча 4-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Ростовом» (0:1) заявил, что клуб готов сняться с турнира и в случае повторения подобного судейства будет настаивать на проверке арбитра Михаила Вилкова на детекторе лжи. 2 сентября комитет по этике РФС оштрафовал Мурзагулова на 150 тысяч рублей и вынес ему замечание за его критические слова. Однако бесконечными штрафами руководителей клубов, людей большей частью эмоциональных, дело с мертвой точки точно не сдвинешь.

- Мы предлагаем масштабную реформу судейского корпуса, создать некое подобие третейского суда, - пояснил свою инициативу Ростислав Мурзагулов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта». – Обсуждали эту проблему с главой премьер-лиги Сергеем Прядкиным, и нашли понимание, куда двигаться в этом вопросе. Понятно, что такой орган не может быть вписан в международные футбольные институты. Это не орган управления, а скорее рекомендательный орган. Но раз экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС не слышат, значит, ее мнение не является таким третейским судом. Так давайте его создавать вместе.

- Кто может в него войти?
- Группа авторитетных независимых экспертов, неангажированных и имеющих авторитет в футбольном мире. Суд может состоять из представителей клубов, журналистов, сообщества болельщиков, зарубежных экспертов.

- Как, на ваш взгляд, должна быть выстроена его работа?
- Эксперты собираются, если есть запрос руководителя клуба разобрать тот или иной спорный эпизод. Третейский суд выносит по нему свой вердикт, который будет носить рекомендательный характер. Такая практика, кстати, существует во многих отраслях. Я сталкивался с этим в своей жизни не раз в различных сферах деятельности. Третейский суд - очень эффективный инструмент общественного контроля, не сомневаюсь, что это позволит исключить публичную, подчас крайне эмоциональную критику судей в прессе.

- Работа такого органа будет открытой?
- Да, все его решения должны быть публичны, иначе в нем нет смысла. Когда решение по спорному моменту будут выносить 12 авторитетных людей, это поможет убрать истерику, которая сегодня слышна после каждого тура. Поможет сгладить противоречия. Ведь сегодня свои оценки спорной ситуации дают заинтересованные стороны, и у каждого своя правда.

Сейчас мы говорим одно, а нам в ответ говорят другое. В итоге правыми по букве закона оказываются те, кто нас судит, потому что они определяют эту букву. Эта проблема никак не решена.

Давайте возьмем наш матч с «Ростовом». Мы остались крайне недовольны работой судей из-за различной трактовки ими схожих эпизодов в пользу одной из команд. Ряд экспертов с нами согласился, кто-то посчитал, что судьи отработали на этом матче нормально. Но дело в том, что лига всегда будет защищать своих людей. Публичную и объективную оценку их работе, на наш взгляд, должен давать независимый орган.

- Как вы относитесь к практике проверки арбитров на детекторе лжи?
- Это ненормальная ситуация, когда судей сажают за полиграф. Этого быть не должно. Такая проверка отражается на их психике, на имидже нашего чемпионата и ни к чему хорошему не ведет. Сколько можно стрелять себе в ногу, ведь постоянные скандалы отворачивают от футбола инвесторов. И это еще один аргумент в пользу третейского суда.

источник: «Советский спорт»
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